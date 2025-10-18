ETV Bharat / bharat

सिर्फ दिवाली पर मिलती है 21 हजार रुपये किलो की ये मिठाई, जानिए इसमें क्या है खास

अमरावतीः दिवाली का त्योहार रोशनी, रंगोली और मिठाइयों के बिना अधूरा होता है. इस दिवाली पर महराष्ट्र के अमरावती में एक ऐसी मिठाई सुर्खियां बटोर रही है, जो न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है, बल्कि 24 कैरेट सोने की चमक से सजी है. मिठाई का नाम है 'गोल्डन फ्लॉवर', जिसकी कीमत 21 हजार रुपये प्रति किलो है. दिवाली के तामझाम में यह मिठाई न केवल स्वाद की शान बढ़ा रही है, बल्कि लोगों के बीच चर्चा का केंद्र भी बन गई है.

क्या है खासः

अमरावती में दिवाली की तैयारियां जोरों पर हैं. बाजारों में रंग-बिरंगी लाइट्स, पटाखों की गूंज और मिठाइयों की महक हर तरफ बिखरी है. इस बीच, रघुवीर प्रतिष्ठान की 'गोल्डन फ्लॉवर' मिठाई लोगों का ध्यान खींच रही है. इस मिठाई को बादाम, पिस्ता और केसर से तैयार किया जाता है. इस पर 24 कैरेट सोने का खाद्य अर्क लगाया जाता है, जो इसे खास और महंगा बनाता है.

सोने की बढ़ती कीमत से हुई महंगीः

प्रतिष्ठान के संचालक चंद्रकांत पोपट बताते हैं कि यह मिठाई राजस्थान के कुशल कारीगर बनाते हैं. इसकी मांग मुंबई, पुणे जैसे बड़े शहरों के साथ-साथ विदेशों से भी आती है. पिछले साल यह मिठाई अमेरिका तक पहुंची थी. इसे लैब से प्रमाणन भी मिला है, जो इसकी शुद्धता की गारंटी देता है. हालांकि, इस साल सोने की बढ़ती कीमतों ने ग्राहकों का उत्साह थोड़ा कम किया है.