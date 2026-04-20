निजी एयरलाइंस एयर केरला और अलहिंद एयर संकट में, वैश्विक अस्थिरता से ऑपरेशन में देरी
इंडस्ट्री के जानकारों के मुताबिक, दोनों एयरलाइंस का फिर से शुरू होना वैश्विक हालात के स्थिर होने और मजबूत वित्तीय मदद मिलने पर निर्भर करेगा.
Published : April 20, 2026 at 8:21 PM IST
तिरुवनंतपुरम: केरल की निजी विमानन कंपनियों - एयर केरला और अलहिंद एयर - के लॉन्च में मुश्किलें आ रही हैं. भू-राजनीति अस्थिरता और वित्तीय बाधाओं की वजह से उनके टेक-ऑफ प्लान में देरी हो रही है. दोनों एयरलाइंस के 2025 में ऑपरेशन शुरू करने की उम्मीद थी, लेकिन अब वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के कारण अनिश्चितता का सामना कर रही हैं.
कोच्चि की एयर केरल, जिसे केरल की पहली प्राइवेट एयरलाइन के तौर पर देखा गया था, जो एनआरआई के लिए सस्ती यात्रा पर फोकस करती है, निवेशकों और एयरक्राफ्ट लीजिंग (विमान लीज पर लेना) की दिक्कतों से जूझ रही है. 2024 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मिलने और मई 2025 में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) से 'KD' एयरलाइन कोड मिलने के बावजूद, एयरलाइन को एयरक्राफ्ट खरीदने में मुश्किल हो रही है.
'KD' एयरलाइन कोड 'केरल ड्रीम' को दिखाता है, जो आने वाली अल्ट्रा-लो-कॉस्ट कैरियर्स के लिए है, जो अनिवासी केरलवासियों (NRKs) के लिए फ्लाइट्स को टारगेट करती है.
एयर केरल कंपनी के एक प्रतिनिधि ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर सोमवार को ईटीवी भारत को बताया, "हम अभी नए निवेशकों की तलाश कर रहे हैं."
इंडस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि गो फर्स्ट जैसी भारतीय एयरलाइन कंपनियों के बंद होने के बाद ग्लोबल लीजिंग कंपनियों ने नियम कड़े कर दिए हैं, और अब वे 12 महीने तक का एडवांस लीज पेमेंट या 200 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी (नकदी) का सबूत मांग रही हैं.
एयर केरला का क्षेत्रीय रूट्स के लिए पांच ATR 72 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करने का शुरुआती प्लान आयरलैंड की एक लीजिंग फर्म के साथ डील नाकाम होने के बाद लटक गया है. हालांकि, एयरलाइन का कहना है कि संचालन रोके नहीं गए हैं और लंबी अवधि के प्लान में इंटरनेशनल रूट्स के लिए एयरबस A320s समेत 20 एयरक्राफ्ट तक बढ़ाना शामिल है.
अलहिंद एयर ने विस्तार प्लान को रोका
इस बीच, कोझिकोड की अलहिंद एयर, जिसे अलहिंद ग्रुप का समर्थन हासिल है, वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, खासकर ईरान के खिलाफ इजराइल-अमेरिकी युद्ध से जुड़े झटकों का सामना कर रही है. इस युद्ध ने एयरस्पेस की उपलब्धता में रुकावट डाली है और जरूरी एयरक्राफ्ट लीजिंग एग्रीमेंट में देरी की है, ठीक उसी समय जब कंपनी उड़ान सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही थी. अलहिंद ने भी घरेलू उड़ानों के लिए ATR 72 एयरक्राफ्ट से शुरुआत करने का प्लान बनाया था, और आखिर में भारत और पश्चिम एशिया के बीच यात्रा की मजबूत डिमांड को पूरा करने के लिए गल्फ रूट्स तक बढ़ाने का प्लान बनाया था.
ट्रैवल सेवाओं में अहम मौजूदगी वाले इस ग्रुप ने बिजनेस में भी भारी गिरावट की रिपोर्ट दी है, और पश्चिम एशिया तनाव के कारण लगभग 10,000 बुकिंग कैंसिल हो गई हैं. हालांकि इसे अगस्त 2024 में DGCA से मंजूरी मिल गई थी और शुरुआती दौर में इसका लक्ष्य लगभग 40 भारतीय एयरपोर्ट को जोड़ना था, लेकिन एयरलाइन ने अब विस्तार के प्लान को रोक दिया है.
अलहिंद ग्रुप ऑफ कंपनीज के कॉर्पोरेट डायरेक्टर नूरुद्दीन ए अहमद ने सोमवार को ईटीवी भारत को बताया, "युद्ध की स्थिति ठीक उसी समय पैदा हुई जब कंपनी तीन एयरक्राफ्ट लीज पर लेने की डील के आखिरी स्टेज में थी. क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल की अनिश्चितता और इसके चलते एयरस्पेस बंद होने से रणनीतिक रोक लगानी पड़ी है."
दोनों एयरलाइंस कोच्चि से संचालन करने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार हैं और उनसे केरल की बड़ी प्रवासी आबादी की जरूरतों को पूरा करते हुए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की उम्मीद थी. हालांकि, मौजूदा देरी से पता चलता है कि विमानन कंपनियां वैश्विव अनिश्चितताओं और वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रही हैं.
इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि इन कंपनियों का फिर से शुरू होना वैश्विक हालात के स्थिर होने और मजबूत वित्तीय मदद मिलने पर निर्भर करेगा, जबकि केरल को प्राइवेट एयरलाइन सेक्टर में लंबे समय से अपनी एंट्री का इंतजार है.
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