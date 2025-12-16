गोवा अग्निकांड के बाद अलर्ट: आपके शहर के नाइट क्लब और होटल कितने सुरक्षित हैं?
गोवा नाइट क्लब अग्निकांड ने होटलों और नाइट क्लबों में अग्नि सुरक्षा मानकों के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं.
चंचल मुखर्जी
नई दिल्लीः क्रिसमस और नववर्ष की छुट्टियों पर होने वाली पार्टियों के कारण होटलों, रेस्तरां और नाइट क्लबों में भारी भीड़ इकट्ठा होती है. लेकिन, गोवा के एक नाइट क्लब में हुई दुखद आग की घटना, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी, ने एक बार फिर होटलों, रेस्तरां और नाइट क्लबों में अग्नि सुरक्षा मानकों के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं. ऐसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर आग लगने जैसी आपात स्थितियों में सुरक्षा मानकों का पालन करना बेहद जरूरी है.
इन प्रतिष्ठानों के मालिक अग्नि लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कई लाइसेंस प्रक्रियाओं के बजाय एकल खिड़की (सिंगल विंडो) लाइसेंस सुविधा चाहते हैं. व्यावसायिक हितों और अधिक मेहमानों को ठहराने की चाहत से प्रेरित होकर, ऐसे कई प्रतिष्ठानों के मालिक या तो अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) को दरकिनार कर देते हैं या इसे हासिल करने के बाद भी अग्नि सुरक्षा मानदंडों की अनदेखी करते हैं.
अग्नि सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा करते हुए, नेशनल रेस्टोरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (National Restoration Association of India) के दिल्ली चैप्टर प्रमुख संदीप आनंद गोयल ने ईटीवी भारत को बताया, "अधिकांश मालिक अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन करते हैं क्योंकि यह अन्य व्यापार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक है. मेहमानों के साथ-साथ कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए मानदंडों का पालन करना प्रतिष्ठान के मालिक पर निर्भर करता है."
गोयल ने आगे कहा कि एसोसिएशन केवल कानून का पालन करने वाले आउटलेट्स को सदस्यता देता है और निर्धारित मानदंडों का पालन करने के लिए उन्हें सलाह जारी करता है. यह एक नियामक संस्था नहीं है जिसके पास सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी आउटलेट के खिलाफ कार्रवाई करने का न्यायिक या प्रवर्तन अधिकार हो.
अग्निशमन विभाग की प्रतिक्रिया:
दिल्ली अग्निशमन सेवा (Delhi Fire Services - DFS) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली भर में मौजूद हज़ारों होटलों और क्लबों में से केवल 52 होटलों और 38 क्लबों के पास ही 8 दिसंबर तक वैध अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र हैं.
दिल्ली अग्निशमन सेवा के प्रभागीय अधिकारी राजिंदर अटवाल ने ईटीवी भारत को बताया, "यह एक तथ्य है कि कुछ आउटलेट फायर एनओसी प्राप्त करने के बाद बदलाव (अल्टरेशन) करते हैं. निरीक्षण के दौरान, अग्निशमन अधिकारी परिसर की अच्छी तरह से जांच करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी अनिवार्य अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मौजूद हैं. कुछ मामलों में, कमियों की पहचान की जाती है, और प्रतिष्ठानों को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र दिए जाने से पहले उन्हें सुधारने का निर्देश दिया जाता है."
उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने और 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' (व्यापार करने में आसानी) को बेहतर बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही एक प्रावधान किया है जिसके तहत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्रों को हर पांच साल में एक बार नवीनीकृत करने की अनुमति है. हालांकि, आउटलेट्स को हर छह महीने में एक प्रमाणित तीसरी पार्टी द्वारा अग्नि सुरक्षा ऑडिट से गुजरना पड़ता है, और ऑडिट रिपोर्ट अनिवार्य रूप से अग्निशमन विभाग को जमा करनी होती है.
गुरुग्राम अग्निशमन स्टेशन अधिकारी नरेंद्र सिंह ने ईटीवी भारत को बताया, "दुखद गोवा नाइट क्लब आग की घटना के बाद, अग्निशमन विभाग मौजूदा नियमों के तहत गुरुग्राम भर में कड़े निरीक्षण और सर्वेक्षण कर रहा है, जहां लगभग 60 फायर स्टेशन हैं. विभाग एक आउटलेट को तीन साल का एनओसी जारी करता है, लेकिन मालिक को एक वार्षिक स्व-घोषणा जमा करनी होती है जिसमें पुष्टि की जाती है कि कोई बदलाव नहीं किया गया है."
अग्निशमन विशेषज्ञ का मत:
डीएफएस के पूर्व निदेशक और अग्निशमन विशेषज्ञ अतुल गर्ग ने ईटीवी भारत को बताया, "एक बड़ी चिंता यह है कि एक बार किसी आउटलेट को तीन साल के लिए फायर लाइसेंस जारी कर दिए जाने के बाद, विभाग लाइसेंस के नवीनीकरण (रिन्यूअल) होने तक परिसर का निरीक्षण नहीं करता है. इस अवधि के दौरान, आउटलेट के मालिक अक्सर अग्निशमन उपकरणों के रखरखाव की उपेक्षा करते हैं, व्यवसाय या अन्य कारणों से आंतरिक संशोधन (इंटिरियर मॉडिफिकेशन) करते हैं, प्रशिक्षित कर्मचारियों को बदल देते हैं, और कई बार आवश्यक सुरक्षा मानदंडों का पालन करने में विफल रहते हैं."
