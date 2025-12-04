ETV Bharat / bharat

पुतिन के भारत दौरे से वैश्विक शक्तियां परेशान! जानिए विशेषज्ञों की राय

फेबियन ने तर्क दिया कि जहां डोनाल्ड ट्रंप, जो अब फिर से अमेरिकी राजनीति में एक बड़ी ताकत बन गए हैं, मुख्य रूप से अमेरिकी रक्षा उत्पादों के निर्यात को लेकर चिंतित हैं, वहीं यूरोप की चिंताएं यूक्रेन में चल रहे संघर्ष से जुड़ी हैं. उन्होंने कहा, "ट्रंप के लिए यह मायने रखता है कि रूस से रक्षा खरीदारी कितनी बढ़ती है. ट्रंप खुद रूस के साथ आर्थिक संबंध फिर से शुरू करना चाहते हैं और उसे G7 में शामिल करके G8 बनाना चाहते हैं. लेकिन अगर भारत रूस से ज्यादा हथियार और उपकरण खरीदता है, तो ट्रंप इसे अमेरिका के लिए नुकसान मानते हैं."

अनुभवी राजनयिक केपी फैबियन ने भूराजनीतिक हालात को एक दिलचस्प रूपक का इस्तेमाल करके बताया. उन्होंने कहा, "जब प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) और राष्ट्रपति पुतिन मिलते हैं, तो यह बहुत बड़ा मुद्दा है. ट्रंप बड़ी ताकत हैं तथा EU और UK छोटी शक्तियां हैं. दोनों शक्तियों का फोकस एक जैसा नहीं है."

उन्होंने कहा कि यह दौरा "प्रतीकात्मक संकेत" को मुश्किल भू-राजनीतिक दांव के साथ मिलाता है: "अमेरिका और EU के लिए चिंताएं असली हैं, प्रतिबंधों के दबाव में कमी, रणनीतिक संकेत, और वैकल्पिक वित्तीय/रणनीतिक संरचना का मजबूत होना. चीन और BRICS के लिए, यह दौरा बहुध्रुवीय पहलों को और गहरा करने का एक मौका है. भारत के लिए, यह रणनीतिक स्वायत्तता का ताजा उदाहरण है, लेकिन इसके लिए पश्चिमी साझेदारों के साथ रणनीतिक नुकसान से बचने के लिए समझदारी से संतुलन बनाने की जरूरत है."

कोचर ने आगे कहा कि इस यात्रा को अहम बनाने वाली बात यह है कि इससे कुछ ठोस नतीजे निकल सकते हैं. उन्होंने कहा, "अगर भारत BRICS के वित्तीय उपायों को थोड़ा भी समर्थन दिखाता है (या रुपये/तीसरी मुद्रा के प्रबंध को गहरा करने पर सहमत होता है), तो यह पश्चिमी वित्तीय प्रणाली के विकल्पों को मजबूत करेगा, जो रूस और चीन के लिए एक संभावित रणनीतिक जीत होगी, और मॉस्को को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने के अमेरिका/EU की नीति के लिए एक सिरदर्द होगा."

रक्षा अनुसंधान एवं अध्ययन और मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान में सीनियर एडवाइजर मेजर जनरल डॉ. राजन कोचर ने इस माहौल को बहुत अच्छे से समझाया. उन्होंने कहा, "पश्चिमी देशों की प्रतिक्रियाएं सोच-समझकर होंगी, जिसमें कूटनीतिक याद दिलाना, वाणिज्यिक दबाव (टैरिफ, एक्सपोर्ट कंट्रोल) और नई दिल्ली को ट्रांजैक्शनल नजदीकी के जोखिमों के बारे में संदेश देना शामिल हो सकता है. लेकिन सीधे तौर पर जबरदस्ती होने की संभावना कम है: भारत अमेरिका के लिए एक रणनीतिक साझेदार बना हुआ है, और वाशिंगटन को हिंद-प्रशांत और सप्लाई-चेन के मुद्दों पर भी नई दिल्ली की जरूरत है."

ट्रंप प्रशासन, यूरोपीय संघ (EU) और ब्रिटेन (UK) के लिए, भारत-रूस का रिश्ता बहुध्रुवीयता, सप्लाई चेन, BRICS के विस्तार और अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को कम करने (de-dollarisation dynamics) की गतिशीलता के बारे में बड़ी चिंताओं से तेजी से जुड़ रहा है.

