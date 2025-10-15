ETV Bharat / bharat

गोवा के मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक का निधन, सीएम ने जताया शोक

गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री रवि नाइक का निधन. ( ANI )

पणजी: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा के कृषि मंत्री रवि नाइक के निधन पर शोक व्यक्त किया. एक्स पर एक पोस्ट में, सावंत ने नाइक को गोवा की राजनीति का एक दिग्गज बताया, जिनके दशकों तक मुख्यमंत्री और प्रमुख मंत्री रहने का राज्य और उसके लोगों पर गहरा प्रभाव रहा. उन्होंने लिखा, "हमारे वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री रवि नाइक जी के निधन से गहरा दुख हुआ. गोवा की राजनीति के एक दिग्गज, मुख्यमंत्री और विभिन्न प्रमुख विभागों के मंत्री के रूप में उनकी दशकों की समर्पित सेवा ने राज्य के शासन और जनता पर एक अमिट छाप छोड़ी है. उनके नेतृत्व, विनम्रता और जन कल्याण में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा. इस दुख की घड़ी में उनके परिवार, मित्रों और समर्थकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना. ओम शांति." प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गोवा के कृषि मंत्री रवि नाइक के निधन पर शोक व्यक्त किया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नाइक को एक अनुभवी प्रशासक और समर्पित लोक सेवक के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने दलितों और हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने के नाइक के जुनून को याद किया.