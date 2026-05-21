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अधिक बर्फबारी के बाद भी क्यों पिघल रहे ग्लेशियर? स्टडी में हुये बड़े खुलासे, साइंटिस्ट की बढ़ी चिंताएं

हिमालयी क्षेत्रों में मार्च और अप्रैल के महीने में दिसंबर और जनवरी की तुलना में अधिक बर्फबारी हो रही है. रोहित सोनी की रिपोर्ट

CHANGING PATTERN OF SNOWFALL
क्यों पिघल रहे ग्लेशियर? (फोटो सोर्स: ग्लेशियोलॉजिस्ट डॉ पंकज चौहान)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 21, 2026 at 12:50 PM IST

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देहरादून: हिमालय क्षेत्र में बे-मौसम बर्फबारी और बारिश का सिलसिला पिछले कुछ दशकों से लगातार जारी है. जिसका असर सीधे ग्लेशियर पर पड़ता दिखाई दे रहा है. ग्लेशियर का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक बदलते इस चक्र को लेकर काफी चिंता जाहिर कर रहे हैं. हाल ही में पिंडारी ग्लेशियर पर हुए अध्ययन में तमाम चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. अगर स्थिति ऐसी ही रही तो आने वाले समय में पिंडारी ग्लेशियर का वॉल्यूम काफी अधिक सीमित हो जाएगा.

वैज्ञानिकों के अध्ययन में चौंकाने वाले मामले भी सामने आए हैं. जिसके तहत दिसंबर महीने में जहां ग्लेशियर के आगे सर्फेस का तापमान माइंस डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए तो वहीं, ये तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास पाया गया है.

क्यों पिघल रहे ग्लेशियर? (ETV Bharat)

लगातार पिघल रहे सेंट्रल और वेस्टर्न हिमालय के ग्लेशियर: उच्च हिमालय क्षेत्र पर मौजूद ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं. खासकर, सेंट्रल और वेस्टर्न हिमालय में मौजूद ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं. ये घटनाएं वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं. खास बात ये है कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होने के बावजूद भी ग्लेशियर सेहतमंद नहीं हो रहे हैं. जिसके पीछे बेमौसमी बर्फबारी एक बड़ी वजह मानी जा रही है. जिसके चलते स्नो ग्लेशियर पिघल जा रहे हैं.

CHANGING PATTERN OF SNOWFALL
क्या है वैज्ञानिकों की चिंताएं (ETV Bharat)

उच्च हिमालय क्षेत्रों में मौजूद ग्लेशियरों को लेकर समय-समय पर वैज्ञानिक अध्ययन करते रहे हैं. इसी क्रम में वाडिया इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन जियोलॉजी के ग्लेशियोलॉजिस्ट डॉ पंकज चौहान ने पिंडर एवं काफनी बेसिन में पिछले कुछ सालों में हुई बर्फबारी पर अध्ययन किया. जिसमें यह जानने की कोशिश की गई है कि आखिर बर्फबारी अधिक होने के बावजूद ग्लेशियर का दायरा क्यों नहीं बढ़ रहा है?

Pindari Glacier
हिमालयी क्षेत्र में बदला बर्फबारी का पैटर्न (फोटो सोर्स: ग्लेशियोलॉजिस्ट डॉ पंकज चौहान)

साल दर साल स्नो कवर एरिया में बढ़ोतरी: अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, पिंडर एवं काफनी बेसिन ग्लेशियर घाटियों में 2008 से 2022 के बीच हुई बर्फबारी का अध्ययन किया गया है. अध्ययन के दौरान पाया गया कि साल दर साल स्नो कवर एरिया में बढ़ोतरी हुई है. खासकर मार्च और अप्रैल के महीने में दिसंबर और जनवरी की तुलना में अधिक बर्फबारी हुई है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम चक्र में हुए बदलाव के चलते स्नो के तेजी से पिघलने के संकेत मिले हैं.

Pindari Glacier
हिमालयी क्षेत्र में बदला बर्फबारी का पैटर्न (फोटो सोर्स: ग्लेशियोलॉजिस्ट डॉ पंकज चौहान)

बर्फबारी के साल दर साल आंकड़े

  • एनडीएसआई (Normalized Difference Snow Index) टूल्स का इस्तेमाल कर पिंडर ग्लेशियर में शीतकाल के दौरान बर्फबारी का आंकलन किया.
  • जिसमें पाया गया कि साल 2008-09 में 461.17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्नोफॉल हुआ था.
  • इसके बाद साल 2015-16 में 491.87 वर्ग किलोमीटर और साल 2021-22 में 601.01 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बर्फबारी हुई.
  • खास बात यह है कि साल 2008-09 के दिसंबर जनवरी महीने में 115.23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बर्फबारी हुई थी.
  • मार्च अप्रैल महीने में 217.72 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बर्फबारी हुई थी.
  • इसी तरह, साल 2015-16 के दिसंबर- जनवरी महीने में 88.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बर्फबारी हुई.
  • मार्च अप्रैल महीने में 254.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बर्फबारी हुई.
  • इसके अलावा, साल 2021-22 के दिसंबर जनवरी महीने में 225.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बर्फबारी हुई.
  • मार्च अप्रैल महीने में 194.61 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बर्फबारी हुई.

