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जयपुर में आज से BRICS वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अहम बैठक, वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर होगा मंथन

NDB और निजी पूंजी जुटाने पर होगा विशेष सेमिनार: 12 अगस्त को मुख्य बैठक से पहले सुबह 9 बजे से 11 बजे तक न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की भूमिका और निजी पूंजी जुटाने को लेकर उच्चस्तरीय सेमिनार होगी. इसमें सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने की संभावनाओं और विकास वित्त को मजबूत करने के विकल्पों पर चर्चा की जाएगी. सेमिनार में यह भी विचार किया जाएगा कि बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाएं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में निजी निवेश को आकर्षित करने में किस तरह प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं. विकास परियोजनाओं के लिए पूंजी उपलब्धता बढ़ाना और निवेश के नए रास्ते तलाशना इस चर्चा के अहम बिंदु रहेंगे.

वित्तीय सहयोग से वैश्विक आर्थिक चुनौतियों तक मंथन: जयपुर बैठक का मुख्य उद्देश्य BRICS देशों के बीच वैश्विक व्यापक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर सहयोग को और मजबूत करना है. बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में सदस्य देश वित्तीय स्थिरता, विकास, निवेश और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की भूमिका से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे. बैठक में वित्त मंत्रालयों और केंद्रीय बैंकों से जुड़े साझा मुद्दों पर भी चर्चा होगी. विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाना, निजी निवेश को आकर्षित करना और विकास वित्त को मजबूत करना एजेंडे के प्रमुख विषयों में शामिल हैं.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक में हिस्सा लेने मंगलवार रात जयपुर पहुंचीं. जयपुर एयरपोर्ट पर उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने उनका स्वागत किया. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा भी मंगलवार रात जयपुर पहुंच गए. इसके अलावा BRICS सदस्य देशों के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों के जयपुर पहुंचने का सिलसिला जारी रहा. इस सफर में खास बात यह रही कि केंद्रीय वित्त के इस सफर में सह यात्रियों से बातचीत भी की.

जयपुर: भारत की BRICS अध्यक्षता के तहत जयपुर में बुधवार से दो दिवसीय BRICS वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक (FMCBG) शुरू होगी. 12 और 13 अगस्त को होने वाली इस उच्चस्तरीय बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद चुनौतियों, वित्तीय स्थिरता, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में सुधार, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की जरूरतों और वैश्विक वित्तीय सहयोग को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी.

सुबह 11:15 बजे शुरू होगा FMCBG का उद्घाटन सत्र: 12 अगस्त को सुबह 11:15 बजे BRICS वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का औपचारिक उद्घाटन सत्र होगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा बैठक को संबोधित करेंगे. इसके बाद वित्त मंत्रालयों और केंद्रीय बैंकों से जुड़े मुद्दों पर संयुक्त सत्र होगा. इसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, वित्तीय नीतियों और केंद्रीय बैंकिंग से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे. दोपहर 12:20 बजे सभी प्रतिनिधियों का सामूहिक फैमिली फोटो सेशन होगा. इसके बाद प्रतिनिधियों के लिए दोपहर का भोजन होगा.

ईरानी डेलिगेशन भी जयपुर पहुंचा: BRICS बैठक में भाग लेने के लिए ईरान का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी जयपुर पहुंच गया. मंगलवार रात विशेष विमान से ईरानी डेलिगेशन जयपुर पहुंचा. प्रतिनिधिमंडल में ईरान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर डॉ. अब्दुल नासिर हिम्मती शामिल हैं. जयपुर पहुंचने पर ईरान के राजदूत डॉ. मोहम्मद फत्ताली और डिप्टी एम्बेसडर मोहम्मद जावेद हुसैनी ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया. ईरानी प्रतिनिधिमंडल के 14 अगस्त को वापस ईरान लौटने का कार्यक्रम बताया गया है.

