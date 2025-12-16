गोवा नाइट क्लब आग हादसा: थाइलैंड भागे लूथरा ब्रदर्स को आज दिल्ली वापस लाया जाएगा
गोवा की राजधानी पणजी से अरपोरा करीब 25 किमी. दूर है. नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी.
Published : December 16, 2025 at 9:25 AM IST
पणजी (गोवा): अरपोरा गोवा में 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब आग हादसे के आरोपी लूथरा ब्रदर्स (गौरव और सौरभ) को आज मंगलवार को थाइलैंड से यहां डिपोर्ट किया जाएगा. गोवा पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि उनके यहां पहुंचने पर, सेंट्रल एजेंसियों के अधिकारी आरोपी दोनों भाइयों को राजधानी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ले जाएंगे, जहां से गोवा पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर ले लेगी. दोनों आरोपियों को बुधवार 17 दिसंबर को मापुसा कोर्ट में पेश करने की संभावना है.
बता दें, 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में आग लगने के तुरंत बाद दोनों आरोपी भाई थाइलैंड के फुकेट भाग गए थे. इस मामले में गोवा पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी. मामले को तूल पकड़ता देख इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस आर्गेनाइजेशन (इंटरपोल) ने दोनों भाइयों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था. इस बीच, गोवा सरकार ने केस को अच्छे से चलाने के लिए एक स्पेशल लीगल टीम बनाई है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 105 के तहत केस दर्ज किया है, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ सभी सबूत इकट्ठा कर रहे हैं ताकि एक मजबूत चार्जशीट तैयार की जा सके.
#WATCH | Bangkok, Thailand | Luthra brothers-Gaurav and Saurabh, the owners of the Birch by Romeo Lane nightclub in Arpora, Goa, where 25 people were killed in a fire, are being deported from Thailand today.— ANI (@ANI) December 16, 2025
The two brothers are being brought to Delhi, where they will be… pic.twitter.com/acedxyRkxJ
भारतीय अधिकारियों ने थाई पक्ष को सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, जिसमें भाइयों के पासपोर्ट कैंसिल होने के बाद जारी किए गए जरूरी इमरजेंसी सर्टिफिकेट (ECs) भी शामिल हैं. बता दें, थाई पुलिस ने गुरुवार को फुकेट के एक रिसॉर्ट से भाइयों को हिरासत में लिया था, जब भारत ने उनके पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए थे और थाई अधिकारियों से उन्हें डिपोर्ट करने की गुजारिश की थी. एक भारतीय लॉ एनफोर्समेंट टीम भी भाई की वापसी के लिए फॉर्मैलिटीज को कोऑर्डिनेट कर रही है.
जानकारी के मुताबिक क्लब में फायर शो के चलते आग लग गई थी, जिससे टूरिस्ट और स्टाफ समेत 25 बेगुनाह लोगों की मौत हो गई और कई दूसरे गंभीर रूप से घायल हो गए थे. लूथरा भाइयों ने यह जानते हुए भी कि रेस्टोरेंट में इमरजेंसी में निकलने के लिए ग्राउंड या डेक फ्लोर पर इमरजेंसी एग्जिट दरवाज़ नहीं हैं, फायर शो ऑर्गनाइज किया.
