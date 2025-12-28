ETV Bharat / bharat

8 से 9 मिनट में 4 से 5 करोड़ के सोने और हीरे के जेवरात लूटे, इसी साल अप्रैल में खुला था शोरूम

कर्नाटक के मैसूर में दिनदहाड़े बंदूक की नोक पर पांच अपराधियों ने करोड़ों के सोने और हीरे के गहने लूटकर फरार हो गए.

jewellery robbed in Karnataka
इसी दुकान में लूट हुई. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 28, 2025 at 9:03 PM IST

3 Min Read
मैसूर(कर्नाटक): कर्नाटक के मैसूर में दिनदहाड़े डकैती की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. जिले के हुन्सुर तालुक में पांच हथियारबंद लुटेरों ने एक ज्वेलरी शॉप को अपना निशाना बनाया. बंदूक की नोक पर डकैतों ने दुकान से करीब 4 से 5 करोड़ रुपये के सोने और हीरे के गहने लूट लिए और फरार हो गए. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

यह वारदात हुन्सुर बस स्टैंड के पीछे स्थित 'स्काई गोल्ड एंड डायमंड' शॉप में हुई. रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे, जब दुकान में 7-8 कर्मचारी काम कर रहे थे, तभी बाइक पर सवार होकर आए पांच नकाबपोश लुटेरे दुकान में घुस गए. इनमें से चार ने मास्क लगा रखा था.

बताया जा रहा है कि गैंग के लीडर ने फिल्मी अंदाज में दोनों हाथों में बंदूकें लहराते हुए स्टाफ को धमकाया और महज कुछ ही मिनटों में दुकान से लगभग 5 किलो सोने और हीरे के गहने समेट कर फरार हो गए. दुकान के कर्मचारियों ने लुटेरों का पीछा भी किया, लेकिन वे उन्हें पकड़ नहीं सके. लूट की यह पूरी घटना सीसीटीवी (CCTV) में कैद हो गई है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, भागते समय एक लुटेरा अपना हेलमेट वहीं छोड़ गया.

कर्नाटक में डकैती. (ETV Bharat)

क्या कहती है पुलिस

इस मामले पर बात करते हुए दक्षिण क्षेत्र के आईजीपी डॉ. बोरलिंगैया ने कहा, "दुकान के कर्मचारियों ने बताया कि पांच लोग दो बाइकों पर आए और उन्होंने बंदूकें तान दीं. उस समय वहां 7-8 कर्मचारी मौजूद थे, जबकि कुछ स्टाफ लंच के लिए गया हुआ था. गिरोह दुकान के अंदर 8 से 9 मिनट तक रहा. कितना सोने का आभूषण चोरी हुआ है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है."

उन्होंने आगे कहा, "पूरी घटना सीसीटीवी (CCTV) में कैद हो गई है और जांच जारी है. इस बात की भी जानकारी ली जा रही है कि किन कर्मचारियों को डराकर सोना लूटा गया. चार पार्टनर्स ने अप्रैल 2025 में ही यह दुकान खोली थी. पुलिस हर पहलू से मामले की जांच करेगी."

दहशत में आम लोग

घटना की सूचना मिलते ही हुन्सुर ग्रामीण और नगर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट (फॉरेंसिक) टीम मामले की बारीकी से जांच कर रही है. सूचना पाकर जिला पुलिस अधीक्षक एन. विष्णुवर्धन और एएसपी एल. नागेश भी घटनास्थल पर पहुंचे. दिनदहाड़े हुई इस भीषण डकैती से आम जनता सदमे में है और पूरे इलाके में डर का माहौल है.

