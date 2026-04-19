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द्वितीय विश्व युद्ध की तरह कर्ज में डूबेगी दुनिया; साल 2029 तक कुल कमाई के बराबर ही होगी देनदारी, फाइनेंशियल क्राइसिस से कैसे निपटेंगे देश?

दुनिया के सामने अब debt to GDP का संकट खड़ा हो गया है. ( Photo Credit; Getty )