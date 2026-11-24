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पांच नए मेडिकल कॉलेजों के लिए भर्ती नियमों की मांग, कर्मचारियों ने मुख्य सचिव का काफिला रोका

पांच नए मेडिकल कॉलेजों के लिए भर्ती नियमों की मांग, कर्मचारियों ने मुख्य सचिव सज्जन सिंह यादव का काफिला रोका ( ETV Bharat )

जम्मू: सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) राजौरी के विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने आज जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव सज्जन सिंह यादव का काफिला रोक लिया. यह घटना तब हुई जब मुख्य सचिव मेडिकल कॉलेज के दौरे पर थे.

विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने मुख्य सचिव यादव को करीब 10 मिनट तक उनकी गाड़ी में ही रखा. जब वे उनकी मांगे सुनने को तैयार हुए तभी उन्हें बाहर आने दिया.