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36 साल में आधी हो गई गरीबी; दुनिया के एक अरब लोग निकले कंगाली से बाहर, 40 करोड़ महिलाएं अभी भी तंगहाल

भारत में तेजी से सुधार, नाइजीरिया-चाड समेत कई देशों में संकट, शहरों के मुकाबले गांवों में ज्यादा गरीबी, 40 से 10% पर पहुंची वैश्विक गरीबी.

पूरी दुनिया में अत्यधिक गरीबी का स्तर कम हुआ है.
पूरी दुनिया में अत्यधिक गरीबी का स्तर कम हुआ है. (Photo Credit; Getty)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 10, 2026 at 11:30 AM IST

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हैदराबाद : दुनिया में अत्यधिक गरीबी तेजी से कम हो रही है. अपने देश में भी इस दिशा में काफी सुधार हुआ है. 1990 में विश्व की करीब 2 अरब आबादी ज्यादा गरीबी में जी रही थी. भारत-चीन की हिस्सेदारी इसमें ज्यादा थी. यानी करीब 40% लोग भीषण अभावों में अपना जीवन बिता रहे थे. वहीं साल 2026 में अत्यधिक गरीबी में जी रहे लोगों की संख्या एक अरब हो गई है. 36 साल पहले दुनिया की आबादी कम थी, इस लिहाज से देखें तो Extreme poverty का वैश्विक स्तर अब 10% ही रह गया है. हालांकि कुछ देशों के लिए अभी भी यह चिंता का विषय है.

बीते 15 अप्रैल को गरीबी और असमानता को मापने पर UNECE (यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग) ने इटली के रोम में कार्यशाला कराई. इसमें दुनिया के 23 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. इसमें पाया गया कि शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में अत्यधिक गरीबी की दर ज्यादा है. बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. किर्गिस्तान और रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा में बच्चों में गरीबी का लेवल 30% से ऊपर पहुंच गया है. वहीं Brookings और S&P Global जैसे संस्थानों के अनुमान के अनुसार भारत में 2030 तक 'अत्यधिक गरीबी' दर लगभग समाप्त हो जाएगी. यह करीब 3% से भी कम हो जाएगी.

प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो (PIB) के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत में अत्यधिक गरीबी की दर 5.3 प्रतिशत दर्ज की गई थी. मौजूदा समय इसमें और सुधार की संभावना से इंकार भी नहीं किया जा सकता है. हाल ही में Our World in Data (OWID) ने विभिन्न आधिकारिक सोर्सों के हवाले से एक रिपोर्ट पब्लिश की है. इनमें अत्यधिक गरीबी के स्तर का विस्तार से जिक्र किया गया है. यह भी बताया गया है कि दुनिया के कई देश इस संकट से जूझ रहे हैं जबकि कई देशों में स्थिति बेहतर हुई है. सब-सहारा अफ्रीका में अत्यधिक गरीबी की दर बढ़ रही है.

दुनिया के किन टॉप 10 देशों में अत्यधिक गरीबी ज्यादा है?, इसके पीछे का कारण क्या है?, गरीबी को निर्धारित करने का पैमाना क्या है?, विश्व में शहरी और ग्रामीण इलाकों में अत्यधिक गरीबी का स्तर क्या है?, भारत के किस राज्य में कितनी गरीबी है?. कौन से राज्य में ज्यादा गरीबी है, दुनिया के किन टॉप 10 देशों में गरीबी का स्तर बहुत कम है?. विश्व में शहरी और ग्रामीण इलाकों में अत्यधिक गरीबी का स्तर क्या है?. ईटीवी भारत की इस रिपोर्ट में हम ऐसे कई सवालों के जवाब जानेंगे. ये जानकारियां OWID, विश्व बैंक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, पीआईबी समेत अन्य स्रोतों पर आधारित होंगी.

सबसे पहले जानते हैं गरीबी कितने तरह की होती है? : रिसर्च गेट के डेटा के अनुसार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं के आधार पर गरीबी 6 प्रकार की होती है. पहली कैटेगरी पूरी तरह से गरीबी वाली है. ऐसे लोगों के पास खाना, साफ पानी, घर आदि का अभाव होता है. ऐसे लोगों को जीने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है. दूषित पानी के कारण हैजा समेत अन्य बीमारियों के कारण ऐसे बहुत सारे लोगों की बचपन में ही मौत हो जाती है. दूसरी कैटेगरी में उन लोगों को गरीब माना जाता है जो घूमने-फिरने का खर्च नहीं उठा पाते, त्यौहारों पर बच्चों के लिए उपहार नहीं ला पाते, बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते.

