गोवा नाइट क्लब आग हादसा: थाइलैंड में हिरासत में लिए गए भगोड़े लूथरा ब्रदर्स, कार्रवाई जारी
गोवा में नाइट क्लब में आग लगने से करीब 25 लोगों की जलकर मौत हो गई और कई अन्य घायल भी हो गए.
Published : December 11, 2025 at 11:07 AM IST
नई दिल्ली: गोवा के 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब में आग लगने के मामले में धड़ाधड़ कार्रवाई हो रही है. ताजा जानकारी के मुताबिक नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को थाइलैंड में हिरासत में ले लिया गया है. अधिकारियों ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया जारी है.
वहीं, इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने दोनों भगोड़े भाइयों के पासपोर्ट भी रद्द कर दिए हैं. नाइट क्लब में आग लगने के फौरन बाद दोनो भाई (सौरभ और गौरव लूथरा) थाइलैंड के फुकेट भाग गए थे. वहीं, से दोनों को हिरासत में लिया गया है.
Goa fire tragedy | Owners of Birch by Romeo Lane, Gaurav and Saurabh Luthra, have been detained in Thailand and will be sent back. pic.twitter.com/3X5owyuuvn— ANI (@ANI) December 11, 2025
न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार नाइट क्लब के मालिक लूथरा भाइयों के खिलाफ इंटरपोल ने पहले ही लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था, जिसके बाद यह खबर सामने आई है. दोनों भाइयों ने दिल्ली के एक कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की थी, जिसें कोर्ट ने खारिज कर दिया. हालांकि, आरोपियों के वकील ने अदालत को बताया कि उन्हें भारत आने पर पकड़ लिया गया जाएगा. उन्होंने कहा कि वे काम के संबंध में थाईलैंड गए थे और अब वापस लौटना चाहते थे, लेकिन उन्हें हिरासत में लिए जाने का डर है. उनके वकीलों ने इस बात पर भी जोर दिया कि उनके मुवक्किल ने गोवा में सही कोर्ट में जाने के लिए सिर्फ थोड़ी देर के लिए ट्रांजिट प्रोटेक्शन मांगा था.
Goa nightclub fire: Owners Saurabh Luthra and Gaurav Luthra detained in Thailand; process on to bring them to India, say officials— Press Trust of India (@PTI_News) December 11, 2025
बता दें, शनिवार 6 दिसंबर को गोवा के अरपोरा स्थित बर्च बाय रोमिया नाइट क्लब में अचानक आग लगने से करीब 25 लोगों की जलकर मौत हो गई थी और कई अन्य गंभीर रूप से घायल भी हुए थे. मामले को बढ़ता देख दोनों भाइयों को आरोपी बनाया गया था. गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने इस हादसे पर फौरन एक्शन लिया और उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए. जिसके बाद जिला प्रशासन ने बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब पर बुलडोजर चलाने की भी कार्रवाई की.
पढ़ें: गोवा नाइट क्लब आग हादसे के आरोपी लूथरा बंधुओं का पासपोर्ट रद्द करेगा विदेश मंत्रालय
गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपियों ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका, सुनवाई कल
पुलिस ताकती रह गई, आग से तबाह गोवा नाइट क्लब के मालिक थाईलैंड निकल गए !
गोवा नाइट क्लब हादसा: फरार मालिकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, दिल्ली से एक गिरफ्तार
गोवा क्लब अग्निकांड में 25 लोगों की दर्दनाक मौत, सीएम ने दिए जांच के आदेश