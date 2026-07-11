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वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी: भंगार में गई गाड़ियों के नंबर अब हासिल करने होंगे आसान

अब एक साल तक अपने पास रोक सकेंगे अपनी गाड़ी का चहेता नंबर, परिवहन विभाग जल्द लागू करेगा नई व्यवस्था !

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वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 10:10 AM IST

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Updated : July 11, 2026 at 10:16 AM IST

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लखनऊ : अब एक साल तक आप अपनी गाड़ी का चहेता नंबर अपने पास रोक सकेंगे. इस बीच अगर आप कोई दूसरी गाड़ी लेते हैं, उस गाड़ी पर यह नंबर स्वैप करा सकेंगे. परिवहन विभाग जल्द ही यह व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रहा है.

इस व्यवस्था के लागू होने से अब अपनी आयु पूरी कर चुके वाहन के स्क्रैप होने के बाद भी एक साल के अंदर नई गाड़ी खरीदने पर यह नंबर आसानी से उस गाड़ी पर ट्रांसफर हो जाएगा. अभी तक ये व्यवस्था लागू नहीं थी.

भंगार में गई गाड़ियों के नंबर हासिल करने अब होंगे आसान. (ईटीवी भारत)

एनआईसी में इसका ट्रायल शुरू हो गया है. बहुत जल्द वाहन स्वामियों के लिए ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी. इसके बाद उनका वाहन नंबर उनके पास सुरक्षित रहेगा.

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग वाहन स्वामियों को लगातार सहूलियतें दे रहा है. तमाम तरह की सेवाएं अब तक परिवहन विभाग ने ऑनलाइन कर दी हैं, जिसके लिए वाहन स्वामियों को अब आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं. घर बैठे ही उनका काम हो जाता है. अब विभाग की तरफ से एक और नई सुविधा जल्द ही वाहन स्वामियों को मिलने वाली है.

विभाग ऐसी व्यवस्था लागू करने को तैयार है जिससे वाहन स्वामी अपना चहेता पुराना नंबर गाड़ी के साथ खत्म होने के बजाय अपने पास रख सकेंगे. वे अपनी पुरानी गाड़ी का पुराना नंबर नई गाड़ी पर लेना चाहेंगे तो आसानी से ले सकेंगे.

नंबर के लिए आवेदन करके और उसकी फीस जमा कर इस नंबर को एक साल तक के लिए रिटेन कर सकेंगे. रिटेंशन व्यवस्था लागू होने से यह नंबर ब्लॉक नहीं किया जाएगा. 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी या 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी स्क्रैप करते वक्त नंबर भी ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन रिटेंशन व्यवस्था लागू होने के बाद जो वाहन स्वामी अपनी गाड़ी का पुराना नंबर रिटेन करना चाहेंगे उनके लिए यह व्यवस्था उपलब्ध होगी.

चुकानी हो सकती है इतनी फीस

परिवहन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि एक साल तक के लिए नंबर रिटेन करने पर सबसे पहले वाहन स्वामी को इसके लिए आरटीओ कार्यालय में आवेदन करना होगा. जिस तरह नंबर स्वैपिंग की व्यवस्था वर्तमान में लागू है और उसकी फीस 5000 रुपए है उसी तरह 5000 रुपए की फीस नंबर रिटेन के लिए जमा करनी होगी.

इसके अलावा 600 रुपए अतिरिक्त जमा करने होंगे. कुल मिलाकर अभी तक जो व्यवस्था बनकर तैयार हुई है उसके मुताबिक 5600 रुपए में पुरानी गाड़ी का पुराना नंबर नई गाड़ी पर स्वैप हो सकेगा. हालांकि अभी एनआईसी ने ट्रायल लगभग पूरा कर लिया है. इसके बाद वरिष्ठ अधिकारी इस व्यवस्था को परखेंगे और अगर सब कुछ सही हुआ तो इसे जल्द लागू कर दिया जाएगा.