गरीबी का आकलन करने के लिए कई मानक तय किए गए हैं.
गरीबी का आकलन करने के लिए कई मानक तय किए गए हैं. (Photo Credit; Getty)

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घटनाएं भी बनाती हैं गरीब, जेनरेशनल पॉवर्टी से भी आती है मुश्किल : तीसरी कैटेगरी में स्थितिजन्य गरीबी है. यानी अचानक किसी परिवार या व्यक्ति के जीवन में कोई बुरी घटना हो जाती है या ऐसे हालात बन जाते हैं कि उसे परेशान होना पड़ता है. इसे एक तरह से कम समय तक रहने वाली गरीबी माना जाता है. कई बार आपदा, काम मिलने में मुश्किल या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण यह समस्या आती है. ऐसे लोग दूसरों की मदद से अपना गुजारा करते हैं. चौथी कैटेगरी जेनरेशनल पॉवर्टी की है. यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली गरीबी है. यह एक व्यक्ति या परिवार से दूसरी पीढ़ी को मिल जाती है. इस गरीबी को काफी मुश्किल माना जाता है. ऐसे हालात में बाहर निकलने का कोई खास प्लान नहीं होता है.

ग्रामीण और शहरी गरीबी : रिसर्च गेट के डेटा के अनुसार गरीबी की पांचवीं कैटेगरी ग्रामीण इलाकों से जुड़ी है. यह अक्सर उन इलाकों में होती है जहां 50 हजार से कम लोग रहते हैं. ग्रामीण इलाकों में काम के कम मौके होते हैं. ऐसी जगहों पर ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले उद्योग की पहुंच भी न के बराबर होती है. ज्यादातर लोग छोटी-मोटी नौकरियों पर गुजारा करते हैं. वहीं गरीबी की छठवीं कैटेगरी में शहरी गरीबी आती है. ऐसे इलाकों में 50 हजार से अधिक लोग रहते हैं. यहां के गरीब परिवार बेहतर शिक्षा और इलाज की सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं. उन्हें घर और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता है. और सामाजिक सुरक्षा का कोई मजबूत सिस्टम न होने के कारण ऐसे लोग खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं.

भारत समेत अन्य देशों में अत्यधिक गरीबी में कितना सुधार? : वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी प्लेटफॉर्म (2026), गैपमाइंडर (2022), UN World Population Prospects (2024) के डेटा के अनुसार भारत में 1985 में अत्यधिक गरीबी दर 51.8% था. साल 2022 में यह महज 5.3% रह गया. इसी तरह बांग्लादेश में इसी वर्ष (1985) में अत्यधिक गरीबी दर 41.4% था. साल 2022 में यह महज 5.9 % रह गया. ब्राजील में पहले 32.4% था, जबकि बाद में यह 4.9% रह गया. चीन के ग्रामीण इलाकों में पहले अत्यधिक गरीबी दर 94.5% जबकि बाद में यह शून्य हो गया. इसी तरह चीन के शहरी इलाकों में पहले 80.5% अत्यधिक गरीबी थी. साल 2022 में यह भी शून्य हो गया यानी चीन से इस स्तर की गरीबी खत्म हो चुकी है.

पाकिस्तान में नहीं दिखा ज्यादा सुधार : पाकिस्तान में साल 1985 में अत्यधिक गरीबी का स्तर 80.6% था. वर्ष 2022 में यह 23.6% हो गया. यानी अत्यधिक गरीबी के मामले में पाकिस्तान में ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिला. अभी भी वहां की काफी आबादी बुनियादी जरूरतों के अभाव में जीने को मजबूर है. इसी तरह इंडोनेशिया में इन वर्षों के दौरान (1985, 2022) पहले अत्यधिक गरीबी दर 86.2% था. साल 2022 में यह 7.9 % हो गया. ग्वाटेमाला में पहले अत्यधिक गरीबी दर 47.4% था. साल 2022 में यह 9.7% पर पहुंच गया. ऑस्ट्रेलिया में पहले अत्यधिक गरीबी का स्तर 1.1% था. साल 2022 में यह 0.9 % हो गया. इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि इन देशों में अत्यधिक गरीबी के स्तर में काफी सुधार हुआ है.

दुनिया के कई देशों के लिए अभी भी अत्यधिक गरीबी चिंता का विषय है.
दुनिया के कई देशों के लिए अभी भी अत्यधिक गरीबी चिंता का विषय है. (Photo Credit; Getty)

दुनिया के इन देशों में बढ़ी अत्यधिक गरीबी : वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी प्लेटफॉर्म (2026), गैपमाइंडर (2022), UN World Population Prospects (2024) के डेटा के मुताबिक दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां अत्यधिक गरीबी बढ़ी है. हंगरी में 1985 में अत्यधिक गरीबी का स्तर जीरो था. जबकि साल 2022 में यह 0.9% हो गया. कोटे डी आइवर देश में 1985 में अत्यधिक गरीबी का स्तर 13.6% था. जबकि 2022 में यह 20.8% पर पहुंच गया. मेडागास्कर में साल 1985 में अत्यधिक गरीबी का स्तर 61.7% था. वहीं साल 2022 में यह 69.2% पर पहुंच गया. नॉर्वे में साल 1985 में अत्यधिक गरीबी का स्तर 0.2% था, जबकि वर्ष 2022 में यह 0.3% हो गया. इसी तरह पौलेंड, रोमानिया, स्पेन, स्वीडन आदि देश में extreme poverty का स्तर बढ़ा.

