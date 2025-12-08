गोवा नाइट क्लब हादसा: फरार मालिकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, दिल्ली से एक गिरफ्तार
गोवा पुलिस को शक है कि दोनों आरोपी विदेश भागने की फिराक में हैं. इस वजह से यह फैसला लिया गया.
December 8, 2025
नई दिल्ली: गोवा के 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में शनिवार को लगी आग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. ताजा जानकारी के मुताबिक गोवा पुलिस ने आज सोमवार को नाइट क्लब के फरार मालिकों, सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है. अधिकारियों के मुताबिक, दोनों आरोपी घटना के तुरंत बाद गोवा से भाग गए और उन पर देश छोड़ने की कोशिश करने का भी शक है. वहीं, एहतियात के तौर पर, देशभर के सभी एयरपोर्ट्स और पुलिस स्टेशनों को अलर्ट कर दिया गया है.
बता दें, इस नाइट क्लब में लगी भीषण आग में कुल 25 लोगों की मौत की खबर है. आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते उसने पूरे क्लब को अपने आगोश में ले लिया और धधकने लगा. इस हादसे में मरने वालों में क्लब के 20 कर्मचारी और 5 पर्यटक बताए जा रहे हैं. यह दर्दनाक हादसा उत्तरी गोवा के अरपोरा गांव में हुई, जो पणजी से करीब 25 किमी. की दूरी पर है.
Arpora restaurant fire incident | Bharat, a resident of Delhi's Sabzi Mandi area, who was responsible for running daily operations at Birch by Romeo Lane restaurant, has been detained in Delhi and is being taken to Goa, say the Goa Police.— ANI (@ANI) December 8, 2025
Photo source: Police pic.twitter.com/NN6HNQGwVr
गोवा पुलिस ने बताया कि इस बात का पक्का शक है कि दोनों आरोपी विदेश भागने की कोशिश में हैं, इसलिए लुकआउट नोटिस जारी करना जरूरी था. इस बीच, इस मामले से जुड़े चार गिरफ्तार लोगों को रविवार देर रात बर्देज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने चारों मैनेजरों को छह दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. वे अभी अंजुना पुलिस स्टेशन में हैं और उनसे आग लगने की घटना और लापता मालिकों के बारे में पूछताछ की गई.
Goa Police has issued a Look Out Circular (LOC) against the club owner Saurav and Gaurav Luthra, in connection with the Birch by Romeo Lane nightclub fire case, say the Police.— ANI (@ANI) December 8, 2025
Goa Police has formed several teams to investigate the case, one of which has reached Delhi and…
इसी से जुड़े एक और मामले में, गोवा पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से भरत नाम के एक आदमी को हिरासत में लिया है. जांच करने वाले नाइट क्लब और सौरभ और गौरव लूथरा से उसके लिंक की जांच कर रहे हैं. दिल्ली पुलिस चल रही जांच के तहत गोवा पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है. इसके अलावा, क्लब के कामकाज के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है.
#WATCH | Goa | Body of Birch restaurant staff member, Manojit Mal, handed over to his family in Arpora— ANI (@ANI) December 8, 2025
He died in the fire which broke out in the restaurant on 7th December. A total of 25 people lost their lives in the fire incident. pic.twitter.com/Z8MIILfEm7
भोला को कस्टडी में लेने के लिए एक पुलिस टीम गोवा से दिल्ली आई, और अब उसे आगे की जांच के लिए वापस गोवा ले जाया जा रहा है. इससे पहले रविवार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और हर मरने वाले के परिवार को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की. अभी तक सात पीड़ितों की पहचान नहीं हो पाई है. छह लोग घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है.
Goa restaurant fire that claimed 25 lives | Saurabh Luthra, owner of Birch restaurant, issues a statement following the deadly fire that broke out in the restaurant on 7 December. pic.twitter.com/EFh9HZl35V— ANI (@ANI) December 8, 2025
पीएम मोदी ने इस हादसे को लेकर सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट करके दुख जताया है. उन्होंने लिखा कि गोवा के अरपोरा में आग लगने की घटना बहुत दुखद है. मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं. गोवा के CM डॉ. प्रमोद सावंत जी से स्थिति के बारे में बात की. राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दे रही है. गोवा के अरपोरा में हुए हादसे में मारे गए हर पीड़ित परिवार को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार की सहायता दी जाएगी.
