द्वितीय विश्व युद्ध की तरह कर्ज में डूबेगी दुनिया; साल 2029 तक कुल कमाई के बराबर ही होगी देनदारी, फाइनेंशियल क्राइसिस से कैसे निपटेंगे देश?
IMF की रिपोर्ट, मिडिल ईस्ट संकट व बढ़ते खर्चों के बीच वैश्विक कर्ज 100% पहुंचने का अनुमान, दुनिया पर आर्थिक स्थिरता का बढ़ा खतरा.
Published : April 19, 2026 at 4:45 PM IST|
Updated : April 19, 2026 at 5:04 PM IST
हैदराबाद : मिडिल ईस्ट के देशों में संघर्ष से बिगड़े हालात अभी तक पूरी तरह काबू में नहीं आए हैं. इस बीच एक और ग्लोबल टेंशन ने दस्तक दे दी है. साल 2029 तक दुनिया पर कर्ज का बोझ कुल जीडीपी के 100% तक पहुंच सकता है. यानी आने वाले समय में एक साल में जिस देश की जितनी कमाई होगी, उस पर उतना ही कर्ज होगा. इससे पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी के साथ वित्तीय संकट का भी खतरा मंडरा रहा है.
हाल ही में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड (IMF) ने 'फिस्कल मॉनिटर' रिपोर्ट के जरिए एक चेतावनी जारी की है. इसमें बताया गया है कि देशों पर कुल कमाई के बराबर कर्ज का यह स्तर इससे पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही देखा गया था. बढ़ते युद्ध, अनिश्चितता और बुनियादी ढांचे पर होने वाले भारी खर्च ने दुनिया को एक बार फिर उसी खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है. ऐसी परिस्थितियों में सभी देशों के सामने आर्थिक स्थिरता का रास्ता चुनना बड़ा चैलेंज है.
दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति स्थिर है. हालांकि चुनौतियां बरकरार हैं, दुनिया में मंदी आने पर भारतीय निर्यात और विदेशी निवेश पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा. ऐसी स्थिति में हम किन देशों पर कर्ज सबसे ज्यादा हैं?, किन विकसित देशों और विकासशील देशों में debt to GDP तेजी से बढ़ रहा है?. इसके प्रमुख कारण क्या हैं?, आम आदमी पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा?, इस संकट से बाहर निकलने का तरीका क्या होगा?, इस तरह के कई सवालों के जवाब जानेंगे...
पहले रिपोर्ट के अहम बिंदुओं के बारे में जानते हैं : इसी महीने जारी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की रिपोर्ट में दुनिया के कई देशों में युद्ध के कारण भविष्य में आने वाले खतरों के प्रति आगाह किया गया है. इसमें जानकारी दी गई है कि वैश्विक कर्ज साल 2025 में ही करीब 94% जीडीपी तक पहुंच गया था. यानी किसी देश ने अगर इस साल के दौरान 100 रुपये की कमाई की तो उसमें से 94 रुपये उसे कर्ज चुकाने में खर्च करने पड़े होंगे. आगामी समय में इसमें इजाफा होने की आशंका है.
वैश्विक व्यापार हो गया अस्थिर : मिडिल ईस्ट के देशों जैसे ईजराइल-अमेरिका-ईरान के बीच तनाव है. लेबनान, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब भी जंगी हालात से गुजर रहे हैं. इसके अलावा कोरोना महामारी के दौरान भी कई देशों ने कर्ज लिया था. इसका असर अभी भी जारी है. भू-राजनीतिक अस्थिरता के कारण कई देशों ने अपने रक्षा बजट को बढ़ा दिया है. स्टडी में बताया गया है कि इन्हीं समस्याओं के कारण वैश्विक व्यापार अस्थिर हो गया है. पहले से ही दबाव में जूझ रहीं सरकारी अर्थव्यवस्थाओं पर और लोड बढ़ गया है.
