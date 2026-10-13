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हिमालय की 16 हजार फीट पर 15 दिन की जंग! 61 लाख अलर्ट सिस्टम अब बचाएगा हजारों जानें, जानिए कैसे

वसुंधरा ताल में पहली बार लगा स्वदेशी सिस्टम: उत्तराखंड में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF के खतरे से निपटने के लिए एक बड़ी पहल की गई है. चमोली जिले की वसुंधरा ताल में आधुनिक सेंसर आधारित निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के बाद वैज्ञानिकों की टीम वापस लौट आई है. करीब 16 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित झील तक उपकरण पहुंचाने और उन्हें स्थापित करने के लिए वैज्ञानिकों को कठिन पहाड़ी रास्तों और चुनौतीपूर्ण मौसम के बीच काम करना पड़ा.

वसुंधरा ताल में स्थापित सिस्टम को इस तरह तैयार किया गया है कि झील के आसपास होने वाली अलग-अलग गतिविधियों के संकेत मिल सके. टीम को ITBP के घोटिंग बेस कैंप से करीब 16 किलोमीटर पैदल चलकर साइट तक पहुंचना पड़ा. उपकरणों की स्थापना के लिए झील के पास करीब 20 फीट ऊंचे मोरेन यानी ग्लेशियर से जमा हुए पत्थर-मिट्टी के हिस्से के ऊपर जगह चुनी गई, ताकि टावर सुरक्षित और स्थिर रह सके. इसके लिए स्टील फाउंडेशन और विशेष मैकेनिकल डिजाइन का इस्तेमाल किया गया.

उन्होंने बताया इससे पहले मनाली के धुंडी स्टेशन में भी इसी तरह की व्यवस्था स्थापित करके 6 महीने से एक साल तक आंकड़ों का अध्ययन किया गया था. वहां तैयार डैशबोर्ड और मिले अनुभव के आधार पर वसुंधरा ताल में इस तकनीक को आगे बढ़ाया गया है.

वसुंधरा ताल में लगाए गए सिस्टम को अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में परखा जाएगा. अगले 6 से 8 महीने तक इससे मिलने वाले आंकड़ों का अध्ययन किया जाएगा. तकनीकी कमियों को दूर किया जाएगा. इसके बाद दो से तीन अन्य स्थानों पर सिस्टम लगाने की योजना है. आगे चलकर तकनीक का कमर्शियलाइजेशन और दूसरी संस्थाओं को ट्रांसफर करने की दिशा में काम होगा.

विनोद कुमार सुमन के मुताबिक, यह लागत निजी कंपनियों की ओर से दिए गए अनुमान के 10 प्रतिशत से भी कम है. उन्होंने कहा देश में करीब 300 से 400 संवेदनशील स्थानों पर इस तरह के सेंसर लगाने की जरूरत हो सकती है. ऐसे में तकनीक के बड़े स्तर पर इस्तेमाल और व्यावसायिक उत्पादन से इसकी लागत और कम होने की संभावना है.

करीब एक साल पहले निजी कंपनियों ने इस तरह के सिस्टम को स्थापित करने के लिए लगभग 8 करोड़ रुपये की लागत बताई. इसके रखरखाव पर हर साल एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च आने का अनुमान भी दिया गया था. राज्य सरकार ने यह काम सरकारी वैज्ञानिक संस्थान CBRI के माध्यम से कराया. जिसमें करीब 61 लाख रुपये खर्च हुए.

8 करोड़ का प्रस्तावित खर्च, 61 लाख में तैयार सिस्टम: इस परियोजना की सबसे अहम बात इसकी लागत है. USDMA के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया-

वापस लौटी इस टीम ने कहा हिमालयी क्षेत्रों में बनी ग्लेशियल झीलों के नीचे रहने वाली आबादी पर लंबे समय से खतरा बना हुआ है. नेपाल में अचानक आई बाढ़ की घटनाओं ने भी दिखाया है कि समय रहते जानकारी नहीं मिलने पर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है. ऐसे में उत्तराखंड में विकसित यह तकनीक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे झीलों और उनके आसपास होने वाले बदलावों की निगरानी कर संभावित खतरे के संकेत समय रहते पकड़ने में मदद मिल सकती है.

यह भारत का पहला स्वदेशी GLOF मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग स्टेशन है, जिसे CBRI ने विकसित किया है. मुख्य सचिव की ओर से रवाना की गई 15 वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम करीब 15 दिन बाद अभियान पूरा करके लौटी है. टीम का नेतृत्व वैज्ञानिक डॉ. जीपी कानूनगो ने किया. उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) में सचिव विनोद कुमार सुमन ने टीम का स्वागत किया.

कानूनगो के मुताबिक, निगरानी व्यवस्था को चार चरणों में तैयार किया गया है. पहले चरण में झील के पीछे के कैचमेंट क्षेत्र में एक्सेलेरोमीटर और टिल्टमीटर लगाए गए हैं, ताकि हिमस्खलन, मलबे या भूस्खलन जैसी गतिविधियों से पैदा होने वाले कंपन और झुकाव को पहचाना जा सके. दूसरे चरण में झील के जलस्तर में होने वाले बदलाव को मापने के लिए एक पानी के भीतर रहने वाला सेंसर और एक फ्लोटिंग सेंसर लगाया गया है.

