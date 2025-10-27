ETV Bharat / bharat

गोखले बिल्डर्स ने जैन बोर्डिंग डील मामला रद्द किया, राजू शेट्टी ने कहा, 'लड़ाई जारी रहेगी'

जैन बोर्डिंग में इस जमीन की बिक्री रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है.

Gokhale Builders Cancel Jain Boarding Deal Case
गोखले बिल्डर्स ने जैन बोर्डिंग डील मामला रद्द किया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 27, 2025 at 1:34 PM IST

पुणे: महाराष्ट्र के पुणे शहर में जैन बोर्डिंग बिक्री मामले में पिछले कुछ दिनों से महायुति के नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है. खबर के मुताबिक, पूर्व विधायक रवींद्र धांगेकर लगातार मुरलीधर मोहोल पर गंभीर आरोप लगाते रहे हैं. अब इस जमीन सौदे मामले में एक अहम मोड़ आया है.

स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता राजू शेट्टी ने रविवार को बताया कि गोखले बिल्डर ने एक पत्र के जरिए सूचित किया है कि उसने जमीन बिक्री सौदे को रद्द करने का फैसला किया है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि, यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक जैन बोर्डिंग का नाम दस्तावेजों में दोबारा दर्ज नहीं हो जाता. पुणे के मॉडल कॉलोनी इलाके में स्थित शेठ हीराचंद नेमचंद जैन दिगंबर बोर्डिंग (जैन बोर्डिंग) एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के अधीन एक संपत्ति है. जैन बोर्डिंग में इस जमीन की बिक्री रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है.

रविवार को आचार्य श्री गुप्ति नंदीजी की उपस्थिति में राजू शेट्टी के नेतृत्व में एक बैठक हुई. इस बैठक के बाद, जब शेट्टी कोल्हापुर जा रहे थे, तब राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने उन्हें फोन किया और इस भूमि सौदे के रद्द होने की जानकारी दी. इस दौरान राजू शेट्टी ने कहा, "रविवार को हुई बैठक में देश भर से 86 संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे. सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस सौदे से जुड़े सभी हितधारकों से संपर्क किया जाए और इस भूमि सौदे को रद्द करने का अनुरोध किया जाए.

राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने रात में करीब 9:30 बजे फोन किया. उन्होंने कहा कि आज की बैठक का सम्मान करते हुए गोखले बिल्डर्स ने एक पत्र दिया है और इसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे इस सौदे को रद्द कर रहे हैं. उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि 'हमने जो 230 करोड़ रुपये दिए हैं, उन्हें वापस किया जाए.

राजू शेट्टी ने आगे कहा कि, गोखले बिल्डर्स ने डील रद्द करने का पत्र भले ही दे दिया हो, लेकिन वे अभी संतुष्ट नहीं हैं. उन्होंने कहा कि, ट्रस्ट को आधिकारिक तौर पर इस डील को रद्द करना ही होगा. फिलहाल, इस प्रॉपर्टी पर गोखले बिल्डर्स का नाम है. यह नाम तभी हटाया जाएगा जब ट्रस्टी आगे आकर डील रद्द करेंगे. उन्होंने कहा कि, जब तक इस बात का दस्तावेज नहीं बन जाता, उनकी लड़ाई जारी रहेगी.