जितनी कमाई, उतने कर्ज से आएंगी कई मुश्किलें : रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि अगर मौजूदा वैश्विक संकट जारी रहा तो साल 2029 तक दुनिया पर कर्ज का बोझ कुल जीडीपी के 100% तक पहुंच सकता है. इसका सीधा मतलब ये है कि दुनियाभर के देश मिलकर एक साल में जितना कमाएंगे उसी के बराबर उन पर कर्ज भी हो सकता है. इस तरह के आंकड़े इससे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सामने आए थे. अब करीब 80 साल बाद फिर से वही तस्वीर दुनिया के सामने आने का खतरा है. इससे कल्याणकारी योजनाओं पर होने वाले खर्च में कटौती हो सकती है. निवेश और रोजगार की दर में गिरावट आ सकती है. जनता पर अतिरिक्त टैक्स का बोझ पड़ सकता है. महंगाई भी बढ़ सकती है.
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भारत में उम्मीद की किरण, स्थिर रह सकता है कर्ज : इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की स्टडी में भारत की मौजूदा स्थिति का भी जिक्र है. इसके अनुसार भारत का मौजूदा कर्ज-जीडीपी अनुपात 84% के करीब है. यह वैश्विक औसत (साल 2025 में 94%) के मुकाबले बेहतर स्थिति में है. विषय परिस्थितियों के बावजूद भारत की सरकार ने प्राथमिक खर्चों को अच्छी तरह से काबू कर रखा है. राजकीय स्थिति में भी सुधार आया है. भारत की तेज जीडीपी ग्रोथ की वजह से आने वाले समय में कर्ज के अनुपात में या तो स्थिरता बनी रहेगी या इसमें गिरावट आएगी. यह अपने देश के लिए काफी राहतभरा हो सकता है.
प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो (PIB) के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती देखी गई थी. वास्तविक जीडीपी पिछले साल के 44.94 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 48.63 लाख करोड़ रुपये हो गया. यानी देश में न केवल वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा, बल्कि अर्थव्यवस्था के कुल आकार में भी इजाफा देखने को मिला, हालांकि इसके बावजूद अपने देश की जीडीपी की वैश्विक रैंकिंग में गिरावट आई है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की ताजा GDP रैंकिंग में इसकी पुष्टि हुई है.
अमेरिका-चीन होंगे ज्यादा परेशान : इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अनुसार दुनिया की 2 महाशक्तियों के लिए आने वाले समय में कर्ज और कमाई के हिसाब में बड़ा अंतर देखने को मिलेगा. इससे इन देशों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है. स्टडी में अनुमान जताया गया है कि अमेरिका का सरकारी कर्ज 2031 तक उसकी जीडीपी का 142% हो सकता है. यानी अमेरिका अगर एक साल में 100 रुपये कमाता है तो उसे पुराना और नया मिलाकर कुल 142 रुपये कर्ज भी चुकाना पड़ेगा. साल 2031 तक चीन का भी कर्ज 127% तक पहुंचने का अनुमान है.
अब 3 प्वाइंट में जानिए देशों पर कर्ज बढ़ने के क्या हैं प्रमुख कारण
1-वैश्विक टेंशन और सैन्य संघर्ष : इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की रिपोर्ट में दुनिया पर बढ़ते कर्ज के कारणों की भी जानकारी दी गई है. इसमें विश्व में बढ़ते वैश्विक टेंशन और सैन्य संघर्षों को प्रमुखता से जिम्मेदार ठहराया गया है. खासकर मिडिल ईस्ट में जारी अस्थिरता ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की वैश्विक आपूर्ति को प्रभावित किया. इससे उनकी कीमतों में इजाफा हुआ. जनता पर महंगाई का ज्यादा असर न पड़े इसलिए विभिन्न देशों की सरकारों को अतिरिक्त सब्सिडी देने के लिए अंतरराष्ट्रीय ऋण बाजारों से कर्ज लेना पड़ा.
2-महंगाई और ब्याज की दरों में बढ़ोतरी : आईएमएफ की रिपोर्ट में बताया गया है कि महंगाई और ब्याज दरों में हो रही बढ़ोतरी के कारण भी देशों पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है. ऐसे हालात में सरकारों को पुराना कर्ज चुकाना और नया कर्ज लेना दोनों ही महंगा पड़ता है. इससे कर्ज के भार में तेजी से इजाफा होता है. पिछले कुछ सालों में महंगाई पर काबू पाने के प्रयासों के चलते दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों ने ब्याज की दरों में बढ़ोतरी कर दी है. इसके कारण वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में ब्याज भुगतान की हिस्सेदारी 2% से बढ़कर अब 3% तक हो गई है.
