ETV Bharat / bharat

दुनिया में आज भी गरीबी झेल रहे 1.2 अरब लोग; इनमें 61.7 करोड़ बच्चे, 14 साल में पहली बार बढ़े गरीब

दुनिया में बढ़ी बहुआयामी गरीबी, भारत में रिकॉर्ड सुधार. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद (Narendra Chaudhary/EB Prime Team) : किसी भी देश की तरक्की में गरीबी बड़ी रुकावट है. तमाम देश इसके खात्मे के लिए कई नीतियां बन रहे हैं. इसके बावजूद दुनिया के 108 देशों के 1.2 अरब लोग बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं. यानी उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रहीं हैं. उनका जीवन स्तर ठीक नहीं है. पिछले 14.5 साल में पहली बार विश्व में गरीबों की संख्या बढ़ी है. हालांकि भारत में इन्हीं वर्षों के दौरान रिकॉर्ड सुधार देखने को मिला है.

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme) यानी UNDP की हाल की रिपोर्ट बताती है कि साल 2005/06 में भारत की करीब 55.1% आबादी बहुआयामी गरीबी में थी. लगभग 64.6 करोड़ लोगों तक बुनियादी सुविधाओं की पहुंच नहीं थी. इस दौरान से लेकर करीब 14.5 वर्षों में रिकॉर्ड 41.5 करोड़ लोग इस कैटेगरी वाली गरीबी से बाहर निकल आए. इससे 2019/21 में बहुआयामी गरीबी का आंकड़ा भारी गिरावट के साथ घटकर मात्र 16.4% ही रह गया.