गोवा नाइटक्लब हादसा: कड़ी सुरक्षा के बीच लूथरा ब्रदर्स को गोवा लेकर निकली पुलिस

मंगलवार को लूथरा बंधुओं गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को थाईलैंड से वापस लौटने पर मंगलवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया.

लूथरा ब्रदर्स को गोवा लेकर निकली पुलिस
लूथरा ब्रदर्स को गोवा लेकर निकली पुलिस (SOURCE: PTI)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 17, 2025 at 9:20 AM IST

Updated : December 17, 2025 at 10:05 AM IST

नई दिल्ली: गोवा के बिर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब में आग लगने की घटना के मामले में नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स को आज बुधवार तड़के सुबह गोवा पुलिस दिल्ली टर्मिनल-1 इंदिरा गांधी एयरपोर्ट लेकर पहुंची. सुबह 8:00 बजे एक फ्लाइट से गोवा पुलिस पुलिस लूथरा ब्रदर्स को लेकर गोवा निकल गई है.

बता दें कि गोवा के अरपोरा स्थित बिर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब के मालिक लूथरा बंधुओं को आज सुबह गोवा पुलिस लेकर रवाना हो गई. तस्वीरें दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 से सामने आई जहां गोवा पुलिस और सीआईएसएफ की कड़ी सुरक्षा के बीच लूथरा ब्रदर्स एक कुर्सी पर बैठे हुए नजर आए. इस दौरान दोनों के मुंह पर मास्क लगा हुआ है. एक भाई ने फेस पर मास्क लगाया हुआ और टोपी पहनी हुई है तो एक भाई जैकेट से अपना चेहरे ढके नजर आया. हालांकि दोनों इस दौरान मायूस नजर आए.

बता दें कि कल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गोवा नाईट क्लब अग्निकांड के आरोपी लूथरा बंधुओं को गोवा पुलिस को दो दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है. लूथरा बंधुओं गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को थाईलैंड से वापस लौटने पर मंगलवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया. गोवा पुलिस ने कोर्ट से लूथरा बंधुओं को ट्रांजिट रिमांड पर सौंपने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया.

LUTHRA BROTHERS
पुलिस की गिरफ्त में बैठे लूथरा बंधु (ETV BHARAT)

लूथरा बंधु इस अग्निकांड के बाद थाईलैंड भाग गए थे. थाईलैंड भागने के 24 घंटे के अंदर उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया और उनके पासपोर्ट निरस्त कर दिए गए.

बता दें कि लूथरा बंधुओं ने रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. रोहिणी कोर्ट ने 11 दिसंबर को लूथरा बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इस मामले में एक आरोपी अजय गुप्ता को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था. बता दें कि क्लब में फायर शो के चलते आग लगी थी, जिससे टूरिस्ट और स्टाफ समेत 25 बेगुनाह लोगों की मौत हो गई थी. जबकि, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. जानकारी के अनुसार, लूथरा भाइयों ने यह जानते हुए की रेस्टोरेंट में इमरजेंसी में निकलने के लिए ग्राउंड या डेक फ्लोर पर इमरजेंसी एग्जिट दरवाज़ नहीं हैं, फायर शो ऑर्गनाइज किया था.