तीसरे चरण में झील के प्राकृतिक बांध यानी मोरेन एम्बैंकमेंट पर नजर रखी जाएगी, ताकि वहां होने वाली हलचल या बदलावों के संकेत मिल सके. चौथे चरण में बांध से पानी बाहर निकलने वाले डिस्चार्ज चैनल में बहाव से संबंधित गतिविधियों की निगरानी की व्यवस्था की गई है. इन चारों चरणों से मिलने वाले आंकड़ों का आपस में मिलान किया जाएगा. जिससे किसी संभावित खतरे का आकलन करने में वैज्ञानिकों को मदद मिल सके. इसके साथ ही मौसम, बर्फ की गहराई और तापमान से जुड़े आंकड़े भी सिस्टम के जरिए जुटाए जाएंगे.

GLOF अलर्ट सिस्टम लगाती टीम (फोटो सोर्स: USDMA)

मोबाइल नेटवर्क नहीं, इरिडियम सैटेलाइट से पहुंचेगा डेटा: वसुंधरा ताल जैसे दुर्गम हिमालयी क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा नहीं है. ऐसे में वहां लगाए गए सेंसरों से मिलने वाले आंकड़ों को बाहर भेजना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है. डॉ. जीपी कानूनगो ने बताया इस समस्या के समाधान के लिए इरिडियम सैटेलाइट संचार तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. इसके माध्यम से सेंसरों से मिलने वाला डेटा संबंधित डैशबोर्ड और आपदा प्रबंधन से जुड़े केंद्रों तक भेजा जा सकेगा. सामान्य परिस्थितियों में सिस्टम हर दो घंटे में आंकड़े भेजेगा, जबकि किसी आपात स्थिति में तत्काल डेटा भेजने की व्यवस्था भी है. इससे वैज्ञानिकों और प्रशासन को झील के जलस्तर, आसपास की गतिविधियों और मौसम में होने वाले बदलावों को समझने में मदद मिलेगी.

वैज्ञानिक डॉ. चंद्रभान पटेल ने बताया-

इतनी ऊंचाई पर तापमान शून्य से नीचे जाने और कई दिनों तक धूप नहीं मिलने से बैटरी का तेजी से डिस्चार्ज होना बड़ी समस्या है. इस चुनौती से निपटने के लिए पूरे सिस्टम की बिजली खपत को कम रखने पर काम किया गया है. सेंसर सामान्य समय में स्लीप मोड में रहेंगे. जरूरत पड़ने पर सक्रिय होकर बिजली का इस्तेमाल करेंगे. बैटरी पैक में कई NMC लिथियम-आयन बैटरियों को जोड़ा गया है. बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी BMS का इस्तेमाल भी किया गया है, ताकि कम तापमान में चार्जिंग के कारण बैटरी को नुकसान न पहुंचे. -डॉ. चंद्रभान पटेल, वैज्ञानिक

वैज्ञानिक डॉ. कांतिलाल सोलंकी ने बताया बैटरी और कैबिनेट को इंसुलेट किया गया है, जिससे तापमान का असर कम हो. उनके मुताबिक, पर्याप्त धूप नहीं मिलने पर भी सिस्टम के पास करीब 10 दिन तक काम करने का बैकअप है. उपकरणों को पहाड़ तक पहुंचाना आसान बनाने के लिए पांच मॉड्यूल तैयार किए गए, जिनमें प्रत्येक का वजन करीब 15 किलो था. इन्हें कुलियों की मदद से ऊपर ले जाकर मौके पर जोड़ा गया/ भविष्य में सिस्टम में कैमरे लगाकर घटनाओं की तस्वीरें और वीडियो जुटाने पर भी काम किया जाएगा.



नवंबर से जागरूकता अभियान, गांवों और कैंपों की मैपिंग पूरी: इस परियोजना का उद्देश्य केवल झील की निगरानी करना नहीं, बल्कि संभावित खतरे की स्थिति में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए तैयारी मजबूत करना भी है. USDMA के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया वसुंधरा ताल से नीचे की ओर संभावित बाढ़ के प्रभाव वाले क्षेत्रों, रास्तों, कैंपों, बस्तियों और सेना व ITBP के ठिकानों की मैपिंग कर ली गई है. इससे किसी आपात स्थिति में प्रभावित होने वाले इलाकों की पहचान करने और राहत-बचाव की योजना बनाने में मदद मिल सकती है.

चमोली वसुंधरा ताल (फोटो सोर्स: USDMA)

विनोद कुमार सुमन ने कहा पायलट प्रोजेक्ट के नतीजे संतोषजनक रहने पर राज्य की दूसरी संवेदनशील ग्लेशियल झीलों में भी यह सिस्टम स्थापित किया जाएगा. इसके लिए मुख्यमंत्री, आपदा प्रबंधन मंत्री और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के स्तर पर आगे की योजना बनाई जाएगी. नवंबर से निचले इलाकों में जागरूकता अभियान शुरू करने की भी तैयारी है. जिससे लोगों को ग्लेशियल झीलों से जुड़े खतरों, चेतावनी के संकेतों और बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी जा सक.

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