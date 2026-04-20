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निजी एयरलाइंस एयर केरला और अलहिंद एयर संकट में, वैश्विक अस्थिरता से ऑपरेशन में देरी

निजी एयरलाइंस एयर केरला और अलहिंद एयर संकट में, वैश्विक अस्थिरता से ऑपरेशन में देरी ( ETV Bharat )

तिरुवनंतपुरम: केरल की निजी विमानन कंपनियों - एयर केरला और अलहिंद एयर - के लॉन्च में मुश्किलें आ रही हैं. भू-राजनीति अस्थिरता और वित्तीय बाधाओं की वजह से उनके टेक-ऑफ प्लान में देरी हो रही है. दोनों एयरलाइंस के 2025 में ऑपरेशन शुरू करने की उम्मीद थी, लेकिन अब वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के कारण अनिश्चितता का सामना कर रही हैं. कोच्चि की एयर केरल, जिसे केरल की पहली प्राइवेट एयरलाइन के तौर पर देखा गया था, जो एनआरआई के लिए सस्ती यात्रा पर फोकस करती है, निवेशकों और एयरक्राफ्ट लीजिंग (विमान लीज पर लेना) की दिक्कतों से जूझ रही है. 2024 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मिलने और मई 2025 में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) से 'KD' एयरलाइन कोड मिलने के बावजूद, एयरलाइन को एयरक्राफ्ट खरीदने में मुश्किल हो रही है. 'KD' एयरलाइन कोड 'केरल ड्रीम' को दिखाता है, जो आने वाली अल्ट्रा-लो-कॉस्ट कैरियर्स के लिए है, जो अनिवासी केरलवासियों (NRKs) के लिए फ्लाइट्स को टारगेट करती है. एयर केरल कंपनी के एक प्रतिनिधि ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर सोमवार को ईटीवी भारत को बताया, "हम अभी नए निवेशकों की तलाश कर रहे हैं." इंडस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि गो फर्स्ट जैसी भारतीय एयरलाइन कंपनियों के बंद होने के बाद ग्लोबल लीजिंग कंपनियों ने नियम कड़े कर दिए हैं, और अब वे 12 महीने तक का एडवांस लीज पेमेंट या 200 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी (नकदी) का सबूत मांग रही हैं. एयर केरला का क्षेत्रीय रूट्स के लिए पांच ATR 72 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करने का शुरुआती प्लान आयरलैंड की एक लीजिंग फर्म के साथ डील नाकाम होने के बाद लटक गया है. हालांकि, एयरलाइन का कहना है कि संचालन रोके नहीं गए हैं और लंबी अवधि के प्लान में इंटरनेशनल रूट्स के लिए एयरबस A320s समेत 20 एयरक्राफ्ट तक बढ़ाना शामिल है.