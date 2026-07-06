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दुनियाभर में स्वीडन का पासपोर्ट सबसे ज्यादा पावरफुल, भारत 125वें स्थान पर खिसका

World powerful passport list : ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026, जानिए पासपोर्ट मजबूत होने के क्या हैं मायने?, टॉप 10 में शामिल हैं 9 यूरोपियन देश.

भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में पिछले साल से गिरावट.
भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में पिछले साल से गिरावट. (Photo Credit; Getty)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 6, 2026 at 5:04 PM IST

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Indian passport Ranking : कुछ दिनों पहले ही देश में 14वां पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया गया. इसी दौरान विदेश मंत्रालय का बयान आया कि पासपोर्ट नागरिकता का आधार नहीं है. इसके बाद से इस पर कई दिनों तक बहस चलती रही. अब हाल ही में आई ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट ने फिर से भारतीय पासपोर्ट को सुर्खियों में ला दिया है. अपने देश की पासपोर्ट रैंकिंग में एक अंक की गिरावट आई है. दुनियाभर के 197 देशों में भारत 125वें स्थान पर पहुंच गया है. साल 2025 में यह 124वें स्थान पर था.

रेजीडेंसी और सिटिजनशिप एडवाइजरी फर्म ग्लोबल सिटिजन सॉल्यूशंस की ओर से कुछ दिनों पहले ही ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जारी किया गया है. इस रिपोर्ट के अनुसार स्वीडन का पासपोर्ट दुनियाभर में सबसे ज्यादा मजबूत है. इसी वजह से यह देश नंबर वन की पोजीशन पर है. टॉप 10 में शामिल अन्य देशों की बात करें तो स्विट्जरलैंड दूसरे, फिनलैंड तीसरे, जर्मनी चौथे स्थान पर है. नीदरलैंड पांचवें, डेनमार्क भी पांचवें, आयरलैंड सातवें, ब्रिटेन आठवें, नॉर्वे नौवें जबकि सिंगापुर 10वें स्थान पर है.

चीन भारत से आगे, पड़ोसी देश बांग्लादेश-नेपाल-पाकिस्तान पीछे : रिपोर्ट में मजबूत पासपोर्ट के मामले में छठवीं रैंक के लिए किसी भी देश को शामिल नहीं किया गया है. इसके पीछे की वजह ये है कि इंडेक्सिंग के यह प्रावधान है कि जब किसी भी 2 देशों को एक जैसी रैंकिंग मिलती है तो इसके ठीक बाद वाली रैंक छोड़ दी जाती है. नीदरलैंड और डेनमार्क के एक ही रैंक पर होने के कारण ऐसा देखने को मिला. वहीं भारत के पड़ोसी देशों की पासपोर्ट रैंकिंग की बात करें तो कुल 197 देशों में चीन 104वें, नेपाल 164वें, बांग्लादेश 166वें और पाकिस्तान 188वें स्थान पर है. भारत पड़ोसी मुल्क चीन से पीछे रह गया. हालांकि अन्य पड़ोसी देशों से आगे रहा.

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भारत में कम खुशहाली, व्यापार-निवेश के लिए अच्छा माहौल : रिपोर्ट में पासपोर्ट की ग्लोबल रैंकिंग के अलावा देशों की अन्य कई व्यवस्थाओं-सुविधाओं का आकलन किया गया है. इसकी अलग से रैंकिंग भी जारी की गई है. मसलन भारत तकनीक, स्टार्टअप, नए विचार आदि के मामलों में बहुत आगे है. व्यापार-निवेश में 94वें स्थान पर है. यह दर्शाता है कि अपने देश में कारोबार के लिए बेहतर माहौल है. इसके अलावा रहने-खाने का खर्च कम होने से भी दुनियाभर के लोग अपने देश के प्रति सकारात्मक रवैया रखते हैं. हालांकि इसके बावजूद कुछ अन्य सेक्टर में अभी काम करने की जरूरत है. रिपोर्ट में खुशहाली के मामले में अपने देश को कम आंका गया है.

नामीबिया भारत से एक अंक आगे, अजरबैजान एक अंक पीछे : रिपोर्ट के मुताबिक पासपोर्ट की मजबूती के मामले में नामीबिया भारत से एक अंक ऊपर है. यानी 124वें स्थान पर. वहीं अजरबैजान भारत से एक अंक नीचे यानी 126वें स्थान पर है. रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पासपोर्ट धारक को दुनिया के 82 जगहों पर बिना वीजा के एंट्री मिलती है. विदेश मंत्रालय के अनुसार दुनिया के 27 देशों में भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री है. इन देशों में भूटान, जमैका, मकाऊ, नेपाल, फिलिस्तीन, ट्यूनीशिया, अंगोला आदि शामिल हैं. रिपोर्ट में पासपोर्ट की रैंकिंग को देशों में वैश्विक स्तर पर घूमने-फिरने की आजादी, निवेश की संभावना, जीवन की गुणवत्ता आदि बिंदुओं पर भी आधारित रखा गया है.

