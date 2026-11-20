केरल में सोने की तस्करी और हवाला लेनदेन मामला: राज्य के 10 जगहों पर ईडी की रेड
अधिकारियों को जानकारी मिली है कि हवाला चैनलों के जरिए विदेशों से केरल में बड़ी मात्रा में गैरकानूनी पैसा आ रहा है.
Published : November 20, 2026 at 12:20 PM IST
एर्नाकुलम: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को केरल में कई जगहों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई सोने की तस्करी, हवाला लेनदेन और विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच के तहत की गई है.
शुक्रवार सुबह से राज्य के पांच जिलों कोझिकोड, कन्नूर, मलप्पुरम, पलक्कड़ और कासरगोड में 10 जगहों पर एक साथ ईडी की छापेमारी चल रही है. ये रेड उन लोगों के घरों और बिजनेस पर फोकस है, जो अलग-अलग केंद्रीय एजेंसियों की निगरानी में थे.
ईडी का मुख्य मकसद सोने की तस्करी और अवैध धन शोधन के लिए पैसे देने वाले लोगों की पहचान करना है. कासरगोड जिले में दो जगहों पर तलाशी ली जा रही है. अधिकारियों ने थलंगारा के बांगोड में सैनाबा मंजिल में अहमद समीर और चेम्ब्रिका के चंद्र गिरी चप्पा हाउस में शफी के घर पर रेड की.
कन्नूर में ईडी अधिकारी इरिवेरी के वट्टाकांडी हाउस में मोहम्मद वलीद के घर की तलाशी ले रहे हैं. कोझिकोड में कुन्नमंगलम के एमके मोहम्मद जौहर और कोयिलैंडी के मदक्करा के नौशाद वलप्पिल से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी चल रही है. वहीं मलप्पुरम जिले में अधिकारियों ने वेंगारा के चेरूर के मोहम्मद आशिक और तनूर के थानालूर के यूनुस के घरों की तलाशी ली है. ईडी टीम पलक्कड़ के कुमारानेल्लूर के अब्दुल रऊफ के घर भी गई है.
इरिवेरी में मोहम्मद वलीद पलापेट्टी के घर पर कोई नहीं, सीआरपीएफ की सुरक्षा में तलाशी ली गई
ईडी की एक टीम सुबह करीब 6 बजे कन्नूर के इरिवेरी में मोहम्मद वलीद पलापेट्टी के घर पहुंची. यह घर काफी सुनसान इलाके में है. मोहम्मद वलीद मलप्पुरम का रहने वाला है. उसकी बहन और दूसरे रिश्तेदार वहां रह रहे थे. लेकिन जब अधिकारी पहुंचे तो घर पर कोई नहीं था.
माना जा रहा है कि परिवार पिछले दिन किसी रिश्तेदार के घर गया था. इसलिए ईडी की टीम ने दूसरों के साथ एक स्थानीय पंचायत सदस्य को भी बुलाया. यहां सीआरपीएफ की सुरक्षा में तलाशी ली जा रही है. अधिकारी रिश्तेदारों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे घर में घुसकर जांच कर सकें.
मौके पर स्थानीय लोगों के इकट्ठा होने के बाद घर के सामने मौजूद लोगों और मीडिया के लोगों को दूर जाने के लिए कहा गया है. शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि मोहम्मद विदेश में भी बिजनेस करता है. हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि वे उसके बारे में बहुत कम जानते हैं.
हवाला नेटवर्क और डिजिटल सबूतों पर फोकस
जिन लोगों के बारे में जांच की जा रही है उन्हें दूसरी जांच एजेंसियों को पहले मिली खुफिया जानकारी के आधार पर तैयार की गई सूची में शामिल किया गया है. छापेमारी का मकसद गैर-कानूनी वित्तीय लेनदेन और सोने की स्मगलिंग से जुड़े रिकॉर्ड और डिजिटल सबूत ढूंढना है. अधिकारी लोगों से जुड़े वित्तीय व्यवहार, बैंक अकाउंट और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं.
जांच एजेंसियों ने पहले यह नतीजा निकाला था कि राज्य में गैर-कानूनी तरीके से लाए गए सोने के लिए फंड का मुख्य स्रोत हवाला लेनदेन था. वित्तीय अपराध की जांच करने वाली ईडी ने अब इसी आधार पर दखल दिया है. अधिकारियों को यह भी जानकारी मिली है कि हवाला चैनलों के जरिए विदेशों से केरल में बड़ी मात्रा में गैर-कानूनी पैसा आ रहा है.
आगे की जांच तेज
सूत्रों ने बताया है कि सर्च के दौरान कई संभावित रूप से महत्वपूर्ण कई सारे दस्तावेज जब्त किए गए हैं. जांच टीम ने मोबाइल फोन, लैपटॉप और दूसरे डिजिटल उपकरण भी अपने कब्जे में ले लिए हैं, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर हवाला फंड ट्रांसफर करने के लिए किया गया था. डिवाइस की फोरेंसिक जांच होने के बाद जांच में और लोगों को शामिल करने की उम्मीद है.
ईडी अधिकारियों ने कहा कि वे सर्च पूरी होने के बाद ही जब्त किए गए किसी भी पैसे और अन्य विवरण पर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी दे पाएंगे. हाल के सालों में राज्य के अलग-अलग एयरपोर्ट से बड़े पैमाने पर सोने की तस्करी हो रही है. ईडी की यह नई कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब कस्टम समेत कई एजेंसियां इन ऑपरेशन के पीछे के बड़े नेटवर्क को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं.
जांच करने वाले यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों के घरों की तलाशी ली जा रही है, क्या उनका विदेश से सोने की स्मगलिंग के ऑपरेशन को कंट्रोल करने वाले लोगों से कोई लिंक है. जांच में तस्करों से जुड़े समूहों को दी जाने वाली स्थानीय मदद भी शामिल है. उम्मीद है कि केंद्रीय एजेंसियां आने वाले दिनों में वित्तीय अपराध को रोकने की कोशिशों के तहत राज्य के अलग-अलग हिस्सों में इसी तरह की तलाशी जारी रखेंगी और आगे भी कार्रवाई करेंगी.
ये भी पढ़ें: केरल हाईकोर्ट ने एक्सालॉजिक केस में पूर्व CM विजयन और उनके परिवार के खिलाफ FIR का आदेश दिया