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गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामला: दिल की गंभीर बीमारी के चलते SC ने दोषी की सजा निलंबित की

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले के एक दोषी की उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी. कोर्ट ने उसकी गंभीर हृदय संबंधी बीमारी और लगभग 18 साल की लंबी कैद को देखते हुए यह फैसला लिया.

27 फरवरी 2002 को, गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच को जला दिए जाने से 59 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद राज्य में दंगे भड़क गए थे. इस मामले की सुनवाई जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने की. पीठ ने यह आदेश दोषी इरफान सिराज पाड़ा की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया. याचिकाकर्ता की चिकित्सीय स्थिति का हवाला देते हुए, उनके वकील ने कहा कि पाड़ा 18 साल से जेल में है.

पीठ ने यह ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया कि इरफान हृदय संबंधी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं. गुजरात सरकार की ओर से पेश वकील स्वाति घिल्डियाल ने कहा कि यह एक बहुत ही गंभीर मामला है; हालांकि, उन्हें चिकित्सीय आधार पर सजा पर रोक लगाने से कोई आपत्ति नहीं है. पीठ ने कहा कि यह आवेदन मुख्य रूप से चिकित्सीय आधार पर दायर किया गया था, और राज्य के वकील ने बताया कि याचिकाकर्ता की स्थिति, जैसा कि उनके वकील ने बताया है, तथ्यात्मक रूप से सही है.