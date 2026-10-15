दुनियाभर में अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सोना; चीन ने रूस को पछाड़ा, भारत आठवें पायदान पर
वैश्विक वित्तीय अनुसंधान संगठन द कोबेसी लेटर की रिपोर्ट, तेजी से सोने का भंडार बढ़ा रहा चीन, नीदरलैंड्स के पास सबसे कम सोना.
Published : October 15, 2026 at 5:08 PM IST
हैदराबाद (EB Prime Team) : Countries Status in Gold Reserves : दुनिया के कई देशों में संघर्ष चल रहा है. राजनीतिक तनाव और आर्थिक मंदी के खतरे भी सरकारों को डराते रहते हैं. इस तरह के मुश्किल हालातों से निपटने के लिए कई देश अपने यहां सोने के भंडार को बढ़ा रहे हैं. हाल ही में आई वैश्विक वित्तीय अनुसंधान संगठन द कोबेसी लेटर की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सोना है. चीन भी अपने गोल्ड रिजर्व को तेजी से बढ़ा रहा है.
रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के पास कुल 8 हजार 133 टन सोना रिजर्व है. जबकि जर्मनी दुनियाभर में 3,351 टन गोल्ड रिजर्व के साथ दूसरे नंबर पर है. इसी तरह इटली तीसरे, फ्रांस चौथे जबकि चीन पांचवें नंबर है. इसके पहले चीन रूस से पीछे था. चीन चेजी से सोने की खरीद कर रहा है. इससे आने वाले समय में वह सोने के ज्यादा भंडारण वाले टॉप 3 देशों में शामिल हो सकता है. ये डेटा सितंबर 2026 तक का है.
रिपोर्ट बताती है साल 2026 की तीसरी तिमाही यानी जुलाई से लेकर सितंबर तक बड़े पैमाने पर डिजिटल निवेश किया गया. यानी लोगों ने इंटरनेट-मोबाइल ऐप्स से बिना कागजी लिखा-पढ़ी के घर बैठे अपनी जमा-पूंजी को डिजिटल सोने में निवेश किया. वित्तीय इतिहास में अभी तक लोगों ने कभी डिजिटल सोने में इतना बड़ा निवेश नहीं किया था. इससे जाहिर है कि दुनिया में सोने के प्रति काफी दीवानगी है. वहीं देश भौतिक रूप से सोने के भंडार को बढ़ा रहे हैं.
8,133 टन सोने के भंडार के साथ अमेरिका टॉप पर : रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के पास सितंबर 2026 तक 8,133 टन भौतिक सोने का भंडार है. यह दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा है. वहीं 3,351 टन सोने के भंडार के साथ जर्मनी दुनिया में दूसरे स्थान पर है. इसी कड़ी में इटली इस मामले में तीसरे स्थान पर है. इटली के पास कुल 2,452 टन सोने का भंडार है. जबकि 2,437 टन गोल्ड रिजर्व के साथ फ्रांस चौथे स्थान पर है.
सोना भंडारण में रूस से आगे निकला चीन : द कोबेसी लेटर की साल 2025 की रिपोर्ट में चीन सोना भंडारण में छठवें पायदान पर था. यानी रूस उससे आगे था. इस बार की रिपोर्ट में चीन रूस से आगे निकल गया है. चीन के पास सितंबर 2026 तक 2,410 टन सोने का भंडार है. रिपोर्ट के अनुसार चीन जमकर सोना खरीद रहा है. इस साल के 8 महीने में ही चीन ने एक हजार से टन से ज्यादा सोना खरीदा. इस पर चीन ने करीब 15 लाख करोड़ रुपये खर्च किए.
साल 2025 में चीन ने खरीदा था 886 टन सोना : सोने की खरीद में चीन की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2025 में पूरे साल मिलाकर चीन ने 886 टन सोने की खरीदारी की थी. जबकि साल 2026 के शुरुआती 8 महीने में ही चीन ने इस आंकड़े को पीछे छोड़ दिया. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन का सेंट्रल बैंक पिछले कई महीने से सोने के भंडार को बढ़ा रहा है. अकेले सितंबर में ही चीन ने करीब 23 टन सोना खरीदा.
सोना भंडारण में आठवें नंबर पर भारत : रिपोर्ट में भारत के अलावा अन्य किन देशों के पास कितने टन सोने का भंडारण है?, इसके बारे में जानकारी दी गई है. 2,305 टन गोल्ड रिजर्व के साथ रूस छठवें पायदान पर है. 1,040 टन सोने के भंडारण के साथ स्विट्जरलैंड सातवें स्थान पर है. इसी क्रम में 881 टन गोल्ड रिजर्व के साथ भारत दुनियाभर में आठवें पायदान पर है. 846 टन गोल्ड रिजर्व के साथ जापान नौवें जबकि 613 टन सोने के साथ नीदरलैंड्स दसवें पायदान पर है.
