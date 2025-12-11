ETV Bharat / bharat

गोवा नाइट क्लब अग्निकांड: रोहिणी कोर्ट ने आरोपी लूथरा बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने गोवा नाइट क्लब अग्निकांड मामले के आरोपियों गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. एडिशनल सेशंस जज वंदना ने यह फैसला सुनाया. इससे पहले सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि दोनों आरोपी घटना के तुरंत बाद देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जब आरोपी कोर्ट के क्षेत्राधिकार में ही नहीं हैं तो इस पर हम कैसे सुनवाई कर सकते हैं. तब दोनों आरोपियों की ओर से पेश वकील ने कहा कि वे चाहते हैं दोनों आरोपियों को विदेश से लौटकर आने और गोवा में कोर्ट में याचिका दाखिल करने का मौका मिले.

इस मामले में एक आरोपी अजय गुप्ता को भी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है. अजय गुप्ता को साकेत कोर्ट ने 10 दिसंबर को 36 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस को सौंप दिया था. गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा का घर भी दिल्ली में ही हैं. जानकारी के लिए बता दें कि इस अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई थी. अजय गुप्ता गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा का पार्टनर हैं. इससे पहले नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को थाइलैंड में हिरासत में ले लिया था. वहीं, भारत के विदेश मंत्रालय ने दोनों भगोड़े भाइयों के पासपोर्ट भी रद्द कर दिए हैं.