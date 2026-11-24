पांच नए मेडिकल कॉलेजों के लिए भर्ती नियमों की मांग, कर्मचारियों ने मुख्य सचिव का काफिला रोका
जीएमसी राजौरी में मुख्य सचिव को कर्मचारियों के विरोध का सामना करना पड़ा. उन्होंने पांच नए मेडिकल कॉलेजों के लिए भर्ती नियमों की मांग की.
Published : November 24, 2026 at 3:07 PM IST
जम्मू: सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) राजौरी के विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने आज जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव सज्जन सिंह यादव का काफिला रोक लिया. यह घटना तब हुई जब मुख्य सचिव मेडिकल कॉलेज के दौरे पर थे.
विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने मुख्य सचिव यादव को करीब 10 मिनट तक उनकी गाड़ी में ही रखा. जब वे उनकी मांगे सुनने को तैयार हुए तभी उन्हें बाहर आने दिया.
प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों के अध्यक्ष नदीम मीर ने ईटीवी भारत को बताया कि पिछले सात सालों में पांच नए मेडिकल कॉलेजों के गैर राजपत्रित कर्मचारी (नॉन-गजटेड कर्मचारी) अपने लिए भर्ती नियमों का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया है.
मीर ने बताया कि आज मुख्य सचिव सज्जन सिंह यादव जीएमसी राजौरी के अपने पहले दौरे पर थे तो उनके काफिले को कर्मचारियों ने अस्पताल के बाहर करीब 10 मिनट तक रोके रखा. जब वह हमारी मांगें सुनने के लिए तैयार हुए तो कर्मचारी प्रदर्शन स्थल की ओर चले गए.
उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव ने उन्हें कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने और एक महीने के अंदर भर्ती नियम लाने का आश्वासन दिया है. उसके बाद वह अधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए अस्पताल के अंदर गए.
अपनी स्थापना के बाद से पांचों नए मेडिकल कॉलेजों में नॉन-गजटेड कर्मचारियों के लिए भर्ती नियम नहीं हैं, जिसके कारण उनका प्रमोशन रुका हुआ है. ऐसे में कोई नया कर्मचारी नियुक्त नहीं किया जा रहा है.
बता दें कि सितंबर में एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्नशिप छात्रों ने प्रदर्शन किया था. सरकार के साथ बातचीत फेल होने के बाद उन्होंने अपना विरोध तेज कर दिया था. छात्र अब सरकार से एक महीने के भीतर स्टाइपेंड बढ़ाने का लिखित आश्वासन चाहते हैं. कुछ इंटर्न छात्रों ने आरोप लगाया था कि उन्हें अपने-अपने कॉलेज प्रशासन से हड़ताल खत्म करने की धमकियां मिल रही हैं.
जम्मू-कश्मीर के सभी एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न छात्र अपने मासिक भत्ते को 12,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की मांग कर रहे थे.उनका मानना था कि पिछले सात सालों से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है.
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