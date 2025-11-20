ETV Bharat / bharat

84 करोड़ महिलाओं को पार्टनर से शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करना पड़ा, WHO की रिपोर्ट

रिपोर्ट के अनुसार, 15-49 वर्ष की आयु की 8.4 प्रतिशत महिलाओं और 15 वर्ष या उससे अधिक आयु की 8.2 प्रतिशत महिलाओं को अपने जीवनकाल में कम से कम एक बार गैर-परिचित पार्टनर से यौन हिंसा का सामना करना पड़ा है. इनमें कुल 26.3 करोड़ महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं.

कभी शादीशुदा/पार्टनर वाली महिलाओं का प्रतिशत जो इंटिमेट पार्टनर हिंसा (शारीरिक या यौन संबंधी) का शिकार हुईं: कुल मिलाकर, 15-49 साल की शादीशुदा/पार्टनर वाली 25.8% (UI 23.7–28.8%) महिलाओं और 15 साल और उससे ज्यादा उम्र की शादीशुदा/पार्टनर वाली 24.7% (UI 22.6–27.5%) महिलाओं को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार अपने मौजूदा या पुराने पति या पुरुष इंटिमेट पार्टनर से शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करना पड़ा है. इसका मतलब है कि 15 साल और उससे ज्यादा उम्र की 68.2 करोड़ शादीशुदा/पार्टनर वाली महिलाओं को इंटिमेट पार्टनर से शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करना पड़ा है.

15-49 साल की महिलाओं के खिलाफ जिंदगी भर और पिछले 12 महीनों में इंटिमेट पार्टनर द्वारा शारीरिक और/या यौन हिंसा के नेशनल प्रिवेलेंस अनुमान, 2023 के मुताबिक, लगभग 3 में से 1 महिला - वैश्विक स्तर पर अनुमानित 84 करोड़- ने अपने जीवनकाल में पार्टनर से शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है, एक आंकड़ा जो 2000 से मुश्किल से बदला है. अकेले पिछले 12 महीनों में, 31.6 करोड़ महिलाओं - जिनमें से 11% 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र की थीं - को उनके करीबी साथी (intimate partner) द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करना पड़ा.

हैदराबाद: महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार को रोकने के लिए दुनिया भर में सरकारों और संस्थाओं के स्तर पर अनगिनत पहल की गई हैं, लेकिन इस दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हुई है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और UN की एजेंसियों द्वारा जारी एक अहम रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं के खिलाफ हिंसा दुनिया के सबसे कम सुलझे हुए मानवाधिकार संकटों में से एक है, जिसमें पिछले दो दशकों में बहुत कम प्रगति हुई है. यह संकट लगातार बना हुआ है.

पिछले 12 महीनों में, 15-49 साल की शादीशुदा या पार्टनर वाली 13.7% महिलाओं और 15 साल और उससे ज्यादा उम्र की शादीशुदा या पार्टनर वाली 11.4% महिलाओं ने इंटिमेट पार्टनर से कभी न कभी शारीरिक या यौन हिंसा का सामना किया है. इसका मतलब है कि 15 साल और उससे ज्यादा उम्र की कम से कम 31.6 करोड़ शादीशुदा या पार्टनर वाली महिलाओं को इंटिमेट पार्टनर से हाल ही में शारीरिक और/या यौन हिंसा का सामना करना पड़ा है.

जल्द शुरू हो जाती है इंटिमेट पार्टनर हिंसा: अनुमान है कि 15-19 साल की शादीशुदा/पार्टनर वाली पांच में से एक से ज्यादा किशोर लड़कियों को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार अपने करीबी पार्टनर से शारीरिक और/या यौन हिंसा का सामना करना पड़ा है. पिछले 12 महीनों में इस ग्रुप में इस तरह की हिंसा (16.0%) का प्रचलन ज्यादा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, इंटिमेट पार्टनर की हिंसा ज्यादा उम्र की महिलाओं पर भी असर डालती है. 65 साल और उससे ज्यादा उम्र की शादीशुदा/पार्टनर वाली हर पांच में से एक महिला (20.5%) को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार अपने मौजूदा या पुराने पति या पुरुष इंटिमेट पार्टनर से शारीरिक और/या यौन हिंसा का सामना करना पड़ा है. पिछले 12 महीनों में इस उम्र के लोगों में इस तरह की हिंसा 3.9% थी.

WHO के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कहा, "महिलाओं के खिलाफ हिंसा इंसानियत के सबसे पुराने और सबसे बड़े अन्याय में से एक है, फिर भी इस पर सबसे कम कार्रवाई होती है." उन्होंने कहा, "कोई भी समाज खुद को निष्पक्ष, सुरक्षित या स्वस्थ नहीं कह सकता जब तक कि उसकी आधी आबादी डर के साये में जी रही हो. इस हिंसा को खत्म करना सिर्फ पॉलिसी का मामला नहीं है; यह सम्मान, बराबरी और मानवाधिकारों का मामला है. हर आंकड़े के पीछे एक महिला या लड़की होती है जिसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है. महिलाओं और लड़कियों को मजबूत बनाना ऑप्शनल नहीं है, यह शांति, विकास और सेहत के लिए जरूरी है. महिलाओं के लिए एक सुरक्षित दुनिया सभी के लिए एक बेहतर दुनिया है."

पार्टनर और नॉन-पार्टनर की हिंसा

यह रिसर्च 25 नवंबर, यानी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस से पहले, पार्टनर और नॉन-पार्टनर दोनों द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा में वृद्धि का सबसे डिटेल्ड एनालिसिस देती है. यह अध्ययन 2000 और 2023 के बीच 168 देशों के डेटा की जांच करता है और 2021 में पब्लिश हुए 2018 के प्रोजेक्शन को अपडेट करता है.

डेटा से पता चलता है कि हिंसा की शिकार महिलाओं को अनचाही प्रेग्नेंसी, यौन संचारित संक्रमण (STI) होने का ज्यादा खतरा और डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है. सेक्शुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस, सर्वाइवर्स के लिए जरूरी हाई-क्वालिटी केयर पाने का एक जरूरी एंट्री पॉइंट है. सिर्फ पिछले 12 महीनों में, 15-19 साल की 1.25 करोड़ किशोर लड़कियों यानी 16% ने अपने करीबी पार्टनर से शारीरिक और/या यौन हिंसा का सामना किया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं के खिलाफ हिंसा हर देश में होती है, लेकिन कम विकसित, लड़ाई-झगड़े वाले और मौसम के लिहाज से कमजोर जगहों पर महिलाओं पर इसका ज्यादा असर पड़ता है. ओशिनिया (ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर) में पिछले साल इंटिमेट पार्टनर की हिंसा के 38% मामले सामने आए – जो दुनिया के औसत 11% से 3 गुना ज्यादा है. 2022 में, ग्लोबल डेवलपमेंट एड का सिर्फ 0.2% महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने पर फोकस करने वाले प्रोग्राम के लिए दिया गया था, और 2025 में फंडिंग और भी कम हो गई है.

