भुवनेश्वर में खुलेगा ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर, वीजा बनवाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा कोलकाता-दिल्ली

वर्तमान में, ओडिशा के निवासियों को आवेदन जमा करने, बायोमेट्रिक डेटा संग्रह और दस्तावेज़ सत्यापन सहित वीज़ा-संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद जैसे शहरों की यात्रा करनी पड़ती है. इसमें अक्सर अतिरिक्त खर्च, समय और logística (लॉजिस्टिक) चुनौतियां शामिल होती हैं. ओडिशा में वीज़ा आवेदन केंद्र का न होना समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा लंबे समय से उठाई जा रही चिंता का विषय था.

प्रस्तावित ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर राज्य की राजधानी के बारामुंडा स्थित बाबासाहेब अंबेडकर बस टर्मिनल भवन में स्थापित किया जाएगा. केंद्र के सुचारू संचालन के लिए ओडिशा सरकार 3,000 वर्ग फुट जगह उपलब्ध कराएगी. एक बार चालू हो जाने पर, यह सुविधा अधिकृत सेवा प्रदाताओं के माध्यम से कई देशों के लिए वीज़ा आवेदन प्रक्रियाओं को संभालेगी.

भुवनेश्वर: अंतरराष्ट्रीय यात्रा की योजना बना रहे ओडिशा के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. राज्य सरकार ने भुवनेश्वर में एक ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर (GVAC) स्थापित करने को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोमवार को यह निर्णय लिया, जो राज्य के भीतर वीज़ा-संबंधी सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

भुवनेश्वर में ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर की मंजूरी के साथ, ओडिशा भर के आवेदकों को घर के करीब वीज़ा सेवाओं तक पहुंच मिल सकेगी. इस कदम से विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों, रोजगार के लिए यात्रा करने वाले पेशेवरों, विदेशों में चिकित्सा उपचार की तलाश कर रहे मरीजों, पर्यटकों और व्यापारिक यात्रियों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होने की उम्मीद है.

एक आईटी पेशेवर रूपाश्री स्वैन, जो जनवरी में यूरोप जाने की योजना बना रही हैं, ने कहा, "भुवनेश्वर में एक वीजा आवेदन केंद्र होना वास्तव में एक बहुत अच्छी खबर है. पिछले हफ्ते इंडिगो उड़ान संकट और ट्रेन टिकटों की अनुपलब्धता के कारण मुझे कोलकाता में निर्धारित अपने वीजा साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था. साक्षात्कार में भाग लेने के लिए मुझे सड़क मार्ग से कोलकाता जाने के लिए मजबूर होना पड़ा."

पिछले कुछ वर्षों में, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और वैश्विक व्यापार के अवसरों से प्रेरित होकर, ओडिशा से विदेश यात्रा करने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है. इसलिए, एक स्थानीय वीजा सुविधा केंद्र की मांग ने गति पकड़ ली थी, विशेष रूप से युवाओं और मध्यम वर्ग के परिवारों के बीच. इस आवश्यकता पर प्रतिक्रिया करते हुए, राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे की सहायता प्रदान करके केंद्र की स्थापना का समर्थन करने की पहल की.

अधिकारियों का मानना है कि यह नई सुविधा न केवल आवेदकों पर बोझ कम करेगी, बल्कि एक उभरते हुए शहरी और सेवा केंद्र के रूप में भुवनेश्वर की प्रोफ़ाइल को भी बढ़ाएगी. ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर की उपस्थिति से अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों में शहर के बढ़ते महत्व में योगदान मिलने की उम्मीद है.