भू-राजनीतिक संकेतों से भरी एक यात्रा भारत के रूस के साथ संबंधों पर लंबे समय से पश्चिमी देशों की नजर रही है, लेकिन इस दौरे में कुछ और बातें भी जुड़ी हैं. पश्चिमी देश नई दिल्ली के मॉस्को के साथ मजबूत जुड़ाव को, खासकर रियायती दर पर रूसी कच्चे तेल की खरीद बंद करने से इनकार को, अपने प्रतिबंधों के सिस्टम के लिए एक चुनौती के तौर पर देखते हैं.

पुतिन 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में हैं. उनके साथ एक उच्च प्रतिनिधिमंडल भी आया है जो रक्षा साझेदारी, एनर्जी ट्रेड, तकनीकी सहयोग, फाइनेंशियल सिस्टम और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर कई तरह की बातचीत करेगा. शुक्रवार को, पुतिन का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होगा, वो राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे, हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में हिस्सा लेंगे. पुतिन FICCI द्वारा आयोजित एक बिजनेस कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे, और बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित राज्यभोज में शामिल होंगे.

फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन का यह भारत का पहला दौरा है. यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भू-राजनीतिक हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं, अमेरिका और रूस के बीच तनाव बरकरार है, वहीं मॉस्को के साथ भारत की बढ़ती नजदीकी को लेकर पश्चिमी देशों में बेचैनी बढ़ रही है.

नई दिल्ली: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दो दिवसीय राजकीय दौरे पर गुरुवार शाम को नई दिल्ली पहुंचे. इस दौरे पर पूरी दुनिया की निगाह है. पालम एयरपोर्ट पर उतरने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनका स्वागत किया. पुतिन के विमान के लैंड करने से पहले ही पीएम मोदी एयरपोर्ट पहुंच गए थे और बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास पर पुतिन के लिए प्राइवेट डिनर भी होस्ट किया.

उन्होंने कहा कि यूरोप की उम्मीदें बिल्कुल अलग हैं. फेबियन ने कहा, "यूक्रेन युद्ध के मामले में ट्रंप द्वारा किनारे किए गए यूरोप को उम्मीद है कि भारत पुतिन पर युद्ध रोकने के लिए दबाव डालेगा. पुतिन ने यह साफ कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो रूस पूरे डोनबास (यूक्रेन) पर मिलिट्री से कब्जा कर लेगा."

फेबियन ने सुझाव दिया कि भारत-रूस व्यापार का भविष्य भी पश्चिम में कई लोगों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है. उन्होंने कहा, "रूस भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहता है. भारत भी रूस के साथ ज्यादा व्यापार करना चाहता है. दोनों देशों को ऐसी कंपनियां बनानी चाहिए जो सिर्फ उनके द्विपक्षीय व्यापार का ध्यान रखें. ऐसी कंपनी वाशिंगटन के प्रतिबंधों से प्रभावित नहीं होगी."

भारत ने पश्चिमी दबाव को नजरअंदाज किया

पूर्व राजनयिक अचल मल्होत्रा ​​ने इस बात पर जोर दिया कि पश्चिमी देशों का इतना ज्यादा ध्यान इस वजह से है क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत पर दबाव बनाने का उनका अभियान सफल नहीं हुआ. उन्होंने कहा, "यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत अमेरिका और यूरोप के लगातार दबाव के बावजूद रूस से दूरी बनाने और खासकर रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करने से इनकार कर रहा है. भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता से कोई समझौता करने को तैयार नहीं है, जैसा कि भारत ने साफ तौर पर दिखाया है. इस वजह से कुछ पश्चिमी पर्यवेक्षक इस बात को लेकर परेशान हैं कि कहीं उनका तरीका उल्टा तो नहीं पड़ गया.

उन्होंने कहा, "वे अब इस यात्रा के नतीजे देखने और यह अंदाजा लगाने के लिए उत्सुक हैं कि क्या उन्होंने भारत को रूस की तरफ ज्यादा धकेल दिया है, जिससे शायद भारत-रूस-चीन के बीच त्रिपक्षीय गठबंधन फिर से शुरू हो सकता है."

मल्होत्रा ​​ने यह भी बताया कि BRICS की वजह से यह वैश्विक हित कैसे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा, "IRC (रूस-भारत-चीन) और BRICS के दूसरे सदस्य, ग्लोबल गवर्नेंस के लिए पश्चिमी देशों के दबदबे वाले संस्थानों के विकल्प खोजने के अभियान को तेज कर सकते हैं, जैसा कि BRICS की न्यू डेवलपमेंट बैंक पहल में हुआ है, जो अब अर्थव्यवस्था के डी-डॉलराइजेशन की दिशा में भी काम कर रहे हैं."

