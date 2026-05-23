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बकरा ईद: दिल्ली में गुलज़ार हुआ बकरों का बाजार, कीमत 25 हजार से 5 लाख रुपये तक

28 मई को बकरा ईद को लेकर दिल्ली के जामा मस्जिद की बकरा मंडी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मंडी में रौनक,लोगों में काफी जोश

बकरा ईद से पहले गुलज़ार हुआ बकरों का बाजार
बकरा ईद से पहले गुलज़ार हुआ बकरों का बाजार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 23, 2026 at 2:16 PM IST

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नई दिल्ली: इस्लाम धर्म के प्रमुख्य त्योहारों में से एक ईद उल अजहा यानी बकरा ईद है. इस वर्ष 28 मई को बकरा ईद मनाई जाएगी. यह दिन कुर्बानी का होता. इसको लेकर दिल्ली के जामा मस्जिद स्थित मीना बाजार के सामने लगने वाला बकरों का सबसे बड़ा बाजार सज गया है. यहां दिल्ली समेत आस-पास के शहरों से व्यापारी और खरीददार दोनों पहुंच रहे हैं. मंडी में कई नस्ल के बकरे बिकते हैं. इनमें से कुछ की कीमत 5 लाख से भी अधिक होती है. वहीं अभी तक सबसे महंगे बिकने वाले दो बकरों की कीमत 11 लाख के करीब है.

ईटीवी भारत ने बाजार में मौजूद व्यापारियों और ग्राहकों से बातचीत की.

बकरा ईद से पहले गुलज़ार हुआ बकरों का बाजार (ETV Bharat)

सबसे महंगा बकरा : मंडी में सबसे बेहतरीन किस्म के बकरे रखने का दावा करने वाले रियाजुल बताते हैं कि पूरी मंडी में उनके पास सबसे वजनदार और अच्छी नस्ल के बकरे हैं. इसमें बसे महंगे बकरे की कीमत 5 लाख रुपए है. जिसकी हाइट 45 इंच है. यह अजमेरी नस्ल का है. इसका वजन 170 किलो है. इनको आकर्षक और वजनदार बनने के लिए अच्छी डाइट दी जाती है. खाने के लिए चना, तेल, ड्रायफ्रूट्स और हरा चारे के साथ डेली 3 किलो दूध पिलाया जाता है. सभी इसको प्यार से अब्दुल बुलाते हैं.

एक बकरे को पालने में 15 हजार रुपए का खर्च : एक बकरे को पालने में बहुत खर्च आता है. एक महीने में एक बकरे पर 15 हजार रुपए का खर्च आता है. इसका बिल्कुल बच्चों की तरह ध्यान रखा जाता है. पंजाबी नस्ल के अलावा इस बार तोतापुरी, मेवाती, अजमेरी, बरबारे और लाहौरी बकरे भी हैं. इनकी भी मार्किट में खूब मांग है.वहीं बाड़े के मालिक मौशीन ने बताया कि बीते बुधवार को दो बकरों को 11 लाख रुपयों में बेचा है. इसकी कलकत्ता से आए ग्राहक ने खरीदें है. जामा मस्जिद की पूरी बकरा मंडी में इससे महंगा बकरा अभी तक सेल नहीं हुआ है.

बिक रहे बकरों की कीमत 25 हजार से 4 लाख रूपय तक
बिक रहे बकरों की कीमत 25 हजार से 4 लाख रूपय तक (ETV Bharat)

हाथों से खिलाते हैं चारा : उत्तरप्रदेश के रामपुर जिले से करीब 60 बकरे लेकर मंडी पहुंचे मोहम्मद जुनैद बताते हैं कि गर्मी ज्यादा होने के कारण दिन में बाजार हल्का रहता हैं लेकिन शाम होते होते ग्राहक आने लगते हैं और पूरी रात खरीदारी चलती है. उनके पास सबसे बड़े बकरे का वजन 110 किलो है. जिसकी उम्र 2 साल है.