गर्ग ने आगे कहा, "अगर हम नाइट क्लबों की बात करें, तो नियम दो से तीन प्रवेश और निकास द्वार प्रदान करते हैं. हालांकि, व्यावसायिक कारणों से, प्रबंधन अक्सर प्रवेश को नियंत्रित करने और शुल्क एकत्र करने के लिए एक को छोड़कर बाकी सभी गेटों को बंद कर देता है. यदि क्लब के अंदर आग लगती है, तो यह प्रथा आग की लपटों को तेज़ी से फैलने देती है, जिससे हताहतों की संख्या में काफी वृद्धि होती है क्योंकि बंद गेटों के कारण मेहमानों को आसानी से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता."
अग्नि सुरक्षा उपाय:
मालिकों को अग्नि सुरक्षा मानदंडों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी अग्निशमन उपकरणों का उचित रखरखाव किया जाए. नाइट क्लबों के लिए, आधुनिक तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए. उदाहरण के लिए, आग सेंसर से सुसज्जित दरवाज़े जो आग लगने की स्थिति में स्वचालित रूप से खुल जाते हैं, जिससे सभी निकास द्वार खुल सकें और मेहमानों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा सके, जिससे हताहतों की संख्या कम हो सके.
एसोसिएशन क्या कहते हैं:
फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया (FHRAI) के मानद कोषाध्यक्ष गरिश ओबेरॉय ने ईटीवी भारत को बताया, "आसानी से फायर सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए, एसोसिएशन ने सरकार के साथ यह मुद्दा उठाया था, जिसके बाद हमें आश्वासन मिला कि दिल्ली सरकार तीसरी पार्टी की फायर एनओसी स्वीकार करेगी और कई लाइसेंस मुद्दों की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक एकल खिड़की (सिंगल विंडो) प्रणाली भी विकसित करेगी."
ओबेरॉय ने कहा, "एसोसिएशन लगभग हर राज्य में इस मुद्दे पर फॉलो-अप कर रहा है. इस उद्योग के लिए कई लाइसेंसों का एक बड़ा मुद्दा है. कुछ राज्य कई लाइसेंस प्रणालियों को एकल खिड़की प्रक्रिया में बदलने के लिए तैयार हैं, जिससे होटलों, रेस्तरां और अन्य आउटलेट्स के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आसान हो जाएगा."
FHRAI के एक सदस्य प्रणय अनेजा ने ईटीवी भारत को बताया, "सभी आउटलेट्स को अग्नि मानदंडों का पालन करना चाहिए और कानून का पालन करना चाहिए. मेहमानों और आगंतुकों की सुरक्षा के लिए हर आउटलेट को निर्धारित अग्नि मानदंडों का पालन करना चाहिए."
सरकार की कार्रवाई:
सरकार के अनुसार, दिल्ली सरकार ने दिल्ली अग्निशमन सेवा को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अग्नि सुरक्षा से संबंधित एनओसी (NOC) जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निर्बाध हो, ताकि होटलों, रेस्तरां, नाइट क्लबों, मल्टीप्लेक्सों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े. सरकार के अनुसार, एनओसी प्रणाली का उद्देश्य व्यवसाय मालिकों को हतोत्साहित करना नहीं, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुछ दिन पहले कहा था, "यदि कोई नियम वास्तविक आवेदकों के लिए कठिनाई पैदा कर रहा है, तो इसे तुरंत सरकार के संज्ञान में लाया जाना चाहिए ताकि सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें."
गुरुग्राम अग्निशमन विभाग के नरेंद्र सिंह ने कहा, "मेहमानों की सुरक्षा के लिए अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने हेतु हरियाणा के गुरुग्राम क्षेत्र में हर जगह छापे और जाँच की जा रही है."
उत्तर प्रदेश के एक अग्निशमन अधिकारी ने सूचित किया, "उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार के संबंधित अधिकारियों की टीमों द्वारा पूरे क्षेत्र में सभी प्रभारी अग्निशमन अधिकारियों द्वारा एक व्यापक जांच अभियान चलाया गया है. यह गोवा के एक नाइट क्लब में हुई दुखद आग की घटना के जवाब में था. अग्नि सुरक्षा अभियान के दौरान, नौ स्थानों का निरीक्षण किया गया."
एनओसी का मुद्दा:
डीएफएस के अनुसार, एक बार अग्निशमन विभाग द्वारा दिशानिर्देश जारी किए जाने के बाद, अनापत्ति प्रमाण पत्र (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) प्राप्त करने के लिए आवेदन बिल्डर/परिसर के मालिक द्वारा निदेशक को प्रस्तुत किया जा सकता है. मालिकों/बिल्डरों को आगे यह सलाह दी जाती है कि वे अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए निदेशक से संपर्क करने से पहले सभी अग्नि सुरक्षा दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें.
किसी भी कठिनाई के मामले में संबंधित अधिकारी को मामले की सूचना दी जानी चाहिए. यदि निरीक्षण करने या अग्नि सुरक्षा दिशानिर्देश जारी करने में देरी होती है, या निरीक्षण किए जाने के बाद एनओसी जारी करने में देरी होती है, तो भी संबंधित अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है.
