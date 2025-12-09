गोवा का रोमियो लेन रेस्टोरेंट सील, अग्निकांड की भेंट चढ़े नाइट क्लब के फरार मालिक की है ये प्रापर्टी
गोवा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वागाटोर में रोमियो लेन को सील कर दिया. वहीं मालिक बंधु सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस.
Published : December 9, 2025 at 4:47 PM IST
वागाटोर (गोवा): डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मंगलवार को गोवा के वागाटोर इलाके में एक रेस्टोरेंट, रोमियो लेन को तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले सील कर दिया. गौर करें तो रेस्टोरेंट रोमियो लेन के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा हैं, जो रोमियो लेन के पास बर्च के भी मालिक हैं, जहां रविवार को आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हैं.
इस बीच, गोवा पुलिस के कहने पर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया है. नाइट क्लब के मालिक भीषण आग लगने के बाद थाईलैंड के फुकेट भाग गए हैं. फरार दोनों के खिलाफ ब्लू-कॉलर नोटिस जारी होने की संभावना है.
बता दें कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गनाइजेशन (इंटरपोल) के अनुसार, ब्लू नोटिस किसी क्रिमिनल जांच के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, लोकेशन या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी इकट्ठा करने के लिए जारी किया जाता है.
उधर गोवा के अरपोरा में एक रेस्टोरेंट-कम-क्लब में लगी भयानक आग की मजिस्ट्रेट जांच शुरू कर दी गई है. अधिकारियों ने मौके का दौरा किया है. सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं. इसके साथ ही उन कमियों की जांच कर रहे हैं, जिनकी वजह से लाइसेंस खत्म होने के बावजूद क्लब चल रहा था.
वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार पीड़ितों के परिवारों को पूरी मदद दे रही है. ये सब जानकारी मीडिया में जारी की गई है.
बता दें कि अरपोरा के एक नाइट क्लब में रविवार तड़के भीषण आग लग गई, जिससे बड़ी संख्या में लोग मारे गए. गोवा सरकार ने घटना की जांच के लिए कमेटी बनाई.
इसके अलावा, यह भी पता चला है कि सरपंच ने बिजली और पानी के कनेक्शन, घर की मरम्मत और ट्रेड लाइसेंस के साथ-साथ दूसरी परमिशन के लिए NOC पर साइन किए थे. ट्रेड लाइसेंस खत्म होने के बाद भी यह जगह मार्च 2024 से चल रही थी. गोवा पंचायत राज एक्ट के सेक्शन 72-A के तहत, लोकल बॉडी को ऐसी जगहों को सील करने का अधिकार है. लेकिन, वे ऐसा करने में नाकाम रहे.
गोवा पुलिस दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए CBI के इंटरपोल डिवीजन के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है. पुलिस ने कहा है कि फुकेत जाना उनके "जांच से बचने के इरादे" को दिखाता है.
