ETV Bharat / bharat

गोवा का रोमियो लेन रेस्टोरेंट सील, अग्निकांड की भेंट चढ़े नाइट क्लब के फरार मालिक की है ये प्रापर्टी

रोमियो लेन को सील कर दिया गया, अग्निकांड का शिकार रोमियो लेन बर्च नाइट क्लब. ( ANI / PTI )

By ANI 2 Min Read

वागाटोर (गोवा): डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मंगलवार को गोवा के वागाटोर इलाके में एक रेस्टोरेंट, रोमियो लेन को तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले सील कर दिया. गौर करें तो रेस्टोरेंट रोमियो लेन के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा हैं, जो रोमियो लेन के पास बर्च के भी मालिक हैं, जहां रविवार को आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हैं. इस बीच, गोवा पुलिस के कहने पर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया है. नाइट क्लब के मालिक भीषण आग लगने के बाद थाईलैंड के फुकेट भाग गए हैं. फरार दोनों के खिलाफ ब्लू-कॉलर नोटिस जारी होने की संभावना है. बता दें कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गनाइजेशन (इंटरपोल) के अनुसार, ब्लू नोटिस किसी क्रिमिनल जांच के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, लोकेशन या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी इकट्ठा करने के लिए जारी किया जाता है. उधर गोवा के अरपोरा में एक रेस्टोरेंट-कम-क्लब में लगी भयानक आग की मजिस्ट्रेट जांच शुरू कर दी गई है. अधिकारियों ने मौके का दौरा किया है. सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं. इसके साथ ही उन कमियों की जांच कर रहे हैं, जिनकी वजह से लाइसेंस खत्म होने के बावजूद क्लब चल रहा था.