बे-मौसम बर्फबारी का नहीं मिल रहा लाभ: ऐसे में इस रिपोर्ट में पाया गया कि उच्च हिमालय क्षेत्र में ठीक ठाक बर्फबारी तो हो रही है लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से हुए मौसम चक्र में बदलाव के चलते बे-मौसम बर्फबारी हो रही है. यही वजह है कि बे मौसम बर्फबारी का लाभ ग्लेशियर को नहीं मिल पा रहा है. पिंडारी ग्लेशियर में साल 2025-26 में हुई बर्फबारी के आंकड़ों पर गौर करें तो उसके अनुसार, दिसंबर जनवरी महीने में कुल 136 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बर्फबारी हुई है. वहीं मार्च अप्रैल महीने में 238 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बर्फबारी हुई है. वर्तमान समय में पिंडारी ग्लेशियर कुमाऊं रीजन का सबसे अधिक तेजी से पिघलने वाला ग्लेशियर है. यह सालाना 15 मीटर प्रति ईयर की रफ्तार से पिघल रहा है.

Wadia Glacier Study
स्टडी में क्या निकला (ETV Bharat)

पिंडारी ग्लेशियर के अध्यन में क्या निकला: पिंडारी ग्लेशियर के अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि ग्लेशियर के आसपास के क्षेत्र का तापमान शून्य से नीचे होना चाहिए लेकिन वहां का तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक पाया गया है. खासकर डेबरी ग्लेशियर का तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस दिसंबर महीने में रिकॉर्ड किया गया. इसी तरह क्लीन ग्लेशियर का तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस दिसंबर महीने में रिकॉर्ड किया गया है, जबकि वहां का तापमान -5 डिग्री से कम होना चाहिए. यही वजह है कि वैज्ञानिक इस बात को मान रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर पर काफी अधिक प्रभाव डाल रहे हैं. यही वजह है कि पिंडारी ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है.

Pindari Glacier
हिमालयी क्षेत्र में बदला बर्फबारी का पैटर्न (फोटो सोर्स: ग्लेशियोलॉजिस्ट डॉ पंकज चौहान)

क्या कहते हैं वैज्ञानिक: वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के ग्लेशियोलॉजिस्ट डॉ पंकज चौहान ने कहा सेंट्रल हिमालय, वेस्टर्न हिमालय और काराकोरम हिमालय में मौजूद ग्लेशियर में काफी अधिक भिन्नता है. काराकोरम हिमालय में मौजूद ग्लेशियर न सिर्फ स्टेबल हैं बल्कि एडवांस भी हो रहे हैं.

सेंट्रल हिमालय और वेस्टर्न हिमालय में मौजूद ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं. यह क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है. हालांकि, पूर्व में हुए अध्ययन में इस बात को कहा गया कि पहले जितनी बर्फ पड़ती थी उतनी बर्फ अब नहीं पड़ रही है, लेकिन पिछले साल उन्होंने इसको लेकर स्टडी की है जो हाल ही में पब्लिश हुई है. उस अध्ययन में पाया गया कि बर्फबारी का अमाउंट, दिसंबर- जनवरी महीने से शिफ्ट होकर मार्च- अप्रैल महीने से चला गया है. यही नहीं, दिसंबर जनवरी महीने में पड़ रही बर्फ से करीब दोगुना बर्फबारी मार्च- अप्रैल महीने में हो रही है.

Wadia Glacier Study
आंकड़ों में क्या पाया गया (ETV Bharat)

स्नो पिघलने में धरती का टैंपरेचर निभाता है अहम भूमिका: ये जरूर है कि मार्च- अप्रैल महीने के दौरान धरती का तापमान धीरे-धीरे बढ़ने लगता है. जिसके चलते इस दौरान होने वाली बर्फबारी भी तेजी से पिघलती है. लिहाजा, स्नो को पिघलने में वायु का तापमान ही नहीं बल्कि धरती के तापमान की भी महत्वपूर्ण भूमिका है. उन्होंने करीब पिछले 20 सालों के आंकड़ों के अध्ययन में पाया कि दिसंबर- जनवरी महीने में अधिक बर्फबारी होने के बजाय मार्च- अप्रैल महीने में अधिक बर्फबारी हुई है. पिंडर व काफनी बेसिन में हुई बर्फबारी के अध्ययन में पाया गया कि मार्च- अप्रैल महीने में अधिक बर्फबारी हुई है. इसके साथ ही पिंडर व काफनी बेसिन के सर्फेस टेंपरेचर को भी मापा गया है. दिसंबर 2025 में ग्लेशियर के आगे मौजूद स्थान के सर्फेस का टेंपरेचर एक से लेकर पांच डिग्री सेल्सियस तक पाया गया है.

Pindari Glacier
हिमालयी क्षेत्र में बदला बर्फबारी का पैटर्न (फोटो सोर्स: ग्लेशियोलॉजिस्ट डॉ पंकज चौहान)

बढ़ रही ट्री लाइन, ग्लेशियर्स के लिए खतरा: यही वजह है कि बर्फबारी तो हो रही है लेकिन उसी स्पीड से पिघल भी रही है. जिसके चलते ग्लेशियर एडवांस नहीं हो पा रहे हैं. वे पिघल रहे हैं. ऐसे में मार्च अप्रैल महीने में अच्छी खासी बर्फबारी से स्नो कवर्ड एरिया तो बढ़ रहा है लेकिन वो स्नो ग्लेशियर के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो रही है.

उन्होंने कहा पर्वतीय क्षेत्रों में ट्री लाइन बढ़ रही है. जिसका मतलब है कि ग्लेशियर के समीप पेड़ उग गए हैं. इससे ये पता चलता है कि ग्लेशियर के समीप का तापमान पेड़ पौधों को ग्रो करने के लिए बेहतर है, जो भविष्य के लिए खतरे का निशान है, क्योंकि ट्री लाइन बढ़ने से ग्लेशियर पीछे खिसकते जाएंगे. जिसके लिए क्लाइमेट चेंज के साथ ही मानवीय गतिविधियां, सर्फेस टेंपरेचर और एयर टेंपरेचर के साथ ही अन्य तमाम पहलू जिम्मेदार हैं.

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