दुनिया में आज भी गरीबी झेल रहे 1.2 अरब लोग; इनमें 61.7 करोड़ बच्चे, 14 साल में पहली बार बढ़े गरीब
UNDP की रिपोर्ट, भारत में शिक्षा-स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जी रहे लोगों के जीवन स्तर में रिकॉर्ड सुधार.
Published : October 17, 2026 at 5:19 PM IST
हैदराबाद (Narendra Chaudhary/EB Prime Team) : किसी भी देश की तरक्की में गरीबी बड़ी रुकावट है. तमाम देश इसके खात्मे के लिए कई नीतियां बन रहे हैं. इसके बावजूद दुनिया के 108 देशों के 1.2 अरब लोग बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं. यानी उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रहीं हैं. उनका जीवन स्तर ठीक नहीं है. पिछले 14.5 साल में पहली बार विश्व में गरीबों की संख्या बढ़ी है. हालांकि भारत में इन्हीं वर्षों के दौरान रिकॉर्ड सुधार देखने को मिला है.
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme) यानी UNDP की हाल की रिपोर्ट बताती है कि साल 2005/06 में भारत की करीब 55.1% आबादी बहुआयामी गरीबी में थी. लगभग 64.6 करोड़ लोगों तक बुनियादी सुविधाओं की पहुंच नहीं थी. इस दौरान से लेकर करीब 14.5 वर्षों में रिकॉर्ड 41.5 करोड़ लोग इस कैटेगरी वाली गरीबी से बाहर निकल आए. इससे 2019/21 में बहुआयामी गरीबी का आंकड़ा भारी गिरावट के साथ घटकर मात्र 16.4% ही रह गया.
UNDP की इस रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबी को अलग-अलग पैमानों पर परखा गया है. इनमें पैसे की तंगी से आने वाली गरीबी की बजाय स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को मापा गया है. यानी अगर कोई शख्स पैसा कमा भी रहा तो भी उसे तमाम बुनियादी सुविधाओं के अभाव में गुजारा करना पड़ रहा है. रिपोर्ट के अनुसार पिछले करीब 14.5 साल में दुनियाभर में हर मोर्चे पर दिक्कत झेलने वाले गरीबों की संख्या में इजाफा हुआ है.
चौतरफा तंगी झेल रहे दुनिया के 120 करोड़ लोग : UNDP की यह रिपोर्ट दुनिया के 108 विकासशील देशों में रहने वाले करीब 630 करोड़ लोगों की स्टडी पर आधारित है. इसमें पता चला कि दुनिया के 120 करोड़ लोग (यानी हर 5 में से करीब 1) भीषण और चौतरफा तंगी में जी रहे हैं. ऐसे लोगों के पास केवल पैसे की ही तंगी नहीं है बल्कि वे पक्का मकान, बिजली, साफ पानी, शौचालय, शिक्षा और सही पोषण जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं.
विकासशील देशों में चौतरफा गरीबी ज्यादा : रिपोर्ट के अनुसार मध्यम कमाई वाले भारत जैसे विकासशील देशों में 67.08 करोड़ लोग चौतरफा (बहुआयामी) गरीबी में जी रहे हैं. 108 देशों में कुल गरीबों में ऐसे लोगों की हिस्सेदारी करीब 56% है. सबसे पिछड़े/गरीब देश यानी लो इनकम वाले देशों में इस तरह की कैटगरी वाले गरीबों की संख्या 41.85 करोड़ है. कुल गरीबों में इनकी हिस्सेदारी 34.9% है. बेहतर विकासशील यानी अपर-मिडल आय वाले देशों में 10.86 करोड़ (9.1%) जबकि अमीर देशों में केवल एक लाख लोग ही चौतरफा गरीबी में घिरे हैं.
53.4 करोड़ लोग भीषण गरीबी में जी रहे : रिपोर्ट बताती है कि चौतरफा तंगी झेल रहे कुल लोगों में से करीब 53.4 करोड़ लोग अत्यंत भीषण गरीबी में जी रहे हैं. यानी इस तरह के लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा, मकान और पोषण जैसी बुनियादी सुविधाओं में से आधी या उससे ज्यादा चीजें नहीं मिल पा रहीं हैं. विश्व के 95.2 करोड़ लोगों की स्थिति कमजोर है यानी है कि गरीबी रेखा के मुहाने पर हैं. वे कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं.
