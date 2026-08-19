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जेल की दीवारों के बीच बचपन को नई उड़ान: महिला बंदियों के बच्चों के भविष्य को संवार रहा जेल प्रशासन

जेल में महिला बंदियों के छह साल तक के बच्चों के लिए जेल प्रशासन की ओर से कई सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

Golden Cage facility for children
सांकेतिक तस्वीर. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 19, 2026 at 3:37 PM IST

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रांची:अपराध की दुनिया से किसी बच्चे का कोई लेना-देना नहीं होता, लेकिन कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि उसकी मां के अपराध की सजा का असर उसके बचपन पर पड़ने लगता है. झारखंड के अलग-अलग जेलों में ऐसी कई महिला बंदी हैं, जो या तो विचाराधीन कैदी हैं या फिर अदालत से सजा पा चुकी हैं. इनमें कई महिलाएं ऐसी भी हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं. ऐसे बच्चों के जीवन में अपराध की छाया ना पड़े इसको लेकर जेल प्रशासन उन्हें एक स्वच्छ वातावरण में तालीम दे रहा है, ताकि वह बेहतरीन इंसान बन सकें.

‘गोल्डन चाइल्ड’ के जरिए मिलेगा सामान्य बचपन

झारखंड के विभिन्न जेलों में महिला बंदियों के बच्चों को लेकर पहले से कई तरह की सुविधा जेल प्रशासन के द्वारा मुहैया कराई जाती है. इस कड़ी में महिला बंदियों के बच्चों के भविष्य को लेकर जेल प्रशासन की ओर से एक और महत्वपूर्ण पहल की गई है. फिलहाल इसे रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से शुरू किया गया है.

आईजी जेल सुदर्शन मंडल का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जेल आईजी सुदर्शन मंडल के मुताबिक, ‘गोल्डन चाइल्ड’ के तहत एक विशेष क्रेच/चाइल्ड केयर सेंटर विकसित किया गया है. इसका उद्देश्य बच्चों को जेल की पहचान से दूर रखते हुए उन्हें बेहतर माहौल देना है. इस पहल की खास बात यह है कि यहां केवल महिला बंदियों के बच्चे ही नहीं, बल्कि कारा विभाग के कर्मचारियों के बच्चे भी साथ रहेंगे, पढ़ेंगे और खेलेंगे. इससे बंदियों के बच्चों को अलगाव महसूस नहीं होगा. उन्हें यह अहसास कराने की कोशिश होगी कि वे भी समाज के दूसरे बच्चों की तरह ही सामान्य बचपन जी सकते हैं.

पेंटिंग, साइकिल और पढ़ाई खेल के जरिए सीखेंगे बच्चे

इस विशेष क्रेच में छह साल तक के बच्चों की उम्र के अनुसार खेल और शिक्षा से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. बच्चों के लिए रंग-पेंटिंग, छोटे साइकिल जैसे खेल उपकरण, खेलने की दूसरी सामग्री के अलावा पढ़ाई के लिए बेंच-डेस्क और जरूरी शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध हैं. यहां बच्चों को खेल और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से सीखने का अवसर मिलेगा. मकसद साफ है जेल में रहते हुए भी बच्चे का बचपन सामान्य रहे और उसकी सीखने की क्षमता को सही दिशा मिले.

Golden Cage facility for children
बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार. (फोटो-ईटीवी भारत)

मां जेल में, पर बच्चे का भविष्य जेल जैसा नहीं होगा

कानून महिला बंदियों को यह अधिकार देता है कि छह साल तक की उम्र के बच्चे अपनी मां के साथ जेल में रह सकते हैं. यही वजह है कि जेल की चहारदीवारी के भीतर कई बच्चों का बचपन बीत रहा है. कुछ बच्चों ने तो जेल परिसर में ही जन्म लिया है. ऐसे बच्चों के लिए जेल प्रशासन अब केवल भोजन और स्वास्थ्य की व्यवस्था तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि उनके भविष्य को लेकर भी विशेष प्रयास कर रहा है.

जेल प्रशासन की कोशिश है कि किसी महिला के अपराध की छाया उसके बच्चे के भविष्य पर न पड़े. बच्चा जेल में रहते हुए भी सामान्य बच्चों की तरह पढ़े, खेले, जन्मदिन मनाए और अपनी प्रतिभा को निखारे. उसका बचपन अपराध, कैद और जेल की पहचान से नहीं, बल्कि शिक्षा, खेल और खुशियों से जुड़ा हो. जेल आईजी सुदर्शन मंडल के अनुसार, महिला बंदियों के बच्चों के लिए जेलों में पूर्व से भी क्रेच की व्यवस्था की गई है. यहां बच्चे खेलते हैं, पढ़ते हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षक भी आते हैं. बच्चों के मनोरंजन और विकास का भी ध्यान रखा जाता है.

