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बंगाल में चुनाव हारते ही फूंक दिया TMC उम्मीदवार गोल्ड मेडलिस्ट स्वप्ना बर्मन का घर, सरकार से मांगी सुरक्षा

जलपाईगुड़ी: एशियाई खेलों (एशियन गेम्स) की स्वर्ण पदक विजेता स्वप्ना बर्मन के चुनाव हारने के बाद कथित रूप से जलपाईगुड़ी में उनके पुराने पारिवारिक घर में आग लगा दी. शुक्रवार को स्वप्ना ने आरोप लगाया कि न केवल किसी ने संपत्ति को फूंकने की कोशिश की, बल्कि इस घटना ने उन्हें उन लोगों द्वारा अकेला छोड़े जाने का अहसास कराया है जिन पर वे कभी भरोसा करती थीं.

शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद उन्होंने कहा, "जिस बात से मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ है, वह यह है कि कोई भी रिश्तेदार मदद के लिए आगे नहीं आया। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने राजनीति में कदम रखा है." बता दें कि स्वप्ना बर्मन उत्तर बंगाल की राजगंज विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस (TMC) के टिकट पर चुनाव लड़ा था. चुनाव में वह भाजपा से हार गईं थीं.

खबर के अनुसार, आग जलपाईगुड़ी के पाटाकाटा घोषपारा इलाके में स्थित परिवार के पुराने आवास पर लगी, जहां जलाने वाली लकड़ियां (ईंधन) रखी हुई थीं. सूचना मिलने के बाद जलपाईगुड़ी कोतवाली पुलिस स्टेशन की टीम और दमकल विभाग (फायर ब्रिगेड) के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे. हालांकि, जब तक दमकलकर्मी वहां पहुंचे, तब तक आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया था.

पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी स्वप्ना ने कहा, "पहले तो मुझे लगा कि जब किसी ने मुझे आग लगने के बारे में बताया तो वह मज़ाक कर रहा था. मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई सचमुच घर में आग लगा देगा. मैंने आग लगाते हुए किसी को देखा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे मेरा ही कोई बहुत करीबी इंसान है."

उन्होंने कहा, "मैंने शिकायत दर्ज करा दी है. चुनावों में जीत और हार लगी रहती है, यह राजनीति का हिस्सा है. लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि राजनीति इतनी क्रूर हो सकती है. मुझे अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन मैं खुद को इतना असुरक्षित महसूस करूंगी. मैंने अपने देश के लिए कुछ किया है. मैं सपने पूरे करने और लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में आई थी. अगर चुनाव हारने के बाद किसी को ऐसे दिन देखने पड़ें, तो कोई भी राजनीति में नहीं आना चाहेगा."