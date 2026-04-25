मणिपुर: तांगखुल नागरिकों की हत्या की निंदा, क्या बोले ग्लोबल नागा फोरम के संयोजक चुबा ओजुकुम
चुबा ओजुकुम ने कहा कि जमीनी हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, और राज्य के कुछ हिस्सों में एक बार फिर हिंसा फैल रही है.
Published : April 25, 2026 at 8:15 PM IST
गौतम देबरॉय
नई दिल्ली: मणिपुर में फिर से हिंसा बढ़ने के बीच, ग्लोबल नागा फोरम (GNF) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बढ़ते संघर्ष को रोकने के लिए सीधे दखल देने की तत्काल अपील की है.
शनिवार को ईटीवी भारत से बात करते हुए, ग्लोबल नागा फोरम के कन्वीनर चुबा ओजुकुम ने कहा कि जमीनी हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, और राज्य के कुछ हिस्सों में एक बार फिर हिंसा फैल रही है. उन्होंने कहा कि संगठन नागा समुदाय के बेगुनाह नागरिकों की लक्षित हत्या के मामले में संयुक्त राष्ट्र (UN) से संपर्क करने की भी तैयारी कर रहा है.
मौजूदा दौर को 'हिंसा का नंगा नाच' कहते हुए, ओजुकुम ने नागा आबादी वाले इलाकों में सैन्यकरण के एक व्यवस्थित पैटर्न पर गहरी चिंता जताई. ओजुकुम ने कई ग्राउंड रिपोर्ट और चश्मदीदों के बयानों का जिक्र किया, जिनसे पता चलता है कि नागा गांवों के पास सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन्स (SoO) एग्रीमेंट के तहत हथियारबंद कैडर की मूवमेंट बढ़ गई है.
ओजुकुम ने कहा कि, आम लोगों की बस्तियों के पास हथियारबंद समूहों की मौजूदगी ने स्थानीय लोगों में डर और असुरक्षा बढ़ा दी है. ग्लोबल नागा फोरम, जो अलग-अलग बैकग्राउंड और इलाकों के नागा लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाला एक मंच है, ने आरोप लगाया कि मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था हिंसा को रोकने में फेल हो रहा है.
फोरम ने हाल ही में मणिपुर के उखरुल जिले में टीएम कासोम के पास दो तांगखुल नागा नागरिकों की हत्या की कड़ी निंदा की है, और इस घटना को कथित तौर पर संदिग्ध कुकी मिलिटेंट्स द्वारा किया गया एक 'घिनौना हमला' बताया है.
GNF ने आरोप लगाया कि घटना वाली जगह के पास के कई गांवों जिनमें शांगशक, ज़ालेंगबुंग, सोंगफेल और मोलेन शामिल हैं, को हथियारबंद ग्रुप्स ऑपरेशनल बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं. ओज़ुकुम ने दावा किया कि इन कैडर के पास इलाके में केंद्रीय सुरक्षा बल की मौजूदगी के बावजूद उन्नत हथियार हैं.
ओजुकुम ने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन्स एग्रीमेंट को लागू करने, खासकर इसके तहत वित्तीय प्रावधान पर भी सवाल उठाए. ओजुकुम के मुताबिक, हर सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन्स कैडर को मिलने वाला 6,000 रुपये का मासिक वजीफा कथित तौर पर हथियार और गोला-बारूद खरीदने में इस्तेमाल किया जा रहा है.
उन्होंने आगे उन रिपोर्ट की ओर इशारा किया जिनमें कहा गया है कि कुकी मासिक वजीफा कैडर के लिए 30 करोड़ रुपये से ज्यादा के अतिरिक्त वजीफा खर्च का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को दिया गया है और इसका और गलत इस्तेमाल किया जा सकता है. तुरंत दखल देने की मांग करते हुए, GNF ने केंद्र और राज्य सरकारों से मासिक वजीफा एग्रीमेंट के नियमों को सख्ती से लागू करने की अपील की.
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