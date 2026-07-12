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कोपेनहेगन रहने लायक सबसे अच्छा शहर; दमिश्क-सीरिया 'नरक' जैसे, दिल्ली-मुंबई की क्या है रैंकिंग?

The Global Liveability Index 2026 : देश के लोगों को सुरक्षा, शिक्षा और हेल्थ केयर की बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं. स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट जैसी योजनाएं चलाईं गईं. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और लखनऊ इस प्रोजेक्ट के शुरुआती चरण का हिस्सा रहे. इसके बावजूद ये शहर The Global Liveability Index 2026 के टॉप 100 शहरों में स्थान नहीं बना पाए.

हाल ही में 'इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU) की ओर से ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 रिपोर्ट जारी की गई. इसमें दुनियाभर के 173 शहरों का आकलन किया गया है. स्थिरता, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, संस्कृति-पर्यावरण, शिक्षा के अलावा बुनियादी ढांचा और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कुल 5 बिंदुओं को आधार बनाकर ही यह रिपोर्ट जारी की गई. इसके अनुसार डेनमार्क का कोपेनहेगन रहने लायक सबसे अच्छा शहर है.

ऑस्ट्रिया का वियना दूसरे स्थान पर : रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली 120वें, मुंबई 121वें, चेन्नई 123वें और बेंगलुरु 127वें स्थान पर है. लिस्ट में केवल 4 ही भारतीय शहर शामिल किए गए हैं. पिछले साल भी यह रिपोर्ट आई थी. नई दिल्ली और मुंबई की रैंकिंग ठीक वैसी ही है जैसी पिछली बार थी. यानी इसमें कोई बदलाव नहीं आया. वहीं चीन के 10 शहरों की रैंकिंग में पिछली बार से सुधार देखने को मिला है. कोपेनहेगन ने पिछली बार की तरह इस बार भी अपना दबदबा कायम रखा है. इसके बाद ऑस्ट्रिया का शहर वियना दूसरे स्थान पर है.

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ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न तीसरे पायदान पर : ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न को 173 देशों में तीसरा स्थान मिला है. रिपोर्ट में बताया गया है कि पश्चिमी यूरोप के शहर दुनियाभर में रहने के लिए सबसे अच्छे हैं. हालांकि जिन पैरामीटर के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई, उनमें पश्चिमी यूरोप का औसत स्कोर स्थिर बना रहा. पिछली बार की रिपोर्ट की तुलना में इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला. जबकि एशिया के स्कोर में वृद्धि देखने को मिली.

टॉप 10 में ऑस्ट्रेलिया, जापान-स्विट्जरलैंड के ज्यादा शहर : ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के टॉप 10 रहने लायक शहरों में दुनिया के कई देशों का दबदबा देखने को मिला. इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्विट्जरलैंड के सबसे ज्यादा शहर शामिल हैं. ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न तीसरे, सिडनी चौथे और एडिलेड आठवें स्थान पर है. इसी तरह स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख पांचवें, जिनेवा छठवें पायदान पर है. इसी क्रम में जापान के भी 2 शहरों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. जापान का ओसाका सातवें, जबकि टोक्यो 10वें स्थान पर है.

किन वजहों से बेहतर हैं ये शहर? : कोपेनहेगन, वियना, मेलबर्न, सिडनी, ज्यूरिख, जिनेवा, ओसाका, एडिलेड, वैंकूवर और टोक्यो के टॉप 10 में जगह बनाने के पीछ के कई कारण हैं. मसलन इन शहरों में रहने वाले लोगों को भरपूर सुरक्षा मिलती है. यहां की स्वास्थ्य सेवाएं भी बहुत बेहतर हैं. इलाज के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता है. यहां के बच्चों को पढ़ाई के लिए भी अच्छी सुविधा मिलती है. इसके अलावा अन्य बुनियादी सुविधाएं लोगों को आसानी से मिलती है. यहां की बेहतर जीवनशैली के कारण इन शहरों को ऊंची रैंक मिली.