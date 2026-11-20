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केरल में सोने की तस्करी और हवाला लेनदेन मामला: राज्य के 10 जगहों पर ईडी की रेड

गोल्ड स्मगलिंग और हवाला मामले में केरल के 5 जिलों में ईडी की रेड ( ETV Bharat )

एर्नाकुलम: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को केरल में कई जगहों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई सोने की तस्करी, हवाला लेनदेन और विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच के तहत की गई है.

शुक्रवार सुबह से राज्य के पांच जिलों कोझिकोड, कन्नूर, मलप्पुरम, पलक्कड़ और कासरगोड में 10 जगहों पर एक साथ ईडी की छापेमारी चल रही है. ये रेड उन लोगों के घरों और बिजनेस पर फोकस है, जो अलग-अलग केंद्रीय एजेंसियों की निगरानी में थे.

ईडी का मुख्य मकसद सोने की तस्करी और अवैध धन शोधन के लिए पैसे देने वाले लोगों की पहचान करना है. कासरगोड जिले में दो जगहों पर तलाशी ली जा रही है. अधिकारियों ने थलंगारा के बांगोड में सैनाबा मंजिल में अहमद समीर और चेम्ब्रिका के चंद्र गिरी चप्पा हाउस में शफी के घर पर रेड की. कन्नूर में ईडी अधिकारी इरिवेरी के वट्टाकांडी हाउस में मोहम्मद वलीद के घर की तलाशी ले रहे हैं. कोझिकोड में कुन्नमंगलम के एमके मोहम्मद जौहर और कोयिलैंडी के मदक्करा के नौशाद वलप्पिल से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी चल रही है. वहीं मलप्पुरम जिले में अधिकारियों ने वेंगारा के चेरूर के मोहम्मद आशिक और तनूर के थानालूर के यूनुस के घरों की तलाशी ली है. ईडी टीम पलक्कड़ के कुमारानेल्लूर के अब्दुल रऊफ के घर भी गई है. इरिवेरी में मोहम्मद वलीद पलापेट्टी के घर पर कोई नहीं, सीआरपीएफ की सुरक्षा में तलाशी ली गई

ईडी की एक टीम सुबह करीब 6 बजे कन्नूर के इरिवेरी में मोहम्मद वलीद पलापेट्टी के घर पहुंची. यह घर काफी सुनसान इलाके में है. मोहम्मद वलीद मलप्पुरम का रहने वाला है. उसकी बहन और दूसरे रिश्तेदार वहां रह रहे थे. लेकिन जब अधिकारी पहुंचे तो घर पर कोई नहीं था. माना जा रहा है कि परिवार पिछले दिन किसी रिश्तेदार के घर गया था. इसलिए ईडी की टीम ने दूसरों के साथ एक स्थानीय पंचायत सदस्य को भी बुलाया. यहां सीआरपीएफ की सुरक्षा में तलाशी ली जा रही है. अधिकारी रिश्तेदारों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे घर में घुसकर जांच कर सकें. मौके पर स्थानीय लोगों के इकट्ठा होने के बाद घर के सामने मौजूद लोगों और मीडिया के लोगों को दूर जाने के लिए कहा गया है. शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि मोहम्मद विदेश में भी बिजनेस करता है. हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि वे उसके बारे में बहुत कम जानते हैं.