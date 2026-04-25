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मणिपुर: तांगखुल नागरिकों की हत्या की निंदा, क्या बोले ग्लोबल नागा फोरम के संयोजक चुबा ओजुकुम

मणिपुर में सुरक्षाबलों के जवान (फाइल फोटो) ( AFP )

गौतम देबरॉय नई दिल्ली: मणिपुर में फिर से हिंसा बढ़ने के बीच, ग्लोबल नागा फोरम (GNF) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बढ़ते संघर्ष को रोकने के लिए सीधे दखल देने की तत्काल अपील की है. शनिवार को ईटीवी भारत से बात करते हुए, ग्लोबल नागा फोरम के कन्वीनर चुबा ओजुकुम ने कहा कि जमीनी हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, और राज्य के कुछ हिस्सों में एक बार फिर हिंसा फैल रही है. उन्होंने कहा कि संगठन नागा समुदाय के बेगुनाह नागरिकों की लक्षित हत्या के मामले में संयुक्त राष्ट्र (UN) से संपर्क करने की भी तैयारी कर रहा है. मौजूदा दौर को 'हिंसा का नंगा नाच' कहते हुए, ओजुकुम ने नागा आबादी वाले इलाकों में सैन्यकरण के एक व्यवस्थित पैटर्न पर गहरी चिंता जताई. ओजुकुम ने कई ग्राउंड रिपोर्ट और चश्मदीदों के बयानों का जिक्र किया, जिनसे पता चलता है कि नागा गांवों के पास सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन्स (SoO) एग्रीमेंट के तहत हथियारबंद कैडर की मूवमेंट बढ़ गई है. ओजुकुम ने कहा कि, आम लोगों की बस्तियों के पास हथियारबंद समूहों की मौजूदगी ने स्थानीय लोगों में डर और असुरक्षा बढ़ा दी है. ग्लोबल नागा फोरम, जो अलग-अलग बैकग्राउंड और इलाकों के नागा लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाला एक मंच है, ने आरोप लगाया कि मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था हिंसा को रोकने में फेल हो रहा है.