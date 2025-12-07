गोवा के एक क्लब में भीषण आग लगने से 23 लोगों की दर्दनाक मौत, CM जांच के आदेश दिए
गोवा के एक क्लब में लगी भीषण आग की बड़ी घटना सामने आई है. आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है.
गोवा के क्लब में भीषण आग लगने के बाद एम्बुलेंस से पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया गया (ANI VIDEO)
Published : December 7, 2025 at 6:50 AM IST|
Updated : December 7, 2025 at 6:57 AM IST
पणजी (गोवा): गोवा के एक क्लब में बीती रात भीषण आग लग गई. इस हादसे में 23 लोगों की जान चली गई. आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है. मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जांच के आदेश दिए हैं.
Goa CM Pramod Sawant extends condolences on the demise of 23 people in a fire incident at Arpora and has ordered an inquiry to ascertain the cause of the incident. pic.twitter.com/ZkH9HAvl5J— ANI (@ANI) December 6, 2025