चीन क्यों बढ़ा रहा सोने का भंडार? : मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन की ओर से सोने के भंडार को बढ़ाने के पीछे की कई वजहें हैं. कई देश अपनी जमा-पूंजी को अमेरिकी डॉलर और अमेरिका के सरकारी कागजों (बॉन्ड्स) में सुरक्षित रखते हैं. जंग छिड़ने या किसी अन्य तनाव की वजह से इनके फ्रीज होने का खतरा बढ़ जाता है. रूस-यूक्रेन युद्ध में भी ऐसा ही देखने को मिला था. रूस की विदेशी संपत्तियां फ्रीज कर दी गईं थी. मुख्य रूप से इस तरह के हालात से निपटने के लिए ही चीन सोने की खरीद को बढ़ा रहा है. डॉलर पर निर्भरता को कम करने के मकसद से भी चीन सोने की खरीद को बढ़ा रहा है.
भारत की जीडीपी का 88% हिस्सा सोने में : मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट बताती है कि यदि भारत के सभी परिवारों के घरों और मंदिरों में रखे कुल सोने (25,000 से 27,000 टन) को मौजूदा बाजार भाव पर बेच दिया जाए तो उससे मिलने वाली रकम देश की कुल जीडीपी का करीब 88% होगी. देश के घरों में मौजूद 25 से 27 हजार टन सोने में मंदिरों का भी सोना है. देश में करीब-करीब 5,182 लाख टन सोने का अयस्क मौजूद हैं. हालांकि ये पूरा शुद्ध सोना नहीं है.
विदेश से कितना सोना खरीदता है भारत? : भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय समेत अन्य आधिकारिक सोर्सों के मुताबिक अपने देश में हर साल करीब 800 से 900 टन सोने की खपत है. इस डिमांड को पूरा करने के लिए सरकार करीब 95% तक सोना दूसरे देशों से मंगाती है. भारत में सबसे ज्यादा सोना स्विट्जरलैंड से आता है. यह करीब 40% है. इसी क्रम में 16% सोना संयुक्त अरब अमीरात, 10% साउथ अफ्रीका, पेरू से 8% सोना आता है. कुछ अन्य देशों से भी सोना आता है.
भारत में ज्वैलरी के रूप में बिकता है सबसे ज्यादा सोना : वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट बताती है कि भारतीय रोजाना करीब 2.2 टन सोना खरीदते हैं. रोजाना का कारोबार करीब 2 हजार से 2200 करोड़ रुपये के बीच रहता है. अपने देश में सोने का सबसे बड़ा हिस्सा ज्वैलरी के रूप में बिकता है. साल 2024 में कुल खरीदे गए सोने में से करीब 563 टन ज्वैलरी के रूप में बिका था. बाकी को सोने के बिस्कुट, सिक्के आदि के रूप में खरीदा गया था.
कर्नाटक में सबसे ज्यादा सोना, राजस्थान दूसरे नंबर पर : प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो (PIB) के अनुसार देश के कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा स्वर्ण धातुएं हैं. यहां 251.17 टन स्वर्ण धातुएं हैं. इसके बाद राजस्थान दूसरे नंबर पर है. यहां 234.56 टन स्वर्ण धातुएं हैं. इसी तरह आंध्र प्रदेश में कुल 47.17 टन स्वर्ण धातुएं हैं. इस लिहाज यह राज्य देशभर में तीसरे स्थान पर है. बिहार 37.60 टन स्वर्ण धातुओं के साथ चौथे जबकि झारखंड 15.43 टन स्वर्ण धातु के साथ पांचवें नंबर पर है. ये स्वर्ण धातुएं खदानों के नीचे दबी हैं. यह डेटा एक अप्रैल 2020 तक का ही है.
अपने देश में स्वर्ण धातुओं का खनन चुनौती भरा : सोने की खपत ज्यादा होने के बावजूद भारत में इसका खनन कम है. इसके पीछे का कारण इसका खर्चीला और जोखिम होना है. इसके लिए उन्नत तकनीक और काफी रुपये की जरूरत होती है. भारत के कच्चे अयस्क की गुणवत्ता बहुत कम है. यहां प्रति टन पत्थर से मात्र 1-3 ग्राम शुद्ध सोना ही निकलता है. इससे यह घाटे का सौदा साबित होता है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में चीन ने रिकॉर्ड 375 टन सोने का उत्पादन किया. वहीं भारत का घरेलू उत्पादन सिर्फ 1.6 टन पर सिमटा रहा.
ETV भारत प्रीमियम की ये खबरें भी पढ़िए
- दुनिया के 900 बेस्ट एम्प्लॉयर्स में देश की 32 कंपनियां शामिल; भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पर
- UN की चेतावनी...अगले 15 साल में 4.5 करोड़ युवा रह जाएंगे बेरोजगार, तैयार होंगे 18 करोड़ नए प्रोफेशनल्स!
- पहली बार समंदर की हवा से पैदा होगी बिजली; जानिए, 540 करोड़ यूनिट की डिमांड के बीच सरकार का क्या है प्लान
- युद्ध से बर्बाद हो गई 25 करोड़ लोगों का पेट भरने वाली खेती; 20 साल में 2.49 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन बर्बाद
- विश्व में लड़कों से ज्यादा लड़कियां बन रहीं ग्रेजुएट; भारत के गांवों में 100 लड़कों के मुकाबले 59 लड़कियां ही 12वीं पास