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3-आमदनी कम और खर्च का ज्यादा होना : IMF ने अपनी स्टडी में यह भी बताया है कि दुनिया के कई देशों की आमदनी कम है, लेकिन उनके खर्चें ज्यादा हैं. इससे वे निरंतर बजट घाटे की स्थिति में हैं. आमदनी और खर्च के अंतर को कम करने के लिए वहां की सरकारें कर्ज ले रहीं हैं. जीडीपी के अनुपात में कर्ज का लेवल ज्यादा बढ़ने पर विकासशील और गरीब देशों पर इसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा. वहीं कुछ देशों की इकोनॉमी पहले से ही कमजोर है, ऐसे में उन्हें ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है. तेल के लिए पूरी तरह दूसरे देशों पर निर्भर मुल्कों को भी मुसीबत बढ़ सकती है.
इन तरीकों से कम होगा कर्ज और कमाई के अनुपात का जोखिमपूर्ण अंतर
1-विश्व बैंक और आईएमएफ ने कमाई की तुलना में कर्ज के स्तर को स्थिर रखने के कई उपाय सुझाए हैं. इनमें से पहला तरीका गैर जरूरी सरकारी खर्चों को कम करना है.
2-सरकारों को केवल उन्हीं जगहों पर पैसा खर्च करना चाहिए, जहां सबसे ज्यादा जरूरत हो. मार्केट की उथल-पुथल से बचने के लिए मजबूत आर्थिक प्लान बनाने चाहिए.
3-साल 2025 में UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) का DMFAS7 सिस्टम अपनाना होगा. यह सरकारी कर्ज, छिपे हुए खर्चों का सटीक डेटा रखकर कर्ज के बोझ को बढ़ने से रोकता है.
4-Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS7) लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बेहतर रिपोर्टिंग के जरिए सरकारों को कर्ज का सही एनालिसिस करने और सही फैसले लेने में मदद करता है.
5-मार्च 2025 में जाम्बिया दुनिया का पहला देश बना जिसने अपने कर्ज के हिसाब-किताब को पारदर्शी बनाने के लिए DMFAS7 सिस्टम को अपनाया.
6-UNCTAD केवल सॉफ्टवेयर ही नहीं देता, बल्कि यह देशों को ट्रेनिंग और विशेषज्ञों का एक वैश्विक नेटवर्क भी मुहैया कराता है. इसके जरिए वे एक-दूसरे के अनुभवों से सीख सकते हैं.
7-कर्ज के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए जाम्बिया के अलावा रवांडा और वियतनाम जैसे 30 से अधिक देश DMFAS7 सिस्टम को अपना रहे हैं.
8-जीडीपी बढ़ाने के लिए ईमानदार प्रयासों का होना जरूरी है. इसके साथ ही निवेश भी होना चाहिए. अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार होने पर कर्ज का बोझ प्राकृतिक रूप से कम होने लगता है.
किन विकसित और विकासशील देशों का बढ़ रहा कर्ज? : आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार विकसित देश अमेरिका में 7–7.5% का बजट घाटा चल रहा है. यानी अमेरिका हर साल कुल कमाई के मुकाबले 7–7.5% ज्यादा रुपये खर्च कर रहा है. साल 2031 तक यह और भी बढ़ जाएगा. वहीं जर्मनी भी बजट घाटे में है. हालांकि अमेरिका से उसकी स्थिति बेहतर है. उसने इसे नियंत्रित करने के लिए नियमों में बदलाव भी किया है. वहीं विकासशील देश चीन खुद कर्जदाता होने के बावजूद काफी कर्ज ले रहा है. पूरी दुनिया पर बढ़ते कुल कर्ज के बोझ के लिए अमेरिका और चीन ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार माने जाते हैं. साल 2031 में कर्ज और कमाई के अनुपात में बढ़ोतरी के लिए भी लगभग यही दोनों देश जिम्मेदार होंगे.
