गोवा के मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक का निधन, सीएम ने जताया शोक
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पूर्व सीएम और कृषि मंत्री रवि नाइक के निधन पर शोक व्यक्त किया.
Published : October 15, 2025 at 9:35 AM IST
पणजी: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा के कृषि मंत्री रवि नाइक के निधन पर शोक व्यक्त किया. एक्स पर एक पोस्ट में, सावंत ने नाइक को गोवा की राजनीति का एक दिग्गज बताया, जिनके दशकों तक मुख्यमंत्री और प्रमुख मंत्री रहने का राज्य और उसके लोगों पर गहरा प्रभाव रहा.
उन्होंने लिखा, "हमारे वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री रवि नाइक जी के निधन से गहरा दुख हुआ. गोवा की राजनीति के एक दिग्गज, मुख्यमंत्री और विभिन्न प्रमुख विभागों के मंत्री के रूप में उनकी दशकों की समर्पित सेवा ने राज्य के शासन और जनता पर एक अमिट छाप छोड़ी है. उनके नेतृत्व, विनम्रता और जन कल्याण में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा. इस दुख की घड़ी में उनके परिवार, मित्रों और समर्थकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना. ओम शांति." प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गोवा के कृषि मंत्री रवि नाइक के निधन पर शोक व्यक्त किया.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नाइक को एक अनुभवी प्रशासक और समर्पित लोक सेवक के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने दलितों और हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने के नाइक के जुनून को याद किया.
प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, "गोवा सरकार में मंत्री रवि नाइक जी के निधन से दुखी हूं, उन्हें एक अनुभवी प्रशासक और समर्पित लोक सेवक के रूप में याद किया जाएगा. जिन्होंने गोवा के विकास पथ को समृद्ध बनाया. वे विशेष रूप से वंचितों और हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित थे. इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएँ उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं. ओम शांति."
18 सितंबर, 1946 को जन्मे नाइक का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया. वे दो बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे. नाइक का जन्म गोवा के पोंडा में हुआ था.
नाइक एक कृषक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे. उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) के सदस्य के रूप में की थी. 1961 में पुर्तगाली शासन की समाप्ति के बाद एमजीपी गोवा की पहली सत्तारूढ़ पार्टी थी. नाइक 1998 में उत्तरी गोवा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे.
ये भी पढ़ें- पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एलंगोवन का निधन, स्टालिन ने जताया शोक