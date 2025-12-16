ETV Bharat / bharat

गोवा अग्निकांड के बाद अलर्ट: आपके शहर के नाइट क्लब और होटल कितने सुरक्षित हैं?

चंचल मुखर्जी

नई दिल्लीः क्रिसमस और नववर्ष की छुट्टियों पर होने वाली पार्टियों के कारण होटलों, रेस्तरां और नाइट क्लबों में भारी भीड़ इकट्ठा होती है. लेकिन, गोवा के एक नाइट क्लब में हुई दुखद आग की घटना, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी, ने एक बार फिर होटलों, रेस्तरां और नाइट क्लबों में अग्नि सुरक्षा मानकों के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं. ऐसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर आग लगने जैसी आपात स्थितियों में सुरक्षा मानकों का पालन करना बेहद जरूरी है.

इन प्रतिष्ठानों के मालिक अग्नि लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कई लाइसेंस प्रक्रियाओं के बजाय एकल खिड़की (सिंगल विंडो) लाइसेंस सुविधा चाहते हैं. व्यावसायिक हितों और अधिक मेहमानों को ठहराने की चाहत से प्रेरित होकर, ऐसे कई प्रतिष्ठानों के मालिक या तो अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) को दरकिनार कर देते हैं या इसे हासिल करने के बाद भी अग्नि सुरक्षा मानदंडों की अनदेखी करते हैं.

अग्नि सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा करते हुए, नेशनल रेस्टोरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (National Restoration Association of India) के दिल्ली चैप्टर प्रमुख संदीप आनंद गोयल ने ईटीवी भारत को बताया, "अधिकांश मालिक अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन करते हैं क्योंकि यह अन्य व्यापार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक है. मेहमानों के साथ-साथ कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए मानदंडों का पालन करना प्रतिष्ठान के मालिक पर निर्भर करता है."

गोयल ने आगे कहा कि एसोसिएशन केवल कानून का पालन करने वाले आउटलेट्स को सदस्यता देता है और निर्धारित मानदंडों का पालन करने के लिए उन्हें सलाह जारी करता है. यह एक नियामक संस्था नहीं है जिसके पास सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी आउटलेट के खिलाफ कार्रवाई करने का न्यायिक या प्रवर्तन अधिकार हो.

अग्निशमन विभाग की प्रतिक्रिया:

दिल्ली अग्निशमन सेवा (Delhi Fire Services - DFS) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली भर में मौजूद हज़ारों होटलों और क्लबों में से केवल 52 होटलों और 38 क्लबों के पास ही 8 दिसंबर तक वैध अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र हैं.

दिल्ली अग्निशमन सेवा के प्रभागीय अधिकारी राजिंदर अटवाल ने ईटीवी भारत को बताया, "यह एक तथ्य है कि कुछ आउटलेट फायर एनओसी प्राप्त करने के बाद बदलाव (अल्टरेशन) करते हैं. निरीक्षण के दौरान, अग्निशमन अधिकारी परिसर की अच्छी तरह से जांच करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी अनिवार्य अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मौजूद हैं. कुछ मामलों में, कमियों की पहचान की जाती है, और प्रतिष्ठानों को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र दिए जाने से पहले उन्हें सुधारने का निर्देश दिया जाता है."

उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने और 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' (व्यापार करने में आसानी) को बेहतर बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही एक प्रावधान किया है जिसके तहत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्रों को हर पांच साल में एक बार नवीनीकृत करने की अनुमति है. हालांकि, आउटलेट्स को हर छह महीने में एक प्रमाणित तीसरी पार्टी द्वारा अग्नि सुरक्षा ऑडिट से गुजरना पड़ता है, और ऑडिट रिपोर्ट अनिवार्य रूप से अग्निशमन विभाग को जमा करनी होती है.

गुरुग्राम अग्निशमन स्टेशन अधिकारी नरेंद्र सिंह ने ईटीवी भारत को बताया, "दुखद गोवा नाइट क्लब आग की घटना के बाद, अग्निशमन विभाग मौजूदा नियमों के तहत गुरुग्राम भर में कड़े निरीक्षण और सर्वेक्षण कर रहा है, जहां लगभग 60 फायर स्टेशन हैं. विभाग एक आउटलेट को तीन साल का एनओसी जारी करता है, लेकिन मालिक को एक वार्षिक स्व-घोषणा जमा करनी होती है जिसमें पुष्टि की जाती है कि कोई बदलाव नहीं किया गया है."

अग्निशमन विशेषज्ञ का मत:

डीएफएस के पूर्व निदेशक और अग्निशमन विशेषज्ञ अतुल गर्ग ने ईटीवी भारत को बताया, "एक बड़ी चिंता यह है कि एक बार किसी आउटलेट को तीन साल के लिए फायर लाइसेंस जारी कर दिए जाने के बाद, विभाग लाइसेंस के नवीनीकरण (रिन्यूअल) होने तक परिसर का निरीक्षण नहीं करता है. इस अवधि के दौरान, आउटलेट के मालिक अक्सर अग्निशमन उपकरणों के रखरखाव की उपेक्षा करते हैं, व्यवसाय या अन्य कारणों से आंतरिक संशोधन (इंटिरियर मॉडिफिकेशन) करते हैं, प्रशिक्षित कर्मचारियों को बदल देते हैं, और कई बार आवश्यक सुरक्षा मानदंडों का पालन करने में विफल रहते हैं."

गर्ग ने आगे कहा, "अगर हम नाइट क्लबों की बात करें, तो नियम दो से तीन प्रवेश और निकास द्वार प्रदान करते हैं. हालांकि, व्यावसायिक कारणों से, प्रबंधन अक्सर प्रवेश को नियंत्रित करने और शुल्क एकत्र करने के लिए एक को छोड़कर बाकी सभी गेटों को बंद कर देता है. यदि क्लब के अंदर आग लगती है, तो यह प्रथा आग की लपटों को तेज़ी से फैलने देती है, जिससे हताहतों की संख्या में काफी वृद्धि होती है क्योंकि बंद गेटों के कारण मेहमानों को आसानी से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता."

अग्नि सुरक्षा उपाय:

मालिकों को अग्नि सुरक्षा मानदंडों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी अग्निशमन उपकरणों का उचित रखरखाव किया जाए. नाइट क्लबों के लिए, आधुनिक तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए. उदाहरण के लिए, आग सेंसर से सुसज्जित दरवाज़े जो आग लगने की स्थिति में स्वचालित रूप से खुल जाते हैं, जिससे सभी निकास द्वार खुल सकें और मेहमानों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा सके, जिससे हताहतों की संख्या कम हो सके.