बकरों की खूबसूरती और तंदुरुस्ती जरूरी : इस्लाम में कुर्बानी यह दर्शाता है कि एक मुसलमान अल्लाह की मोहब्बत में अपनी सबसे प्यारी और कीमती चीज जैसे धन या पशु को भी त्यागने को तैयार है. इसके लिए पशु का खूबसूरत और तंदुरुस्त होना भी जरूरी होता है. उसका लालन-पालन एक बच्चे की तरह किया जाता है. बाजार में खरीदारी करने पहुंचे हाजी मोहम्मद इमरान बताते हैं कि इस बार उनका बजट 1 लाख रुपए का है जिससे वह कुर्बानी के लिए बकरा खरीदेंगे. बच्चों की पसंद को ध्यान में रख कर इस बार मेवाती नस्ल का बकरा खरीदेंगे. जानवर की खूबसूरती और तंदुरुस्ती में किसी तरह का ऐब नहीं होना चाहिए. यानी जानवर लंगड़ा, एक सींग का या कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए. इसकी कुर्बानी कबूल नहीं की जाती है. इसलिए नस्ल कोई भी हो लेकिन वह दिखने में खूबसूरत होना चाहिए.

महंगाई ने हिला दिया बजट: देशभर में महंगाई का असर देखने को मिल रहा है. जामा मस्जिद की बकरा मंडी भी इससे अछूती नहीं है. परिवार के साथ बकरा खरीदने पहुंची फायज़ा बताती हैं कि वह पहली बार इस बाजार में आई है. यहां बकरों की कीमत बहुत ज्यादा है. इस बार उनका मन जोड़े में बकरे लेने का था लेकिन जो बकरा उनको पसंद आया है. उसमें एक बकरे की कीमत 75 हजार रुपए है जो कि उनके बजट के बाहर है. बाजार में अच्छे दिखने वाले करीब हर बकरे की कीमत इतने से ही शुरू हो रही हैं.

एक बकरे को पालने में 15 हजार रुपए का खर्च
एक बकरे को पालने में 15 हजार रुपए का खर्च (ETV Bharat)

कुर्बानी के बकरों की उम्र: इस्लाम में कुर्बानी के लिए खरीदे जाने वाले बकरों और भेड़ों की उम्र का भी विशेष महत्व होता है. इसमें बकरों की उम्र कम से कम 1 वर्ष या शुरुआती दूसरा वर्ष होती है.

बिना दांत के बकरों की कुर्बानी नहीं की जाती: दूसरी बार आगरा से 1000 से ज्यादा बकरे लेकर मंडी में पहुंचे एग्रो फार्म के सदस्य प्रदीप वर्मा बताते हैं कि बकरों की उम्र का अंदाजा उनके दांतों को देख कर लगाया जा सकता है. जिन बकरों के दो दांत से ज्यादा होते हैं उनकी क़ुर्बानी की जाती हैं. आदंत यानि बिना दांत के बकरों की कुर्बानी नहीं की जाती है जैसे की बकरा 2 साल है और उसके आठ दांत हैं तो उसकी कुर्बानी की जा सकती है.

सभी बकरों पर लिखे नंबर से कीमत फिक्स: प्रदीप आगे बताते हैं जामा मस्जिद की बकरा मंडी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मंडी है. भीड़ ज्यादा होने की वजह से व्यापारियों और गायकों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं इसलिए उनकी टीम ने एक उनकी फार्म तैयार किया है. यहां सभी बकरों पर नंबर लिखे हुए है. उनकी कीमत नंबर के अनुसार फिक्स है. इसमें सबसे कीमती एक नंबर का बकरा है जिसका वज़न 125 किलो है और कीमत 2 लाख रुपये है. ग्राहकों की सुविधा के लिए हर कीमत के बकरों का अलग अलग बाड़ा बनाया गया है.

जामा मस्जिद के गेट नम्बर 2 के सामने लगने वाली मंडी: बता दें कि जामा मस्जिद के गेट नम्बर 2 के सामने लगने वाली बकरा मंडी मुग़लों के दौर से लग रही हैं. यहां देशभर के व्यापारी पीढ़ियों से अपने बकरों की बेचने आते हैं. ईद उल अजहा के पहले बाजार की रौनक देखते ही बनती है.


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