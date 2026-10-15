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दुनियाभर में अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सोना; चीन ने रूस को पछाड़ा, भारत आठवें पायदान पर

कर्नाटक में सबसे ज्यादा सोने की खदानें. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद (EB Prime Team) : Countries Status in Gold Reserves : दुनिया के कई देशों में संघर्ष चल रहा है. राजनीतिक तनाव और आर्थिक मंदी के खतरे भी सरकारों को डराते रहते हैं. इस तरह के मुश्किल हालातों से निपटने के लिए कई देश अपने यहां सोने के भंडार को बढ़ा रहे हैं. हाल ही में आई वैश्विक वित्तीय अनुसंधान संगठन द कोबेसी लेटर की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सोना है. चीन भी अपने गोल्ड रिजर्व को तेजी से बढ़ा रहा है.

रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के पास कुल 8 हजार 133 टन सोना रिजर्व है. जबकि जर्मनी दुनियाभर में 3,351 टन गोल्ड रिजर्व के साथ दूसरे नंबर पर है. इसी तरह इटली तीसरे, फ्रांस चौथे जबकि चीन पांचवें नंबर है. इसके पहले चीन रूस से पीछे था. चीन चेजी से सोने की खरीद कर रहा है. इससे आने वाले समय में वह सोने के ज्यादा भंडारण वाले टॉप 3 देशों में शामिल हो सकता है. ये डेटा सितंबर 2026 तक का है.