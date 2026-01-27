ETV Bharat / bharat

ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद गिर गई पाकिस्तानी सेना की रैंकिंग, भारत चौथे स्थान पर बरकरार

ग्लोबल फायरपावर की मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2026 में पाकिस्तान दो स्थान खिसक पर 14वें नंबर पर पहुंच गया है.

Global Firepower Military rankings 2026 Pakistan slip at 14th Position India Rank Unchanged
पाकिस्तान सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर (File Photo/ AFP)
By ETV Bharat Hindi Team

January 27, 2026

नई दिल्ली: ग्लोबल फायरपावर (GFP) ने मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2026 जारी की है, जिसमें 145 देशों की सैन्य शक्ति का मूल्यांकन किया गया है. यह रैंकिंग सैनिक संख्या, लड़ाकू विमान, हथियार, टैंक, रक्षा बजट, भूगोल और लॉजिस्टिक्स समेत 60 से अधिक इंडिकेटर्स (Indicators) को आधार बनाते हुए तैयार की गई है और पावर इंडेक्स (PwrIndx) स्कोर के आधार पर देश की शक्ति अंदाजा लगाया जाता है.

इस रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर बना हुआ. भारत के पास बड़ी सेना, मिसाइल सिस्टम, S-400 डिफेंस सिस्टम और राफेल जैसे फाइटर जेट हैं.

सैन्य शक्ति में अमेरिका शीर्ष पर है और उसके पास विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना, वायु सेना और नौसेना है. रूस दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर है. इनका स्कोर क्रमशः 0.0791 और 0.0919 है.

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के सामने घुटने टेकने वाले पाकिस्तान को मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में नुकसान हुआ है. पाकिस्तान पिछले साल 12वें स्थान पर था, लेकिन इस साल रैंकिंग में फिसलकर 14वें स्थान पर आ गया है.

पाकिस्तान की रैंकिंग में गिरावट जारी है. पाकिस्तान 2024 में नौवें स्थान था, लेकिन 2025 में गिरकर 12वें स्थान पर आ गया था. अब 2026 में 0.2626 के PwrIndx स्कोर के साथ 14वें स्थान पर खिसक गया है.

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पिछले साल मई में पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन 'सिंदूर' शुरू किया था. 7-10 मई के बीच भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ था. भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में आतंकी और सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए थे, जिसमें पाकिस्तान के सैन्य अड्डों और एयर डिफेंस को निशाना बनाया गया था. चार दिनों तक चले संघर्ष के बाद पाकिस्तान ने युद्ध विराम का अनुरोध किया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष रुका.

मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2026 में 10 शीर्ष देश

  1. अमेरिका (पावर इंडेक्स स्कोर- 0.0741)
  2. रूस (0.0791)
  3. चीन (0.0919)
  4. भारत (0.1346)
  5. दक्षिण कोरिया (0.1642)
  6. फ्रांस (0.1798)
  7. जापान (0.1876)
  8. यूनाइटेड किंगडम (0.1881)
  9. तुर्की (0.1975)
  10. इटली (0.2211)

ग्लोबल फायरपावर ने कहा, "एक परफेक्ट PwrIndx स्कोर 0.0000 है, जो मौजूदा GFP फॉर्मूले के दायरे में हासिल नहीं किया जा सकता; इसलिए, PwrIndx वैल्यू जितनी कम होगी, किसी देश की पारंपरिक लड़ने की क्षमता उतनी ही अधिक ताकतवर होगी."

फ्रांस की रैंकिंग में उछाल
इस साल, फ्रांस मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में छठे स्थान पर पहुंच गया, जो 2025 में सातवें और 2024 में 11वें स्थान पर था. जापान भी एक स्थान की छलांग लगाई है और सातवें स्थान पर पहुंच गया. यूनाइटेड किंगडम पिछले दो वर्षों में छठे स्थान से आठवें स्थान पर आ गया है.

इस साल, मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में जर्मनी ने सबसे अधिक बढ़त हासिल की और 2024 में 19वें स्थान से 2026 में 12वें स्थान पर पहुंच गया है.

इस रैंकिंग से साफ है कि दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता और ग्लोबल संघर्ष के बीच, देश अपनी रक्षा रणनीति को मजबूत कर रहे हैं.