यूपी में ये व्यवस्थाएं हुईं ऑनलाइन

परिवहन विभाग की ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन और परमिट सम्बंधी लगभग 58 सेवाएं अब तक ऑनलाइन हो गई हैं. 16 सेवाएं ऐसी हैं जिनमें ऑटो अप्रूवल की व्यवस्था है. ऑटो अप्रूवल वाली सेवाओं के लिए आवेदकों को आरटीओ कार्यालय आने की जरूरत नहीं होती.

लर्नर लाइसेंस में पता बदलने, लर्नर लाइसेंस में फोटो व साइन बदलना, डुप्लीकेट लर्नर लाइसेंस जारी करना, लर्नर लाइसेंस निकलवाने का प्रावधान करना, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण (जिसमें वाहन चलाने की दक्षता जांचने की जरूरत नहीं है), ड्राइविंग लाइसेंस में बायोमेट्रिक्स बदलना ऑनलाइन हो गया है.

ड्राइविंग लाइसेंस में फोटो व साइन बदलना, लाइसेंस से वाहन का श्रेणी समर्पण, डुप्लीकेट सार्वजनिक सेवा वाहन (पीएसवी) बैज जारी करना, कंडक्टर लाइसेंस का नवीनीकरण, डुप्लीकेट कंडक्टर लाइसेंस जारी करना, कंडक्टर लाइसेंस निकलवाने का प्रावधान करना, कंडक्टर लाइसेंस में पता बदलना, कंडक्टर लाइसेंस में बायोमेट्रिक्स बदलना, पंजीकरण प्रमाणपत्र शुल्क जमा करना, पंजीकरण प्रमाणपत्र में पता बदलना जैसी सेवाएं शामिल हैं.

किस राज्य की कितनी सेवाएं अब तक फेसलेस

उत्तर प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा 58 सेवाएं फेसलेस हो चुकी हैं. इसके अलावा असम में 46, वेस्ट बंगाल में 46, तमिलनाडु में 45, कर्नाटक में 42, महाराष्ट्र में 42, आंध्र प्रदेश में 42, राजस्थान में 35, गुजरात में 34, हरियाणा में 34, जम्मू कश्मीर में 31 सेवाएं फेसलेस हो गईं हैं.

बिहार में 31, गोवा में 27, दादरा नगर हवेली में 26, मध्य प्रदेश में 24, दिल्ली में 22, पंजाब में 22, छत्तीसगढ़ में 21, चंडीगढ़ में 21 सर्विस फेसलेस हुईं हैं.

केरल में 20, हिमांचल प्रदेश में 17, मणिपुर में 13, सिक्किम में 12, ओडिशा में 12, मेघालय में 11, झारखंड में नौ, पुडुचेरी में नौ, लद्दाख में पांच, मिजोरम में चार, अरुणाचल प्रदेश में तीन, नागालैंड में तीन, त्रिपुरा में तीन, उत्तराखंड में तीन, अंडमान एंड निकोबार में दो और लक्षद्वीप में एक सेवा फेसलेस हुई है.

डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आईटी विजय कुमार सिंह का कहना है कि परिवहन विभाग वाहन स्वामियों को लगातार सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत है. वाहन स्वामियों को अब अगर अपनी पुरानी गाड़ी का अच्छा नंबर अपनी नई गाड़ी पर लेना है तो इसके लिए भी विभाग जल्द एक नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर चुका है.

इसके तहत अब वाहन स्वामी पुरानी गाड़ी का अपना पुराना नंबर एक साल तक अपने लिए रोक सकेंगे आरटीओ कार्यालय में आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद इस नंबर को वाहन स्वामी के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा. एक साल के अंदर नया वाहन खरीद कर इस नंबर को लिया जा सकेगा. इससे वाहन स्वामी का अपना अच्छा नंबर हमेशा उनके पास रह सकेगा.

Last Updated : July 11, 2026 at 10:16 AM IST

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