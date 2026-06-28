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आंध्र प्रदेश में सोने की खदानें, नीलामी की प्रक्रिया शुरू

आंध्र प्रदेश के चित्तूर में सोने की खदानें 272.987 हेक्टेयर में हैं. चिगुरुगुंटा में प्रति टन अयस्क से 5.73 ग्राम सोना मिलने की उम्मीद है.

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24 जून को, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जोन्नागिरी में गोल्ड माइनिंग और प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए. (File/ ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 28, 2026 at 3:53 PM IST

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चित्तूर: आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के कुप्पम क्षेत्र में सोने की खदानें चालू होने वाली हैं. कुप्पम के गुडुपल्ले मंडल में मौजूद चिगुरुगुंटा-बिसनाथम ब्लॉक की नीलामी का फैसला किया गया है. बोली प्रक्रिया में हिस्सा लेने की आखिरी तारीख 9 जुलाई है. दो कंपनियों के प्रतिनिधि पहले ही इलाके का दौरा कर चुके हैं; उन्होंने पिछली खनन की स्थितियों और खदानों के बंद होने के कारणों के बारे में जानकारी इकट्ठा की.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में कहा कि चित्तूर जिले में जल्द ही सोने की खदान का काम शुरू होगा.

1972 में शुरू हुआ खनन कार्य
चिगुरुगुंटा-बिसनाथम सोने की खदानें कर्नाटक के कोलार गोल्ड फील्ड्स (KGF) से 27 किलोमीटर दूर हैं. केंद्र सरकार की कंपनी भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड (BGML) ने 1972 में यहां खनन का काम शुरू किया था. इन खदानों से निकाले गए अयस्क (Ore) को प्रोसेसिंग के लिए KGF ले जाया जाता था.

सोने की खदानों का निरीक्षण करने पहुंचे कंपनियों के प्रतिनिधि
सोने की खदानों का निरीक्षण करने पहुंचे कंपनियों के प्रतिनिधि (ETV Bharat)

समय के साथ, सतह-स्तरीय जमाव (surface-level deposits) खत्म हो गए, और डीप-लेवल माइनिंग की लागत बहुत ज्यादा हो गई. वित्तीय नुकसान के कारण, केंद्र सरकार ने 2001 में KGF ऑपरेशन के साथ-साथ चिगुरुगुंटा-बिसनाथम खदानों को पूरी तरह से बंद कर दिया. उस समय, इस सुविधा में 156 स्टाफ मेंबर और सैकड़ों वर्कर काम करते थे. 2018 में इन खदानों को फिर से खोलने का फैसला किया गया. उस समय, एक ई-ऑक्शन किया गया, और केंद्र सरकार की कंपनी NMDC ने बोली जीती.

तीसरी बार नया टेंडर जारी
अगर पर्यावरण मंजूरी, माइनिंग प्लान की मंजूरी और जमीन अधिग्रहण पूरा हो गया होता, तो NMDC को पूरा लाइसेंस मिल जाता. लेकिन, किसानों ने इसका विरोध किया क्योंकि प्रस्तावित इलाके में ज्यादातर 'पट्टा' जमीन (निजी मालिकाना हक वाली खेती की जमीन) थी; इसलिए, NMDC कंपनी 2025 में इस प्रोजेक्ट से हट गई. हालांकि इस साल की शुरुआत में टेंडर जारी किए गए थे, लेकिन उन्हें बिना अंतिम रूप दिए ही कैंसल कर दिया गया. अब तीसरी बार नया टेंडर जारी किया गया है.

ऐसा माना जा रहा है कि सोने की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए कंपनियां अब इसमें दिलचस्पी दिखा सकती हैं.

चिगुरुगुंटा-बिसनाथम सोने की खदानें 272.987 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई हैं. चिगुरुगुंटा में लगभग 2.043 मिलियन टन खनिज भंडार है, जिसमें प्रति टन अयस्क के प्रोसेस्ड करने के बाद 5.73 ग्राम सोना मिलता है, जबकि बिसनाथम में लगभग 0.173 मिलियन टन खनिज भंडार है, जिसमें प्रति टन 4.70 ग्राम सोना मिलने की उम्मीद है.

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