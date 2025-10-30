ETV Bharat / bharat

केंद्र सरकार ने जस्टिस सूर्यकांत को भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया

जस्टिस सूर्यकांत ( File Photo / IANS )

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गुरुवार को जस्टिस सूर्यकांत को भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI) नियुक्त किया, जो 24 नवंबर से प्रभावी होगा. वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को 24 नवंबर, 2025 से भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की. मैं उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं." मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने सोमवार को केंद्रीय कानून मंत्रालय को एक पत्र लिखकर जस्टिस सूर्यकांत को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की थी. सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस कांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे. जस्टिस कांत 24 नवंबर को पदभार ग्रहण करेंगे और उनका कार्यकाल लगभग 14 महीने का होगा. जस्टिस कांत 9 फरवरी, 2027 को सेवानिवृत्त होंगे. प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, कानून मंत्रालय ने 23 अक्टूबर को वर्तमान सीजेआई को उनके उत्तराधिकारी के नाम के लिए एक पत्र भेजा है.