उन्होंने कहा कि एक ऐसी दुनिया जहां भारत, रूस, चीन और दूसरी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं ज्यादा मिलकर काम करें, यह पश्चिमी रणनीतिकारों के लिए एक बुरे सपने जैसा है. पश्चिम के नजरिये से, भारत, रूस, चीन (और यहां तक कि उत्तर कोरिया), ईरान, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका को एक तरफ लाने वाला और ज्यादा ध्रुवीकरण दुनिया के ऑर्डर को मुश्किल बना सकता है."

लेकिन मल्होत्रा ​​ने जोर देकर कहा कि ऐसे डर गलत हैं. उन्होंने कहा, "भारत मल्टी-एंगेजमेंट और मल्टी-अलाइनमेंट की अपनी पॉलिसी को जारी रखेगा और बड़ी शक्तियों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करेगा, साथ ही बहुध्रुवीयता और बहुपक्षवाद की वकालत करेगा."

आर्थिक और ब्रिक्स एंगल: चिंता का एक नया "नजरिया"

अर्थशास्त्री शरद कोहली ने तर्क दिया कि वाशिंगटन और ब्रसेल्स इस दौरे को कई आर्थिक और रणनीतिक नजरियों से देख रहे हैं, खासकर टैरिफ, प्रतिबंधों और BRICS के विकास के मामले में. उन्होंने कहा, "भारत और रूस के बीच हालिया नजदीकी को एक नए नजरिये से देखा जा रहा है. इसका कारण चल रहा टैरिफ विवाद है, जो अमेरिका का भारत के साथ है, और जो अमेरिका का चीन के साथ भी है. भारत और रूस की नजदीकी को इसी एंगल से देखा जा रहा है."

उन्होंने आगे कहा कि मॉस्को के साथ NATO का तनाव पश्चिम की चिंता को और बढ़ाता है. उन्होंने कहा, "ज्यादातर EU देश NATO का हिस्सा हैं. NATO और रूस की सीमाओं पर बहुत ज्यादा तनाव बढ़ रहा है. इसलिए यह भी एक वजह है कि इस यात्रा का इंतजार किया जा रहा है."

उन्होंने कहा कि रूस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से उसका अलग-थलग पड़ना भी एक और वजह है. कोहली ने कहा, "रूस पर 15,000 से ज्यादा प्रतिबंध लगाए गए हैं. इसलिए रूस जाहिर है कि बिजनेस के लिए नया क्षेत्र ढूंढ रहा है, और भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने के नाते जाहिर है कि कई मौके देता है."

केंद्र में रक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता

रक्षा विशेषज्ञ कमोडोर अनिल जय सिंह (रिटायर्ड) ने कहा कि यूरोप की चिंताएं रूस के बारे में बिल्कुल अलग सोच की वजह से हैं. उन्होंने कहा, "यूरोप रूस को भारत से बहुत अलग नजर से देखता है. वे उसे एक हमलावर के तौर पर देखते हैं जिससे उन्हें सावधान रहना होगा."

उन्होंने कहा कि कूटनीतिक अलगाव के बीच रूस मजबूत साझेदार ढूंढ रहा है. सिंह ने कहा, "रूस को भारत की जरूरत है क्योंकि चीन के अलावा दुनिया में उसके बहुत कम दोस्त हैं जो मायने रखते हैं. बाकी ज्यादातर नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे धूर्त देश हैं. भारत पश्चिम के साथ आगे बातचीत के लिए एक संभावित रास्ता भी देता है. लेकिन भारत के मकसद अपने रणनीतिक हितों को मैनेज करना भी है. लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों के अलावा, एक और संभावित कारण चीन को बैलेंस करना है, ताकि वह रणनीतिक रिश्ता भारत के नुकसान में काम न करने लगे."

सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि यह दौरा नई दिल्ली की पुख्ता नीति को दिखाता है: "यह दौरा रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दिखाता है, जिसका मतलब है कि हम अपने हित में काम करते हैं, जो दूसरे तय नहीं कर सकते, और दुनिया को इसका सम्मान करना चाहिए."

फिर भी उन्होंने चेतावनी दी कि भारत को रक्षा डील ध्यान से करनी चाहिए. उन्होंने कहा, "बिजनेस ग्रोथ एक पहलू है, लेकिन तेल, दूसरी चीजों या डिफेंस इक्विपमेंट के अलावा रूस हमें ज्यादा कुछ नहीं दे सकता. डिफेंस के नजरिये से हम अपनी क्षमताएं बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन हमें सिर्फ लाइसेंस्ड प्रोडक्शन पर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर देना चाहिए."

यह भी पढ़ें- पीएम और राष्ट्रपति पुतिन के बीच दिखी स्ट्रॉंग बॉंडिंग, मोदी बोले, 'दोस्त का स्वागत कर बहुत खुशी हुई'