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शाम को सिटी पैलेस में दिखेगी जयपुर की विरासत: BRICS बैठक में आर्थिक और वित्तीय मुद्दों के साथ राजस्थान की संस्कृति और विरासत की झलक भी प्रतिनिधियों को देखने को मिलेगी. 12 अगस्त की शाम करीब 5 बजे प्रतिनिधिमंडल रामबाग पैलेस से सिटी पैलेस के लिए रवाना होगा. शाम 5:30 बजे से प्रतिनिधियों के लिए सिटी पैलेस में गाइडेड हेरिटेज टूर रखा गया है. उन्हें जयपुर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वैभव से रूबरू कराया जाएगा. सिलेहखाना गैलरी और दरबार हॉल संग्रहालय सहित प्रमुख विरासत स्थलों का भ्रमण प्रस्तावित है. इसके बाद प्रतिनिधियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और गाला डिनर होगा. प्रीतम चौक में विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति के जरिए राजस्थान की कला और संस्कृति की झलक पेश की जाएगी.

13 अगस्त को उभरती अर्थव्यवस्थाओं की लचीली वृद्धि पर चर्चा: बैठक के दूसरे दिन यानी 13 अगस्त को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक उभरती अर्थव्यवस्थाओं में लचीली वृद्धि पर उच्चस्तरीय कार्यशाला होगी. इसके बाद सुबह 10:15 से 11:10 बजे तक वित्त मंत्रालय से जुड़े मुद्दों पर FMCBG सत्र होगा. 11:10 से 11:30 बजे तक कॉफी ब्रेक के बाद केंद्रीय बैंकों से जुड़े मुद्दों पर सत्र होगा. यह सत्र सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक चलेगा. दोपहर 12:27 बजे भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का समापन संबोधन होगा. इसके साथ दो दिवसीय बैठक के औपचारिक सत्र का समापन होगा. दोपहर 12:30 से 2 बजे तक लंच के साथ BRICS वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का समापन कार्यक्रम होगा.

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ब्राजील से UAE तक प्रतिनिधियों के संबोधन: बैठक में BRICS सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को अपने-अपने विचार रखने का अवसर मिलेगा. प्रतिनिधियों के संबोधन का क्रम ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, दक्षिण अफ्रीका और UAE रहेगा. सदस्य देश वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, वित्तीय सहयोग और अपनी नीतिगत प्राथमिकताओं पर चर्चा करेंगे. भारत की अध्यक्षता में BRICS के वित्तीय एजेंडे को आगे बढ़ाने और सदस्य देशों के बीच नीतिगत समन्वय को मजबूत करने पर जोर रहेगा.

दिल्ली में होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन का रोडमैप तैयार होगा: जयपुर में FMCBG बैठक को सितंबर में दिल्ली में प्रस्तावित 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस बैठक में होने वाली चर्चाओं और सहमति के आधार पर आगे के वित्तीय एजेंडे और सहयोग की दिशा तय होने की उम्मीद है. इससे पहले 5 और 6 अगस्त को जयपुर में BRICS व्यापार मंत्रियों की बैठक हो चुकी है. आने वाले दिनों में पर्यावरण, पर्यटन, खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी BRICS बैठकें भी होनी है.

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जयपुर बनेगा वैश्विक वित्तीय संवाद और राजस्थानी आतिथ्य का संगम: BRICS बैठक के दौरान जयपुर दो अलग-अलग तस्वीरों को एक साथ पेश करेगा. रामबाग पैलेस में जहां दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिनिधि वैश्विक वित्तीय चुनौतियों और आर्थिक सहयोग पर मंथन करेंगे, वहीं सिटी पैलेस में उन्हें राजस्थान की समृद्ध विरासत, कला और संस्कृति से परिचित कराया जाएगा. भारत की अध्यक्षता में यह बैठक वित्तीय सहयोग, निवेश और विकास के नए रास्ते तलाशने के साथ BRICS देशों के बीच आर्थिक समन्वय को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित हो सकती है. वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से हो रहे बदलावों के बीच जयपुर में होने वाला यह संवाद विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की साझा प्राथमिकताओं को एक मंच पर सामने लाएगा.

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