टॉप 10 में जगह बनाने से चूके अमेरिका-फ्रांस : रिपोर्ट के अनुसार पासपोर्ट की मजबूती के मामले में अमेरिका और फ्रांस जैसे देश टॉप 10 में जगह बनाने से चूक गए. हालांकि शीर्ष 10 वाली लिस्ट में यूरोप के कुल 9 देश शामिल हैं. सूची में अमेरिका और फ्रांस दोनों 11वें स्थान पर हैं. इन देशों में ज्यादा खुशहाली है. हालांकि यहां रहने और खाने का खर्च काफी ज्यादा है. बाजार और नई चीजों के आविष्कार के मामले में भी यहां की स्थिति बेहतर है. वहीं अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है. यानी यहां का पासपोर्ट दुनिया में सबसे कमजोर है. यहां खुशहाली का स्तर भी कम है.

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पिछले साल क्या थी भारत की रैंकिंग? : पिछले कुछ वर्षों के डेटा पर नजर डालें तो पता चलता है कि पासपोर्ट की मजबूती के मामले में अपना देश साल 2025 में 124वें स्थान पर था. इसके पहले साल 2021 में 127वें स्थान पर था. साल 2025 में अपने देश की रैंकिंग सुधरी थी. इस पोजीशन को पहले के वर्षों की तुलना में बेहतर माना जा रहा था. उम्मीद थी कि आगे के वर्षों में रैंकिंग में और सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. पिछले 5 वर्षों में भारत रैंकिंग में केवल 2 ही अंकों का सुधार कर पाया है. ये हालात तब हैं जब विदेश मंत्रालय की ओर से कई तरह के कदम भी उठाए जा रहे हैं.

पिछले साल 1.5 करोड़ पासपोर्ट और उससे जुड़ी सेवाएं मिलीं : विदेश मंत्रालय के अनुसार मौजूदा समय देश में कुल 545 पासपोर्ट सेंटर चल रहे हैं. पिछले साल 10 नए पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे. इस साल भी इतने ही नए सेंटर खोलने की तैयारी है. साल 2025 में भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और उससे जुड़ी सेवाएं मिलीं. मौजूदा समय करीब 27 देशों में भारतीय पासपोर्ट पर ही एंट्री है, वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है. साल 2019 में यह केवल 16 थी. वहीं दुनिया के 47 देशों में भारतीयों के लिए वीजा ऑन अराइवल है. यानी उस देश में जाने पर वहीं पर वीजा बन जाता है. वहीं दुनिया के 66 देश भारतीयों को इलेक्ट्रॉनिक वीजा देते हैं. यानी वीजा के लिए किसी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं. यह ऑनलाइन ही बन जाता है.

पासपोर्ट का शक्तिशाली होना क्यों है जरूरी? : एक्सपर्ट के मुताबिक पासपोर्ट के शक्तिशाली होने से कई सुविधाएं मिलती हैं. पासपोर्ट पॉवरफुल होने पर कोई इमरजेंसी में भी विदेश यात्रा की योजना बना सकता है. बिना किसी वीजा बाधा के वैश्विक बाजारों में पहुंच आसान हो जाती है. पासपोर्ट के ताकतवर होने पर यह माना जाता है कि उस देश के अन्य देशों के साथ राजनयिक संबंध काफी बेहतर हैं. मजबूत पासपोर्ट वाले देशों के नागरिक ग्लोबल लेवल पर सुरक्षित माने जाते हैं. वैश्विक संकट या युद्ध की स्थिति में मजबूत पासपोर्ट वाले देशों के नागरिकों को वहां से निकालने में प्राथमिकता दी जाती है.

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पासपोर्ट के कमजोर होने के क्या हैं नुकसान? : कमजोर पासपोर्ट वाले देशों के लोगों को बहुत कम देशों में वीजा फ्री एंट्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिल पाती है. ऐसे देशों के लोगों को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर अतिरिक्त पूछताछ और जांच से गुजरना पड़ता है. ऐसे लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय सौदों के लिए समय पर विदेश पहुंचना मुश्किल हो जाता है. वीजा का खर्च बढ़ जाता है. ऐसे देशों में रहने वाले लोगों को वीजा रिजेक्ट होने का डर भी सताता रहता है. गरीब या आर्थिक रूप से अस्थिर, आंतरिक संघर्ष के कारण भी देशों के पासपोर्ट अक्सर कमजोर हो जाते हैं.

भारतीय पासपोर्ट के कमजोर होने की क्या हैं वजहें? : कुछ स्टडी रिपोर्ट के अनुसार खुली सीमाओं या आसान वीजा नीतियों के दुरुपयोग के डर से भारत ने अपनी वीजा नीतियों को सख्त कर रखा है. इसका असर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलता है. भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री देने वाले देश भारत में भी अपने लिए ऐसा चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से कई बार यह संभव नहीं हो पाता है. भारत की आबादी सबसे ज्यादा है. देश के बहुत सारे लोग दूसरे देशों में बस रहे हैं. कई भारतीय वीजा का समय पूरा होने के वाद भी विदेश में ही अवैध रूप से रहने लगते हैं. इससे देश की साख पर असर पड़ता है. इन वजहों से भी पासपोर्ट की मजबूती पर असर पड़ता है.

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