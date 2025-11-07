ETV Bharat / bharat

हिमाचल में सर्दियों की शुरुआत में खिले बसंत के फूल, बदलता मौसम या खतरे की घंटी?

बदलता मौसम या खतरे की घंटी? ( ETV Bharat GFX )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम का संतुलन लगातार बिगड़ रहा है. इस बार सर्दियों की शुरुआत यानी नवंबर में ही बसंत के फूल खिलने लगे हैं, जो अपने तय मौसम से करीब दो महीने पहले हैं. राज्य के कई हिस्सों में सेब, पाजे (चेरी रूटस्टॉक) के पेड़ों में भी फूल आ गए हैं, जबकि सामान्यतः ये फरवरी से अप्रैल के बीच खिलते हैं. यह असामान्य दृश्य न सिर्फ देखने वालों को चौंका रहा है, बल्कि वैज्ञानिकों और बागवानी विशेषज्ञों के लिए एक गंभीर चेतावनी बनकर उभरा है कि ग्लोबल वार्मिंग अब हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को सीधे प्रभावित कर रही है. समय से पहले खिलीं फसलें हिमाचल प्रदेश के मध्य और ऊपरी इलाके जैसे शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन और सिरमौर में यह बदलाव प्रमुखता से देखा गया है. चेरी रूटस्टॉक का फूल समय से पहले खिला (ETV Bharat) समय से पहले खिलीं फसलें (ETV Bharat GFX) समय से पहले आ गए सेब के फूल स्थानीय बागवानों का कहना है, 'यह बदलाव पिछले तीन–चार वर्षों में लगातार देखने को मिल रहा है. शिमला के बागानों में आया यह बदलाव सबसे अधिक चिंताजनक है. थानाधार के बागवान संतोष वर्मा ने बताया, 'उनके गाला किस्म (Gala variety) के सेब के पेड़ों में नवंबर में ही फूल आ गए हैं. यह पहली बार है जब पतझड़ के बीच फूल खिले हैं. आमतौर पर हमारे बगीचे में अप्रैल में फूल आते हैं, लेकिन इस बार मौसम ने पूरा चक्र बिगाड़ दिया. आसपास के इलाकों कोटखाई, रोहड़ू और मशोबरा में भी यही स्थिति है. कई जगहों पर पाजे के पेड़ों में भी जनवरी से पहले ही कलियां आ गई हैं, जबकि सामान्य रूप से इन्हें फरवरी–मार्च में ग्राफ्टिंग (चेरी की कलम) के लिए तैयार किया जाता है'.



मौसम विशेषज्ञ ने बताया यह ‘फॉल्स स्प्रिंग’ है मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. संदीप शर्मा ने बताया, 'पहले नवंबर-दिसंबर में बर्फबारी होती थी, लेकिन पिछले 2 से 3 सालों से यह फरवरी-मार्च में हो रही है. तापमान का यह असामान्य बदलाव पौधों के जैविक चक्र (Biological Cycle) को बाधित कर रहा है. इस साल अक्टूबर-नवंबर में औसत तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री अधिक रहा है. इससे पौधों को ‘झूठा बसंत’ (False Spring) महसूस हुआ और वे समय से पहले ही खिल उठे'. 'इन दिनों में ऐसे फूल केवल निचले और अपेक्षाकृत गर्म इलाकों में दिखते थे, लेकिन अब ठंडे इलाकों में भी पाजे के पौधों में फूल आने लगे हैं. यह जलवायु परिवर्तन का सीधा संकेत है और चिंताजनक स्थिति है':- डॉ. जितेंद्र चौहान, विभागाध्यक्ष (HOD), फल विज्ञान विभाग, डॉ. वाई.एस. परमार विश्वविद्यालय, नौणी फलों के जैविक चक्र पर असर