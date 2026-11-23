गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामला: दिल की गंभीर बीमारी के चलते SC ने दोषी की सजा निलंबित की
सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा ट्रेन अग्निकांड के दोषी इरफान सिराज के गंभीर हृदय रोग के आधार पर उसकी उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी है.
By Sumit Saxena
Published : November 23, 2026 at 5:11 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले के एक दोषी की उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी. कोर्ट ने उसकी गंभीर हृदय संबंधी बीमारी और लगभग 18 साल की लंबी कैद को देखते हुए यह फैसला लिया.
27 फरवरी 2002 को, गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच को जला दिए जाने से 59 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद राज्य में दंगे भड़क गए थे. इस मामले की सुनवाई जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने की. पीठ ने यह आदेश दोषी इरफान सिराज पाड़ा की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया. याचिकाकर्ता की चिकित्सीय स्थिति का हवाला देते हुए, उनके वकील ने कहा कि पाड़ा 18 साल से जेल में है.
पीठ ने यह ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया कि इरफान हृदय संबंधी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं. गुजरात सरकार की ओर से पेश वकील स्वाति घिल्डियाल ने कहा कि यह एक बहुत ही गंभीर मामला है; हालांकि, उन्हें चिकित्सीय आधार पर सजा पर रोक लगाने से कोई आपत्ति नहीं है.
पीठ ने कहा कि यह आवेदन मुख्य रूप से चिकित्सीय आधार पर दायर किया गया था, और राज्य के वकील ने बताया कि याचिकाकर्ता की स्थिति, जैसा कि उनके वकील ने बताया है, तथ्यात्मक रूप से सही है.
पीठ ने कहा, "उपर्युक्त तथ्यात्मक परिस्थितियों को देखते हुए, हम याचिकाकर्ता को चिकित्सीय आधार पर सजा के निलंबन का लाभ देने के पक्ष में हैं." मार्च 2011 में ट्रायल कोर्ट ने 31 लोगों को दोषी ठहराया, जिनमें से 11 को मौत की सजा सुनाई गई और बाकी 20 को आजीवन कारावास दिया गया. 63 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया.
गुजरात हाई कोर्ट के 2017 के फैसले के खिलाफ कई अपीलें दायर की गई हैं. हाई कोर्ट ने कई दोषियों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा था और 11 लोगों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था. कई दोषियों ने इस मामले में अपनी दोषसिद्धि को बरकरार रखने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.
राज्य सरकार ने 11 दोषियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदले जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
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