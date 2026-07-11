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वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी: भंगार में गई गाड़ियों के नंबर अब हासिल करने होंगे आसान

वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी. ( ETV Bharat )

लखनऊ : अब एक साल तक आप अपनी गाड़ी का चहेता नंबर अपने पास रोक सकेंगे. इस बीच अगर आप कोई दूसरी गाड़ी लेते हैं, उस गाड़ी पर यह नंबर स्वैप करा सकेंगे. परिवहन विभाग जल्द ही यह व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रहा है. इस व्यवस्था के लागू होने से अब अपनी आयु पूरी कर चुके वाहन के स्क्रैप होने के बाद भी एक साल के अंदर नई गाड़ी खरीदने पर यह नंबर आसानी से उस गाड़ी पर ट्रांसफर हो जाएगा. अभी तक ये व्यवस्था लागू नहीं थी. भंगार में गई गाड़ियों के नंबर हासिल करने अब होंगे आसान. (ईटीवी भारत) एनआईसी में इसका ट्रायल शुरू हो गया है. बहुत जल्द वाहन स्वामियों के लिए ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी. इसके बाद उनका वाहन नंबर उनके पास सुरक्षित रहेगा. उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग वाहन स्वामियों को लगातार सहूलियतें दे रहा है. तमाम तरह की सेवाएं अब तक परिवहन विभाग ने ऑनलाइन कर दी हैं, जिसके लिए वाहन स्वामियों को अब आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं. घर बैठे ही उनका काम हो जाता है. अब विभाग की तरफ से एक और नई सुविधा जल्द ही वाहन स्वामियों को मिलने वाली है. विभाग ऐसी व्यवस्था लागू करने को तैयार है जिससे वाहन स्वामी अपना चहेता पुराना नंबर गाड़ी के साथ खत्म होने के बजाय अपने पास रख सकेंगे. वे अपनी पुरानी गाड़ी का पुराना नंबर नई गाड़ी पर लेना चाहेंगे तो आसानी से ले सकेंगे. नंबर के लिए आवेदन करके और उसकी फीस जमा कर इस नंबर को एक साल तक के लिए रिटेन कर सकेंगे. रिटेंशन व्यवस्था लागू होने से यह नंबर ब्लॉक नहीं किया जाएगा. 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी या 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी स्क्रैप करते वक्त नंबर भी ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन रिटेंशन व्यवस्था लागू होने के बाद जो वाहन स्वामी अपनी गाड़ी का पुराना नंबर रिटेन करना चाहेंगे उनके लिए यह व्यवस्था उपलब्ध होगी. चुकानी हो सकती है इतनी फीस परिवहन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि एक साल तक के लिए नंबर रिटेन करने पर सबसे पहले वाहन स्वामी को इसके लिए आरटीओ कार्यालय में आवेदन करना होगा. जिस तरह नंबर स्वैपिंग की व्यवस्था वर्तमान में लागू है और उसकी फीस 5000 रुपए है उसी तरह 5000 रुपए की फीस नंबर रिटेन के लिए जमा करनी होगी. इसके अलावा 600 रुपए अतिरिक्त जमा करने होंगे. कुल मिलाकर अभी तक जो व्यवस्था बनकर तैयार हुई है उसके मुताबिक 5600 रुपए में पुरानी गाड़ी का पुराना नंबर नई गाड़ी पर स्वैप हो सकेगा. हालांकि अभी एनआईसी ने ट्रायल लगभग पूरा कर लिया है. इसके बाद वरिष्ठ अधिकारी इस व्यवस्था को परखेंगे और अगर सब कुछ सही हुआ तो इसे जल्द लागू कर दिया जाएगा.