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द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्यों दुनिया पर बढ़ा था कर्ज? : द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल देशों को हथियारों, गोला-बारूद, विमानों और जहाजों पर काफी रुपये खर्च करने पड़े थे. 70 से अधिक देशों की सेनाएं इस युद्ध में शामिल हुई थीं. युद्ध खर्च बढ़ने के कारण कई देशों को कर्ज लेना पड़ा था. भारी भरकम कर्ज के मुकाबले आर्थिक विकास कम होने से कई साल तक इसका असर देखा गया. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डेटा के अनुसार अमेरिका समेत कई देशों पर कर्ज तेजी से बढ़ा था. साल 1941 में अमेरिका का कर्ज और GDP अनुपात करीब 42% था.
युद्ध में शामिल होने के बाद अमेरिका के भी काफी रुपये खर्च हुए. इसकी वजह से साल 1945 तक यह कर्ज 5 गुना बढ़कर 260 अरब डॉलर हो गया था. इसके कारण 1946 में कर्ज और कमाई का अनुपात 106% तक पहुंच गया. यानी 100 रुपये की कमाने के साथ 106 रुपये का कर्ज भी हुआ. हालांकि बाद के वर्षों में इसमें सुधार हुआ. नतीजा ये रहा कि साल 1974 तक कर्ज-जीडीपी अनुपात 106 से गिरकर केवल 23% रह गया. इसी तरह जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस समेत कई देशों को भी काफी कर्ज लेना पड़ा था.
GDP के मुकाबले कर्ज बढ़ने पर आती हैं कई परेशानियां : वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार सरकारी कर्ज आधुनिक अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है. यह मंदी से उबरने में मदद करता है. निवेश के साथ ही रोजगार बढ़ाने में भी मदद करता है. हालांकि कमाई की तुलना में कर्ज का हिस्सा ज्यादा होने पर यह गंभीर संकट का कारण भी बन जाता है. कर्ज-जीडीपी अनुपात ठीक रहने पर यह 'फिस्कल सस्टेनेबिलिटी' का उदाहरण बन जाचा है. सरल भाषा में इसका मतलब यह है कि सरकार अपनी कमाई और खर्च के बीच ऐसा संतुलन बनाए रखती है जिससे आने वाली पीढ़ियों पर आर्थिक बोझ न पड़े.
वहीं दूसरी ओर किसी भी देश पर कर्ज बढ़ने पर वहां की सरकार के पास शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सार्वजनिक सेवाओं पर खर्च के लिए पैसा नहीं रह जाता है. ऐसी स्थिति में सरकारें कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए टैक्स बढ़ा देती हैं. आम आदमी पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है. बचत कम होने लगती है. इसी के साथ निवेश की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है. बाजार की ब्याज दरें भी ऊंची रहती हैं. लोगों को इसी ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है. आर्थिक रिकवरी धीमी हो जाती है. कुल मिलाकर ज्यादा कर्ज किसी देश के लिए मंदी से निपटने में बड़ी रुकावट बन जाती है.
जानिए भारत समेत दुनिया के प्रमुख देशों की जीडीपी रैंकिंग : हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से कई देशों की साल 2026 की अनुमानित जीडीपी रैंकिंग जारी की गई थी. रैंकिंग को डॉलर में मापा गया. इसके अनुसार 4.15 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के साथ भारत अब चौथे से खिसक कर छठवें पायदान पर पहुंच गया है. जबकि 32.38 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ अमेरिका पहले स्थान पर है. चीन 20.85 ट्रिलियन और जर्मनी 5.45 ट्रिलियन के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं. 4.38 ट्रिलियन के साथ जापान चौथे स्थान पर है. वहीं 4.26 ट्रिलियन के साथ यूनाइटेड किंगडम पांचवें स्थान पर है. इसी कड़ी में 3.6 ट्रिलियन के साथ फ्रांस सातवें स्थान पर है. 2.74 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ इटली आठवें स्थान पर हैं. 2.66 ट्रिलियन के साथ रूस नौवें स्थान पर है. ब्राजील 2.64 ट्रिलियन के साथ 10वें स्थान पर है.
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