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दुनिया की 40 करोड़ महिलाएं अभी भी अत्यधिक गरीबी में : 2025 के ग्लोबल MPI (Multidimensional Poverty Index) डेटा से पता चलता है कि सब सहारा अफ्रीका को छोड़कर दुनियाभर की महिलाओं की अत्यधिक गरीबी के स्तर में सुधार हुआ है. हालांकि इसके बावजूद मौजूदा समय दुनिया की करीब 40 करोड़ महिलाएं अत्यधिक गरीबी में जी रहीं हैं. चिंता की बात यह है कि कुल गरीबों का 90% से अधिक हिस्सा उन देशों में रह रहा है जहां बुनियादी सुविधाओं और जीवन की गुणवत्ता में अभी काफी सुधार की गुंजाइश है. कम विकास वाले देशों में गरीबी का स्तर बहुत ऊंचा है. यहां की करीब 56% आबादी गरीबी में जीने को विवश है. इन देशों में रहने वाला हर दूसरा व्यक्ति जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए जद्दोजहद कर रहा है.

अत्यधिक गरीबी दर वाले देशों के लोगों की औसत आयु : वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स (2024) और वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी प्लेटफॉर्म (2026) की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में नाइजीरिया की कुल जनसंख्या लगभग 22.78 करोड़ थी. यहां के करीब 41.8% लोग अत्यधिक गरीबी में जी रहे थे. यहां औसत आयु 54.1 है. यह दुनिया में सबसे कम है. भारत के लोगों की औसत उम्र 71.7 वर्ष है. यहां की जनसंख्या एक अरब 44 करोड़ है. चीन में अत्यधिक गरीबी नहीं है. यहां के लोगों की औसत उम्र 78.2 साल है. यहां की जनसंख्या एक अरब 42 करोड़ है. बांग्लादेश में अत्यधिक गरीबी दर 5.9 है. प्रति व्यक्ति औसत उम्र 74.5 साल है. यहां की जनसंख्या 17 करोड़ है. साल 2023 के डेटा के मुताबिक 24 करोड़ की जनसंख्या वाले पाकिस्तान के लोगों की औसत उम्र 67.6 साल है. यानी पाकिस्तान की तुलना में भारत के लोग ज्यादा जीते हैं.

भारत और पड़ोसी देशों में बुनियादी सुविधाओं वाली गरीबी कितनी? : वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स (2024) और वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी प्लेटफॉर्म (2026) की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2019 में 'बहुआयामी गरीबी' (Multidimensional poverty) का स्तर 16.4% दर्ज किया गया था. यानी इतने प्रतिशत लोग शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जी रहे थे. पाकिस्तान में इस मामले में स्थिति और भी खराब रही. वहां साल 2017 में यह प्रतिशत 38.3 था. चीन में यह साल 2014 में 3.9% था. यानी वहां के लोगों को बुनियादों सुविधाओं के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ रहा था. वहीं करीब 2 करोड़ की जनसंख्या वाले नेपाल में साल 2022 में 20.1% लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर थे. इस दौरान वहां अत्यधिक गरीबी का प्रतिशत 2.4 था.

अत्यधिक गरीब देशों में शिशु मृत्युदर भी ज्यादा है.
अत्यधिक गरीब देशों में शिशु मृत्युदर भी ज्यादा है. (Photo Credit; Getty)

किन देशों में अत्यधिक गरीबी ज्यादा, क्या है वजह? : ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के चाड, लेसोथो, सूडान, कोरिया (DPR), हैती, मेडागास्कर, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, साउथ सूडान, सोमालिया, बुरुंडी और यमन में अत्यधिक गरीबी की दर ज्यादा है. इसके पीछे की वजह इन देशों के एक जैसे संकट हैं. मसलन इन देशों में लंबे समय तक आपसी लड़ाई-झगड़े चलते रहते हैं. इन देशों में सरकारी मशीनरी भी सही से काम नहीं करती है. इन देशों में भ्रष्टाचार के मामले भी ज्यादा हैं. यहां प्राकतिक आपदा यानी बाढ़, ज्यादा बारिश और सूखा से खेती तबाह हो जाती है. यहां के लोग गुजारे के लिए खेती पर निर्भर रहते हैं.

इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी, हिंसा-आतंकवाद भी बड़ा कारण : जिन देशों में अत्यधिक गरीबी की दर ज्यादा है, वहां के लोगों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. ऐसे देशों में अस्पताल, स्कूल, शिक्षा जैसी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी होती है. लगातार होने वाली हिंसा और आतंकवाद की वजह से भी ये देश अत्यधिक गरीबी को दूर करने पर फोकस नहीं कर पाते हैं. कांगो (DRC) में बड़े पैमाने पर कोबाल्ट, तांबा हैं, लेकिन सही नीति न होने के कारण इसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है. यहां मलेरिया और एचआईवी जैसी बीमारियों से पीड़ित लोग ज्यादा हैं. उनकी पूरी बचत इलाज में ही खर्च हो जाती है. वहीं सूडान पर काफी अधिक विदेशी कर्ज है. इस वजह से भी वहां हालात सुधर नहीं पा रहे हैं.

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दुनियाभर में शहरी व ग्रामीण अत्यधिक गरीबी का स्तर क्या है? : दुनिया के ज्यादातर गरीब गांवों में रहते हैं. अत्यधिक गरीबी में रहने वाले हर 4 में 3 लोग ग्रामीण इलाकों में निवास करते हैं. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों में गांवों में गरीबी का स्तर तेजी से कम हुआ है. साल 2013 में यह करीब 27% था. जबकि साल 2023 में यह 17% पर आ गया. वहीं शहरी गरीबी भी कुछ कम हुई है. यह 8% से घटकर लगभग 6% पर पहुंच गई. दुनिया की कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा (55%) गांवों में रहता है. जबकि दुनिया के कुल गरीबों में से 83% से ज्यादा लोग गांवों से ही ताल्लुक रखते हैं. यानी पूरी दुनिया में गांवों में ही सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं. सुधार के लिए सबसे पहले यहीं से प्रयास शुरू होने चाहिए.

भारत में कम आय वाली गरीबी का स्तर कितना? : भारत सरकार के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार कम आय वाली गरीबी 23.9% है. वहीं नॉन मॉनेटरी गरीबी में काफी सुधार आया है. यानी किसी के पास पैसे तो हैं लेकिन इसके बावजूद उसके पास बुनियादी सुविधाएं जैसे साफ पानी, अस्पताल, बिजली या शिक्षा का अभाव है. तेंदुलकर कमेटी के अनुसार अपने देश में गरीबी तेजी से कम हो रही है. सरकारी मदद और योजनाओं का दायरा अब 64.3% आबादी तक पहुंच चुका है. देश के लगभग हर ग्रामीण परिवार के पास अब पीने के लिए साफ पानी है. साल 2019-20 में ही देश के सभी जिले 'खुले में शौच से मुक्त' हो चुके हैं. 31 दिसंबर 2025 तक देश के 96% से अधिक गांव 'ODF प्लस' बन चुके हैं.

बिहार में अत्यधिक गरीबी की दर सबसे ज्यादा है.
बिहार में अत्यधिक गरीबी की दर सबसे ज्यादा है. (Photo Credit; Getty)

इटली में हुई UNECE वर्कशॉप की खास बातें जानिए : कार्यशाला में इस बात पर जोर दिया गया कि Commonwealth of Independent States यानी सीआईएस (CIS) देशों जैसे रूस, बेलारूस, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आदि देशों में गरीबी मापने का कोई निर्धारित फार्मूला नहीं है. ये देश इसके लिए अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं. इससे कारण इन देशों में गरीबी के स्तर की तुलना करना कठिन हो जाता है. यह भी पता चला कि अजरबैजान, बेलारूस और रूस जैसे देशों में बहुत ज्यादा गरीबी नहीं है. हालांकि ग्रामीण इलाके और बच्चे अभी भी बहुत ज्यादा प्रभावित हैं. किर्गिस्तान और मोल्दोवा में बच्चों की गरीबी 30% से ज्यादा है.

दुनिया के किन देशों में बहुत कम है गरीबी? : ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार आर्मेनिया, बेलारूस, बोस्निया, हर्जेगोविना, बुल्गारिया, चिली, कोस्टा रिका, क्रोएशिया, एस्टोनिया और जॉर्जिया जैसे देशों में गरीबी का लेवल काफी कम है. इन देशों के पास कई गरीब देशों की तुलना में बेहतर सरकारी संस्थाएं हैं. यहां की अर्थव्यवस्था भी स्थिर है. इसके बावजूद यहां गरीबी खत्म नहीं हो पा रही है. देश की तरक्की का फायदा सबको बराबर नहीं मिल रहा है. अमीरी-गरीबी के बीच की खाई इसमें रुकावट बन रही है. कुछ खास इलाकों या सामाजिक समूहों तक कल्याणकारी योजनाएं नहीं पहुंच पा रहीं हैं.

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