सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के लिए किया अपमानजनक शब्दों का प्रयोग, कहा - देश के टुकड़े करना चाहते हैं राहुल गांधी

दुमका: गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है. उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी अपने नाना की तरह देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर भारत के टुकड़े करना चाहते हैं. निशिकांत दुबे भाजपा समर्थित नगर परिषद अध्यक्ष की प्रत्याशी अमिता रक्षित के पक्ष में कैम्पेनिंग करने दुमका पहुंचे थे. उनके चुनावी कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही.

कांग्रेस और राहुल गांधी पर साधा जमकर निशाना

वैसे तो निशिकांत दुबे भाजपा समर्थित नगर परिषद की अध्यक्ष प्रत्याशी के पक्ष में कैंपेनिंग करने पहुंचे थे, पर अपनी प्रेस वार्ता में उन्होंने कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा. निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस और गांधी परिवार का इतिहास रहा है कि उन्होंने अपने मनमाने ढंग से संसद की गतिविधियां संचालित की हैं. देश के विभाजन के दौरान उन्होंने जो गलतियां की हैं, उसका खामियाजा आज भी देश भुगत रहा है.

सांसद निशिकांत दुबे के बयान (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि गांधी परिवार की भूमिका देश में राजा की थी, इसलिए उन पर किसी ने उंगली नहीं उठाई पर आज हम हों या फिर पीएम मोदी, एक साधारण परिवार से हैं, इसलिए हमारे बोलने या उठाये कदम पर कांग्रेस हंगामा खड़ी करती रहती है.

हेमंत सोरेन - शिबू सोरेन पर भी साधा निशाना

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अपनी प्रेस वार्ता में हेमंत सोरेन के साथ-साथ शिबू सोरेन पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इस बार 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) के अवसर पर, जब उन्हें भारत में रहना चाहिए था तो वे विदेश से नहीं लौटे, लेकिन इस पर किसी ने सवाल नहीं किया.