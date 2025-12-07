ETV Bharat / bharat

गोवा के एक क्लब में भीषण आग लगने से 23 लोगों की दर्दनाक मौत, CM जांच के आदेश दिए

गोवा के एक क्लब में लगी भीषण आग की बड़ी घटना सामने आई है. आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है.

GOA FIRE RESTAURANT CLUB
गोवा के क्लब में भीषण आग लगने के बाद एम्बुलेंस से पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया गया (ANI VIDEO)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 7, 2025 at 6:50 AM IST

Updated : December 7, 2025 at 6:57 AM IST

पणजी (गोवा): गोवा के एक क्लब में बीती रात भीषण आग लग गई. इस हादसे में 23 लोगों की जान चली गई. आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है. मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जांच के आदेश दिए हैं.

अपडेट जारी है...

Last Updated : December 7, 2025 at 6:57 AM IST

23 KILLED IN MAJOR FIRE
CM PRAMOD SAWANT
गोवा क्लब भीषण आग
GOA FIRE RESTAURANT CLUB