दुनिया का हर तीसरा बच्चा भीषण गरीबी में : बहुआयामी यानी चौतरफा गरीबी से घिरे 120 करोड़ लोगों में करीब 61.7 करोड़ बच्चे (18 साल से कम उम्र वाले) हैं. यानी दुनिया का हर तीसरा बच्चा भीषण गरीबी में जी रहा है. जबकि बड़े लोगों में हर सात में एक शख्स भीषण गरीबी में है. स्पष्ट रूप से कहें तो दुनिया के हर इलाके में बड़े लोगों की तुलना में बच्चे गरीबी से ज्यादा परेशान हैं. विश्व में सबसे ज्यादा गरीब बच्चे सब सहारा अफ्रीका में रहते हैं. यहां के करीब 35 करोड़ 50 लाख बच्चे अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं. उन्हें खाना, शिक्षा और इलाज जैसी सुविधा नहीं मिल पा रही है.
अरब देशों के बच्चों की हालत चिंताजनक : रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया जिसमें भारत भी आता है, वहां के 18.1 करोड़ बच्चे गरीब हैं. यह वहां की कुल गरीब आबादी की करीब 46.1% है. वहीं अरब देशों के बच्चों की हालत ज्यादा चिंताजनक है. यहां कुल आबादी में बच्चों की संख्या केवल 41% है. इसके बावजूद यहां के कुल गरीबों में उनकी हिस्सेदारी 56.6% है. ईस्ट एशिया और पैसिफिक क्षेत्र में बुजुर्गों की आबादी 15% है, लेकिन वहां के कुल गरीबों में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 17.8% है.
सब-सहारा अफ्रीका में स्वच्छ ईंधन बड़ी समस्या : सब-सहारा अफ्रीका के देशों जैसे नाइजीरिया, घाना, सेनेगल, कोट डी आइवर (आइवरी कोस्ट), माली, बुर्किना फासो, गिनी, लाइबेरिया, सिएरा लियोन, केन्या, इथियोपिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC), कांगो गणराज्य, कैमरून आदि में लोगों को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन नहीं मिल रहा है. यानी वे लकड़ी के चूल्हे जैसे पारंपरिक साधनों पर निर्भर हैं. यहां के करीब 56.8 करोड़ लोग इस समस्या से परेशान हैं.
चौतरफा गरीबी झेलने वालों की संख्या गांवों में ज्यादा : रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर के 108 देशों के 83.3% लोग यानी 99.8 करोड़ गरीब गांवों में रहते हैं. हालांकि शहरों में यह संख्या केवल 16.7% यानी 20 करोड़ है. गांवों में चौतरफा गरीबी यानी बुनियादी सुविधाओं की कमी वाली गरीबी 28.7% है. इसके उलट शहरों में यह संख्या केवल 7% है. इन देशों के काफी लोगों को भोजन, साफ पानी, शौचालय, आवास, बिजली, स्कूल आदि बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ता है.
सर्बिया में बहुआयामी गरीबी न के बराबर, चाड में हालात खराब : रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 108 देशों में चौतरफा गरीबी यानी बुनियादी सुविधाओं के अभाव वाली गरीबी का स्तर अलग-अलग है. जैसे सर्बिया में इस तरह की समस्या न के बराबर है, जबकि चाड जैसे देशों में हालात काफी खराब हैं. वहां की 84.2% आबादी भीषण गरीबी में जी रही है. 21 देश ऐसे हैं जहां आधी से ज्यादा आबादी इस तरह की समस्या झेल रही है. इन देशों में 18 देश अकेले सब-सहारा अफ्रीका इलाके के हैं. दुनिया के कुल गरीबों का एक-तिहाई से ज्यादा हिस्सा इन्हीं 21 देशों में रहता है.
14.5 करोड़ गरीब परिवारों ने अपने बच्चे को खोया : रिपोर्ट के अनुसार गरीबी के मामले में सब-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है. दुनिया के 84 से 91% लोग इन्हीं 2 इलाकों में रहते हैं. यहां के 14.5 करोड़ गरीब परिवारों ने पिछले 5 साल में अपने बच्चे को खोया. वहीं विश्व में एक अरब से ज्यादा गरीब आज भी लकड़ी या कोयले जैसे असुरक्षित ईंधनों पर खाना पकाने को मजबूर हैं. सब-सहारा अफ्रीका में ऐसे लोगों की संख्या 60 करोड़ है.
