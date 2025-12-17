गोवा नाइट क्लब आग हादसे के आरोपी लूथरा ब्रदर्स पहुंचे गोवा, कोर्ट में पेश किया जाएगा
गोवा के 'बर्च बाय रोमियो लेन' के मालिक हादसे के तुरंत बाद थाइलैंड भाग गए थे. जिन्हें अब वापस भारत लाया गया है.
Published : December 17, 2025 at 11:50 AM IST
पणजी (गोवा): गोवा के अरपोरा में 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा को आज बुधवार को गोवा पुलिस नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर यहां पहुंची. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दी है.
इससे पहले गोवा पुलिस ने मंगलवार को दोनों आरोपी भाइयों को थाईलैंड से डिपोर्ट करने के बाद एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया. बता दें, 6 दिसंबर को अरपोरा नाइट क्लब में लगी आग में 25 लोगों की जान चली गई थी और क्लब मालिकों के खिलाफ लापरवाही और जरूरी सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के आरोप में क्रिमिनल केस चला था.
थाईलैंड से डिपोर्टेशन के बाद, गोवा पुलिस ने नाइट क्लब मालिकों की ट्रांजिट रिमांड मांगी और दिल्ली कोर्ट को बताया कि क्लब में बिना सही फायर सेफ्टी इक्विपमेंट और दूसरे जरूरी सेफ्टी गैजेट्स के आतिशबाजी का इवेंट ऑर्गनाइज करने के बाद जानलेवा आग लग गई. पुलिस ने कहा कि जांच के लिए गोवा में आरोपियों की कस्टडी में मौजूदगी जरूरी थी.
#WATCH | Luthra brothers-Gaurav and Saurabh, the owners of the Birch by Romeo Lane nightclub in Arpora, brought to Goa pic.twitter.com/ojY7dEL04w— ANI (@ANI) December 17, 2025
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दलीलें रखते हुए, गोवा पुलिस ने कहा कि आरोपी नॉर्थ गोवा के अरपोरा इलाके में 'बर्च बाय रोमियो लेन' के मुख्य मालिक और पार्टनर हैं और क्लब के ऑपरेशन पर उनका पूरा कंट्रोल था, जिसमें सेफ्टी इंतजाम, परमिशन और जगह पर होने वाले इवेंट शामिल थे. पुलिस ने आरोप लगाया कि 6 दिसंबर को नाइट क्लब में बिना सही देखभाल, सावधानी या फायरफाइटिंग इक्विपमेंट के आतिशबाजी का इवेंट ऑर्गनाइज किया गया था. इससे आग लग गई, जिसमें स्टाफ और टूरिस्ट समेत 25 लोगों की मौत हो गई और कई दूसरे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
पुलिस ने कोर्ट को आगे बताया कि जांच एक अहम पड़ाव पर है, जिसमें लाइसेंस, इवेंट की परमिशन और इंटरनल कम्युनिकेशन जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स की रिकवरी अभी भी बाकी है. उन्होंने यह भी कहा कि घटना के पीछे की साजिश का अभी पता नहीं चला है. यह भी बताया गया कि आरोपी घटना के बाद कथित तौर पर विदेश भाग गया था और भारत लौटने के बाद ही उसे गिरफ्तार किया गया. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ट्विंकल चावला ने दलीलें सुनने और एफआईआर, गिरफ्तारी आदेश और केस डायरी की जांच करने के बाद ट्रांजिट रिमांड की अर्जी मंजूर कर ली.
#WATCH | Goa's Birch by Romeo Lane fire incident | Luthra brothers-Gaurav and Saurabh, the owners of the Birch by Romeo Lane nightclub in Arpora, brought to Goa— ANI (@ANI) December 17, 2025
They will be produced before a local court today. pic.twitter.com/FRXuThxeew
रिमांड देते हुए, कोर्ट ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि आरोपियों को ट्रांजिट के दौरान सुरक्षित हिरासत में रखा जाए और उनके पहुंचने के तुरंत बाद उन्हें गोवा में संबंधित कोर्ट में पेश किया जाए. मजिस्ट्रेट ने आरोपियों की मेडिकल कंडीशन पर भी ध्यान दिया, कहा कि वे ट्रैवल करने के लिए फिट हैं, और निर्देश दिया कि ट्रांजिट के दौरान उन्हें सभी लिखी हुई दवाएं और जरूरी मेडिकल केयर दी जाए. आदेश के बाद, गोवा राज्य की ओर से पेश हुए वकील सुरजेंदू शंकर दास ने कहा कि ट्रांजिट रिमांड दे दी गई है और दोनों आरोपियों को गोवा ले जाया जाएगा.
