सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के लिए किया अपमानजनक शब्दों का प्रयोग, कहा - देश के टुकड़े करना चाहते हैं राहुल गांधी

दुमका में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है. वे नगर निकाय चुनाव का प्रचार करने पहुंचे थे.

MP Nishikant Dubey
सांसद निशिकांत दुबे (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 18, 2026 at 8:14 PM IST

3 Min Read
दुमका: गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है. उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी अपने नाना की तरह देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर भारत के टुकड़े करना चाहते हैं. निशिकांत दुबे भाजपा समर्थित नगर परिषद अध्यक्ष की प्रत्याशी अमिता रक्षित के पक्ष में कैम्पेनिंग करने दुमका पहुंचे थे. उनके चुनावी कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही.

कांग्रेस और राहुल गांधी पर साधा जमकर निशाना

वैसे तो निशिकांत दुबे भाजपा समर्थित नगर परिषद की अध्यक्ष प्रत्याशी के पक्ष में कैंपेनिंग करने पहुंचे थे, पर अपनी प्रेस वार्ता में उन्होंने कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा. निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस और गांधी परिवार का इतिहास रहा है कि उन्होंने अपने मनमाने ढंग से संसद की गतिविधियां संचालित की हैं. देश के विभाजन के दौरान उन्होंने जो गलतियां की हैं, उसका खामियाजा आज भी देश भुगत रहा है.

सांसद निशिकांत दुबे के बयान (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि गांधी परिवार की भूमिका देश में राजा की थी, इसलिए उन पर किसी ने उंगली नहीं उठाई पर आज हम हों या फिर पीएम मोदी, एक साधारण परिवार से हैं, इसलिए हमारे बोलने या उठाये कदम पर कांग्रेस हंगामा खड़ी करती रहती है.

हेमंत सोरेन - शिबू सोरेन पर भी साधा निशाना

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अपनी प्रेस वार्ता में हेमंत सोरेन के साथ-साथ शिबू सोरेन पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इस बार 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) के अवसर पर, जब उन्हें भारत में रहना चाहिए था तो वे विदेश से नहीं लौटे, लेकिन इस पर किसी ने सवाल नहीं किया.

वहीं शिबू सोरेन के संबंध में उन्होंने कहा कि मैं उनका काफी सम्मान करता हूं, पर लंबे समय तक वे दुमका के सांसद रहे पर एक भी ऐसा काम नहीं किया, जो वे गिना सकते हैं जो उन्होंने किया हो.

नगर निकाय चुनाव में भाजपा का होगा शानदार प्रदर्शन

निशिकांत दुबे ने कहा कि इस नगर निकाय चुनाव में लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हैं. पूरे झारखंड में हमने अपने कार्यकर्ताओं को समर्थन दिया है. राज्य की सभी 48 नगर निकाय सीट पर भाजपा जीत दर्ज करेगी. उन्होंने कहा कि वर्तमान की झारखंड सरकार के पास अपना कोई विजन नहीं है, विकास कहीं नहीं दिख रहा है. राज्य के खजाने की स्थिति भी सही नहीं है. ऐसे में अब जनता भाजपा की तरफ विकास के लिए देख रही है क्योंकि नगर निकायों को केंद्र सरकार के द्वारा हजारों करोड़ की राशि प्राप्त होगी तो यहां तेजी से विकास होगा.

