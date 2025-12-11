ETV Bharat / bharat

गोवा नाइट क्लब आग हादसा: थाइलैंड में हिरासत में लिए गए भगोड़े लूथरा ब्रदर्स, कार्रवाई जारी

गोवा में नाइट क्लब में आग लगने से करीब 25 लोगों की जलकर मौत हो गई और कई अन्य घायल भी हो गए.

LUTHRA BROTHERS DETAINED THAILAND
थाइलैंड में हिरासत में लिए गए भगोड़े लूथरा ब्रदर्स (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 11, 2025 at 11:07 AM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: गोवा के 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब में आग लगने के मामले में धड़ाधड़ कार्रवाई हो रही है. ताजा जानकारी के मुताबिक नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को थाइलैंड में हिरासत में ले लिया गया है. अधिकारियों ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया जारी है.

वहीं, इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने दोनों भगोड़े भाइयों के पासपोर्ट भी रद्द कर दिए हैं. नाइट क्लब में आग लगने के फौरन बाद दोनो भाई (सौरभ और गौरव लूथरा) थाइलैंड के फुकेट भाग गए थे. वहीं, से दोनों को हिरासत में लिया गया है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार नाइट क्लब के मालिक लूथरा भाइयों के खिलाफ इंटरपोल ने पहले ही लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था, जिसके बाद यह खबर सामने आई है. दोनों भाइयों ने दिल्ली के एक कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की थी, जिसें कोर्ट ने खारिज कर दिया. हालांकि, आरोपियों के वकील ने अदालत को बताया कि उन्हें भारत आने पर पकड़ लिया गया जाएगा. उन्होंने कहा कि वे काम के संबंध में थाईलैंड गए थे और अब वापस लौटना चाहते थे, लेकिन उन्हें हिरासत में लिए जाने का डर है. उनके वकीलों ने इस बात पर भी जोर दिया कि उनके मुवक्किल ने गोवा में सही कोर्ट में जाने के लिए सिर्फ थोड़ी देर के लिए ट्रांजिट प्रोटेक्शन मांगा था.

बता दें, शनिवार 6 दिसंबर को गोवा के अरपोरा स्थित बर्च बाय रोमिया नाइट क्लब में अचानक आग लगने से करीब 25 लोगों की जलकर मौत हो गई थी और कई अन्य गंभीर रूप से घायल भी हुए थे. मामले को बढ़ता देख दोनों भाइयों को आरोपी बनाया गया था. गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने इस हादसे पर फौरन एक्शन लिया और उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए. जिसके बाद जिला प्रशासन ने बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब पर बुलडोजर चलाने की भी कार्रवाई की.