दुनिया के कौन से देश ज्यादा तंगहाल? : वर्ल्ड पापुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कई देश आर्थिक तंगहाली का सामना कर रहे हैं. साल 2024 के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान पैसे की तंगी के मामले में टॉप पर है. वहां की 32.8% आबादी इस समस्या से परेशान हैं. वहीं होंडुरास दूसरे नंबर पर है. वहां की 32.3% आबादी पैसे की तंगी झेल रही है. इसी तरह कोलंबिया तीसरे, इक्वाडोर चौथे जबकि पनामा पांचवें स्थान पर है.
बिजली के बिना रहने वाले सब-सहारा अफ्रीका में सबसे ज्यादा : यूएनडीपी के मुताबिक सब-सहारा अफ्रीका के देशों में सबसे ज्यादा बिजली संकट है. दुनियाभर में जितने भी लोग बगैर बिजली के रह रहे हैं, उनमें करीब 81.2% लोग इसी इलाके में रहते हैं. इसके अलावा दुनिया की कुल गरीब आबादी भी इसी इलाके में रहती है. ऐसे लोगों की संख्या करीब 70% है. यानी इस इलाके में सबसे ज्यादा बिजली और बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है.
15 साल में पहली बार बढ़े 5.15 करोड़ गरीब : यूएनडीपी की रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक स्तर पर बहुआयामी गरीबी यानी बुनियादी सुविधाओं के बिना जी रहे लोगों की आबादी में इजाफा हुआ है. पिछले करीब 14 साल में ऐसे लोगों की संख्या 5.15 करोड़ बढ़ गई है. वर्ष 2010 में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की शुरुआत के बाद ऐसा पहली बार देखने को मिला है. स्पष्ट रूप से कहें तो दुनिया में अभी ऐसे लोगों की आबादी ज्यादा है जो बुनियादी जरूरतों के लिए भी तरस रहे हैं.
14.5 साल में भारत में आया बड़ा सुधार : यूएनडीपी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2005/06 से लेकर 2019/21 तक यानी करीब 14.5 सालों में बुनियादी सुविधाओं वाली गरीबी में बड़ा सुधार किया है. इन वर्षों के दौरान 41.5 करोड़ लोग इस कैटेगरी वाली गरीबी से बाहर निकले. संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य है कि साल 2030 तक दुनिया से हर तरह की गरीबी को आधा कर दिया जाए. कई देशों ने अपनी नीतियों से यह साबित किया है कि यह मुमकिन है. भारत भी ऐसे ही देशों में शामिल है.
चीन-वियतनाम में दिखा सबसे तेज सुधार : बहुआयामी गरीबी यानी बुनियादी सुविधाओं के अभावों वाली गरीबी को कम करने में चीन और वियतनाम में सबसे तेज सुधार देखने को मिला. यूएनडीपी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2010 से 2014 तक के 4 वर्षों में चीन ने बहुआयामी गरीबी को 9.5% से घटाकर 4.2% करने में सफलता हासिल की. इन देशो ने 14.5 साल (2005/06 से लेकर 2019/21तक) के दौरान चौतरफा गरीबी को आधा कर लिया है.
बांग्लादेश-नेपाल ने सुधार में लिया वक्त : भारत के पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश ने भी बहुआयामी गरीबी में बड़ा सुधार किया है. भारत की ही तरह इन्होंने भी सुधार में थोड़ा ज्यादा वक्त लिया. बांग्लादेश ने 8 सालों में अपनी गरीबी दर को 30.5% से घटाकर सीधे 11.5% पर लाने में सफलता हासिल की. इसी तरह नेपाल ने भी 10.5 सालों में लगातार मेहनत करके अपने यहां की बुनियादी सुविधाओं वाली गरीबी को 30.1% से घटाकर 13.9% कर दिया.
पाकिस्तान में 9.63 करोड़ लोग चौतरफा गरीबी में घिरे : यूएनडीपी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 38.3% आबादी बहुआयामी गरीबी का सामना कर रही है. यानी करीब 9.63 करोड़ लोगों तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रहीं हैं. यूएनडीपी रिपोर्ट पैसे की तंगी के बारे में नहीं है, बल्कि यह केवल विभिन्न देशों की बहुआयामी गरीबी से स्तर के बारे में ही बताती है. बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) का आधार कमाई पर आधारित नहीं होता है. बल्कि इसमें यह पता लगाया जाता है कि जरूरी सुविधाएं लोगों तक पहुंच रहीं या नहीं.
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