जन्म से ही विशेष देखभाल

आईजी जेल के अनुसार, जेल में गर्भवती महिला बंदियों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है. गर्भावस्था के दौरान उनके लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार विशेष डाइट की व्यवस्था है. बच्चे के जन्म के बाद मां के साथ-साथ नवजात के स्वास्थ्य और पोषण का भी ध्यान रखा जाता है. नए जेल मैनुअल के प्रावधानों के तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष आहार की व्यवस्था की गई है. यह डाइट डायटीशियन और मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के आधार पर दी जा रही है, ताकि बच्चों का सही तरीके से शारीरिक विकास हो सके.

जन्मदिन से लेकर खेलकूद तक, हर खुशी का इंतजाम

जेल में रहने वाले बच्चों को यह महसूस न हो कि वे सामान्य बच्चों से अलग हैं, इसके लिए जेल प्रशासन कई गतिविधियां आयोजित करता है. बच्चों के जन्मदिन मनाए जाते हैं. पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद और मनोरंजन की व्यवस्था भी की गई है. जेल प्रशासन का मानना है कि बच्चे का मानसिक विकास केवल किताबों से नहीं, बल्कि खेल, रचनात्मक गतिविधियों और दूसरे बच्चों के साथ घुलने-मिलने से भी होता है.

मां की गलती की सजा बच्चे क्यों भुगतें?

महिला बंदियों के बच्चों को लेकर नया जेल मैन्युअल बहुत कुछ कहता है. अपराध मां ने किया है तो उसकी सजा बच्चे के भविष्य को नहीं मिलनी चाहिए. जेल की दीवारों के भीतर रहने वाला बच्चा किसी अपराध का आरोपी नहीं है. उसका भविष्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दूसरे बच्चों का. इसलिए प्रयास है कि जब वह छह साल की उम्र के बाद जेल से बाहर निकले तो उसके पास केवल जेल की यादें न हों, बल्कि पढ़ाई की नींव, अच्छे संस्कार, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने का सपना भी हो. जेल प्रशासन की कोशिश यही है कि आज जो बच्चा जेल की चहारदीवारी के बीच पल रहा है, वह कल उसी चहारदीवारी से बाहर निकलकर एक बेहतर नागरिक और होनहार छात्र बने. मां का अतीत उसके भविष्य की पहचान न बने.

झारखंड की जेलों में 631 महिला बंदी

झारखंड की जेलों में महिला बंदियों की संख्या लगभग 631 है. जेल विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य की विभिन्न जेलों में कुल 16,421 बंदी हैं, इनमें 631 महिलाएं हैं. महिला बंदियों में बड़ी संख्या ऐसी है जिनका मुकदमा अभी अदालत में चल रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, राज्य की जेलों में 484 महिला विचाराधीन बंदी हैं, जबकि 147 महिलाएं सजायाफ्ता कैदी हैं. यानी जेलों में बंद महिलाओं में करीब तीन-चौथाई ऐसी हैं, जिनके मामलों में अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है.

महिला बंदियों के लिए 946 की क्षमता

झारखंड के जेलों में महिलाओं के लिए कुल 946 बेड/बंदी क्षमता निर्धारित है. इसके मुकाबले 631 महिलाएं जेलों में बंद हैं. इस तरह महिला बंदियों के लिए निर्धारित क्षमता का करीब 66.7 फीसदी इस्तेमाल हो रहा है. महिला बंदियों की संख्या सभी जेलों में एक जैसी नहीं है. सबसे अधिक महिला बंदी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार, रांची में हैं. यहां कुल 113 महिला बंदी हैं, जिनमें 19 सजायाफ्ता और 94 विचाराधीन हैं. इसके बाद एलएन नारायण केंद्रीय कारा, हजारीबाग में 66 महिला बंदी हैं. इनमें 40 सजायाफ्ता और 26 विचाराधीन बंदी हैं. जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में 63 महिलाएं बंद हैं, जबकि दुमका जेल में 55 और मेदिनीनगर केंद्रीय कारा में 55 महिला बंदी हैं. राज्य की कुछ जेलों में महिला बंदियों की संख्या बेहद कम है. वहीं कुछ जेलों में महिला बंदियों की संख्या दो अंकों में है.

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