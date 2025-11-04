ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव: वैश्विक प्रतिनिधिमंडल पहले चरण के मतदान का गवाह बनेगा, 7 देशों के सदस्य शामिल

बिहार चुनाव: वैश्विक प्रतिनिधिमंडल पहले चरण के मतदान का गवाह बनेगा, 7 देशों के सदस्य शामिल ( X/ @ECISVEEP )

वर्ष 2014 से, आईईवीपी अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष भारत की चुनाव प्रणाली की ताकत को प्रदर्शित कर रहा है तथा चुनाव संचालन के लिए विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर रहा है.

अंतरराष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम (IEVP 2025) के तहत अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल बिहार का दौरा करेगा. आईईवीपी अन्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के चुनाव प्रबंधन निकायों (ईएमबी) के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सहभागिता के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) का एक प्रमुख कार्यक्रम है.

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा. एक वैश्विक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को होने वाले पहले चरण के मतदान का गवाह बनेगा. प्रतिनिधिमंडल में फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और कोलंबिया शामिल हैं.

चुनाव आयोग के अनुसार, IEVP के तहत 5 नवंबर से बिहार के दो दिवसीय दौरे के दौरान, वैश्विक प्रतिनिधिमंडल के सदस्य ईवीएम डिस्पैच केंद्रों का दौरा करेंगे और 6 नवंबर को वास्तविक मतदान देखेंगे.

बिहार दौरे से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्त विवेक जोशी के साथ नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (IIIDEM) में सात देशों से आए अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों के साथ बातचीत की बातचीत के दौरान, 14 सदस्यों को ईवीएम का प्रदर्शन दिखाया गया, जिसके बाद भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची तैयार करने और भारत में चुनाव संचालन सहित चुनाव के विभिन्न पहलुओं पर प्रस्तुति दी गई.

243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा के लिए दो चरणों में चुनाव होंगे. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरा चरण का 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी. मंगलवार को पहले चरण के लिए प्रचार अभियान थम गया. अब उम्मीदवार सिर्फ घर-घर जाकर प्रचार कर सकते हैं.

बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में, भाजपा और जेडीयू के नेतृत्व वाले एनडीए ने 125 सीटें जीती थीं, जबकि आरजेडी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने 110 सीटें हासिल की थीं. अन्य दलों ने आठ सीटें जीती थीं. आरजेडी 75 विधानसभा सीटें जीतकर विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी. भाजपा ने 74 और जेडीयू ने 43 सीटें जीती थीं.

यह भी पढ़ें- 'नीतीश या तेजस्वी'...पटना के पहली बार वोटर्स के दिमाग में क्या चल रहा है?