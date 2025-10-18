सिर्फ दिवाली पर मिलती है 21 हजार रुपये किलो की ये मिठाई, जानिए इसमें क्या है खास
दिवाली की चकाचौंध के बीच महाराष्ट्र के अमरावती की 'गोल्डन फ्लॉवर' मिठाई, स्वाद और समृद्धि का अनोखा संगम है.
अमरावतीः दिवाली का त्योहार रोशनी, रंगोली और मिठाइयों के बिना अधूरा होता है. इस दिवाली पर महराष्ट्र के अमरावती में एक ऐसी मिठाई सुर्खियां बटोर रही है, जो न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है, बल्कि 24 कैरेट सोने की चमक से सजी है. मिठाई का नाम है 'गोल्डन फ्लॉवर', जिसकी कीमत 21 हजार रुपये प्रति किलो है. दिवाली के तामझाम में यह मिठाई न केवल स्वाद की शान बढ़ा रही है, बल्कि लोगों के बीच चर्चा का केंद्र भी बन गई है.
क्या है खासः
अमरावती में दिवाली की तैयारियां जोरों पर हैं. बाजारों में रंग-बिरंगी लाइट्स, पटाखों की गूंज और मिठाइयों की महक हर तरफ बिखरी है. इस बीच, रघुवीर प्रतिष्ठान की 'गोल्डन फ्लॉवर' मिठाई लोगों का ध्यान खींच रही है. इस मिठाई को बादाम, पिस्ता और केसर से तैयार किया जाता है. इस पर 24 कैरेट सोने का खाद्य अर्क लगाया जाता है, जो इसे खास और महंगा बनाता है.
सोने की बढ़ती कीमत से हुई महंगीः
प्रतिष्ठान के संचालक चंद्रकांत पोपट बताते हैं कि यह मिठाई राजस्थान के कुशल कारीगर बनाते हैं. इसकी मांग मुंबई, पुणे जैसे बड़े शहरों के साथ-साथ विदेशों से भी आती है. पिछले साल यह मिठाई अमेरिका तक पहुंची थी. इसे लैब से प्रमाणन भी मिला है, जो इसकी शुद्धता की गारंटी देता है. हालांकि, इस साल सोने की बढ़ती कीमतों ने ग्राहकों का उत्साह थोड़ा कम किया है.
क्या कहते हैं लोगः
रघुवीर प्रतिष्ठान पिछले 58 सालों से कारोबार में है. 35 सालों से मिठाई बनाई जा रही है. यहां बंगाली और उत्तर भारतीय मिठाइयां भी तैयार की जाती हैं. ग्राहक सुनीता व्यास कहती हैं, "इस मिठाई में सोने का अर्क होने से यह सेहत के लिए भी अच्छी मानी जाती है. मैं हर साल इसे खरीदती हूं." वहीं, 40 साल से नियमित ग्राहक बंकटलाल राठी कहते हैं, "21 हजार रुपये की कीमत सिर्फ एक आंकड़ा है. यह मिठाई हमारे लिए खास है, जो साल में एक बार ही मिलती है."
कब है दिवालीः
दिवाली हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार है. यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. इस दिन भगवान राम, रावण का वध करने के बाद, अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे. अयोध्यावासियों ने राम के स्वागत में पूरे शहर को दीपों से जगमगा दिया था, जिससे दिवाली का त्योहार शुरू हुआ. इस साल 20 अक्टूबर को दिवाली मनायी जाएगी.
