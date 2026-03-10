ETV Bharat / bharat

वैश्विक युद्ध और समुद्री मार्ग संकट: भारत के खेतों पर मंडराया खतरा, जानें क्या है सरकार का बैकअप प्लान

भारत के उर्वरक आयात का बड़ा हिस्सा हॉर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर से होकर गुजरता है, जहां मौजूदा तनाव ने आपूर्ति श्रृंखला को हिला दिया.

Iran US war Impact
गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे युद्ध और समुद्री रास्तों पर बढ़ते खतरों ने भारत के कृषि क्षेत्र के लिए एक गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है. सेंटर फॉर ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के निदेशक डॉ. एमपी सुकुमारन नायर के अनुसार, भारत के उर्वरक आयात का एक बड़ा हिस्सा हॉर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर से होकर गुजरता है, जहां मौजूदा तनाव ने आपूर्ति श्रृंखला को हिला कर रख दिया है.

आयात पर भारी निर्भरता और खाड़ी का संकट

भारत अपनी उर्वरक जरूरतों, विशेषकर यूरिया, डीएपी (DAP) और पोटाश के लिए काफी हद तक विदेशों पर निर्भर है. आंकड़ों के अनुसार, भारत के उर्वरक कच्चे माल का लगभग 20-25% हिस्सा और अधिकांश एलएनजी (LNG) खाड़ी क्षेत्र से आता है.

डॉ. नायर बताते हैं, "भारत किसी भी पोषक तत्व के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है. हालांकि 87% यूरिया घरेलू स्तर पर बनता है, लेकिन बाकी का आयात करना पड़ता है. 2024-25 में भारत ने 5.65 मिलियन टन यूरिया, 7.29 मिलियन टन फास्फेट और पूरा पोटाश (3.54 मिलियन टन) आयात किया, जिस पर सरकारी खजाने से लगभग 40,000 करोड़ रुपये खर्च हुए."

हॉर्मुज और लाल सागर: दोहरे चोकपॉइंट का खतरा

ईरान का हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर रणनीतिक नियंत्रण भारत के लिए चिंता का विषय है. दुनिया भर में व्यापार होने वाले अमोनिया और यूरिया का 25% से 35% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है. मध्य पूर्व दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया निर्यातक है और ईरान इस क्षेत्रीय आपूर्ति का एक-चौथाई हिस्सा नियंत्रित करता है.

दूसरी ओर, लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमलों ने जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया है. इससे जॉर्डन, मिस्र और मोरक्को से आने वाले फास्फेट उर्वरकों की लागत और समय दोनों बढ़ गए हैं. डॉ. नायर का कहना है कि जब हॉर्मुज और लाल सागर दोनों रास्ते प्रभावित होते हैं, तो भारत के लिए संकट दोगुना हो जाता है.

चीन का प्रतिबंध और रूस का बढ़ता कद

वैश्विक समीकरणों में आए बदलावों के बीच चीन ने भारत को डीएपी और विशिष्ट उर्वरकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस कमी को पूरा करने के लिए भारत ने रूस और मोरक्को जैसे देशों के साथ रणनीतिक समझौते किए हैं.

दिलचस्प बात यह है कि भारत के पोटाश आयात में रूस की हिस्सेदारी 2021 के 4.4% से उछलकर 2023 तक 29% हो गई है. रूस की प्रमुख कंपनी 'फोसब्रो' ने 2025 की पहली छमाही में भारत को अपनी शिपमेंट में 41% की वृद्धि की है. डॉ. नायर के अनुसार, "चीन के प्रतिबंधों ने भले ही शुरुआत में मुश्किलें पैदा कीं, लेकिन इसने भारत को अपने आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाने के लिए मजबूर किया, जिसमें रूस ने एक रक्षक की भूमिका निभाई."

ऊर्जा संकट और बढ़ती लागत

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष ने तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है. यूरिया उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस मुख्य कच्चा माल है. वर्तमान में वैश्विक तेल की कीमतें 114 प्रति बैरल डॉलर के पार पहुंच गई हैं, जबकि यूरोपीय गैस की कीमतों में 50% का उछाल आया है.

इसका सीधा असर भारत सरकार के सब्सिडी बजट पर पड़ेगा. जैसे-जैसे कच्चे माल और तैयार खाद की कीमतें बढ़ेंगी, सरकार को किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए भारी अतिरिक्त आवंटन करना होगा.

स्वदेशी समाधान: बायो-स्टिमुलेंट्स की भूमिका

आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार अब 'बायो-स्टिमुलेंट्स' जैसे आधुनिक विकल्पों को बढ़ावा दे रही है. उर्वरक नियंत्रण आदेश (FCO) के तहत अब तक 146 फॉर्मूलेशन को अधिसूचित किया जा चुका है. ये उत्पाद पौधों को सूखे, अत्यधिक तापमान और मिट्टी के खारेपन को झेलने की शक्ति देते हैं. डॉ. नायर के अनुसार, ये उत्पाद कम लागत में अधिक उत्पादन सुनिश्चित करते हैं और भारत की विविध जलवायु के अनुकूल हैं.

भविष्य की चुनौती: दो महीने का स्टॉक और खाद्य सुरक्षा

डॉ. नायर ने चेतावनी दी है कि यदि खाड़ी देशों में तनाव कम नहीं हुआ, तो भारत में मौजूद उर्वरक का स्टॉक अगले दो महीनों में खत्म हो सकता है, जिसके बाद भारी किल्लत पैदा हो सकती है. यह स्थिति न केवल फसल की पैदावार को प्रभावित करेगी, बल्कि 1.4 अरब लोगों की खाद्य सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकती है.

क्या है विकल्प

दूर के समुद्रों में उठी युद्ध की लहरें भारत के खेतों में अस्थिरता के बीज बो रही हैं. इस संकट से निपटने के लिए भारत को न केवल कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय होना होगा, बल्कि अपनी स्वदेशी उत्पादन क्षमता और वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को और अधिक मजबूत करना होगा.

