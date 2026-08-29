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दुनिया के सिर्फ 20 देशों में सांपों के काटने से हो रहीं 78% मौतें; भारत पहले स्थान पर, नाइजीरिया दूसरे नंबर पर

हैदराबाद : Global burden of Snakebite : सांपों के काटने से हर साल दुनियाभर में लाखों लोगों की मौत हो जाती है. खास बात ये है कि करीब 78% मौतें केवल 20 देशों से ही रिपोर्ट की जाती हैं. भारत में सबसे ज्यादा लोगों की जान जाती है. नाइजीरिया इस मामले में दूसरे नंबर पर है. हाल ही में जारी इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल PLOS Medicine की रिपोर्ट में ऐसे कई हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं.

स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में सालाना करीब 21 से 70 लाख लोग सांपों के जहर के शिकार बनते हैं. ग्लोबल लेवल पर प्रत्येक वर्ष लगभग 2 लाख 47 हजार से लेकर 5 लाख 13 हजार लोगों की मौत हो जाती है. इसमें 45% हिस्सेदारी अकेले सब-सहारा अफ्रीका जबकि 27% हिस्सेदारी दक्षिण एशिया के देशों की है. बाकी के मामले अन्य देशों के हैं. दक्षिण-पूर्व एशिया भी ज्यादा प्रभावित हैं. सांप के कारण होने वाली मौतों में पाकिस्तान दुनिया में तीसरे स्थान पर है.

इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल PLOS Medicine की यह रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खास मानी जा रही है. इसके पीछे की वजह ये है कि अभी तक सांपों के काटने से होनी वाली समस्याओं के संबंध में पुराने डेटा ही मौजूद थे. इससे असल समस्या का आकलन करना मुश्किल हो रहा था. लिहाजा नए अनुमानों की जरूरत महसूस की जा रही थी. अब यह नई रिपोर्ट सांप काटने से होने वाली मौतों और बीमारियों को कम करने, इलाज की उपलब्धता बढ़ाने में मददगार साबित होगी.

कम आय वाले देशों में ज्यादा मौतें : स्टडी रिपोर्ट में शोधकर्ताओं ने साल 2025 तक के दुनियाभर के सांपों के काटने से स्वास्थ्य पर होने वाले असर और मौतों के डेटा का आकलन किया. इसमें पता चला कि हर साल कम से कम करीब 21 लाख जबकि ज्यादा से ज्यादा 70 लाख लोगों को सांप काटते हैं. इनमें से 2 लाख 74 हजार से लेकर 5 लाख से अधिक लोग दम तोड़ देते हैं. कम आय वाले देशों में यह समस्या ज्यादा है. खासकर सब-सहारा अफ्रीका, दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया में.

सांपों के काटने से गरीब-किसान ज्यादा प्रभावित : रिपोर्ट के अनुसार उष्णकटिबंधीय देश यानी जिन देशों में ज्यादा गर्मी-नमी पड़ती है, वहां सांप काटने के मामले ज्यादा देखे गए हैं. यहां रहने वाले गरीब ग्रामीण और किसान इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं. इससे इन लोगों को बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. सांपों के जहर से जो लोग बच भी जाते हैं उनमें से कई लोगों को आगे चलकर दिव्यांगता समेत अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

WHO ने अलग कैटेगरी में शामिल किए ऐसे केस : गर्म और नम देशों में होने वाले सांप काटने के बड़े मामलों को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने साल 2017 में उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियों (Neglected Tropical Diseases) की सूची में शामिल किया है. यानी सांप के काटने की समस्या गंभीर है. इस दिशा में और काम करने की जरूरत है. हालांकि अभी भी दुनिया के कई क्षेत्रों में सांपों के काटने से किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है, इसकी सटीक जानकारी अभी सामने नहीं आ पाई है.

साल 2007 में हुई स्टडी में सामने आए थे ये नतीजे : सांपों के जहर के प्रभावों पर पहले भी स्टडी हो चुकी है. सांप काटने के वैश्विक असर को समझने के लिए 1954 और 1998 में भी सर्वे हुआ था. इसके बाद 2007 में भी स्टडी हुई. इसके अनुसार दुनिया में हर साल 12 से 55 लाख लोग सांपों के शिकार बनते थे. इनमें से 4.2 से 18 लाख लोगों के शरीर में जहर फैल जाता था. इनमें से 20 हजार से लेकर 94 हजार लोगों की मौत हो जाती थी. भारत समेत दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीका के देशों में ऐसे मामले ज्यादा देखे जाते थे.

इन देशों में सांप काटने से जाती हैं ज्यादा जानें : PLOS Medicine की रिपोर्ट बताती है कि दुनियाभर में हर साल सांप काटने से सबसे ज्यादा मौतें भारत में होती हैं. अपने देश में सालाना करीब 37 हजार 600 से 70 हजार 100 लोगों की मौत सांप काटने से हो जाती है. नाइजीरिया में 29 हजार 600 से 55 हजार 300 लोगों की मौत हो जाती है. पाकिस्तान इस मामले में दूसरे स्थान पर है. वहां सालाना करीब 50 हजार से अधिक लोग दम तोड़ देते हैं. कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मेक्सिको, इंडोनेशिया, चीन आदि देशों में भी ऐसे ही हालात हैं.