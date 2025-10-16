ETV Bharat / bharat

हम सरेंडर नहीं हथियार छोड़ रहे, हक का संघर्ष रहेगा जारी, देवा और हिड़मा के पास संगठन में कोई पद नहीं: सरेंडर नक्सली

नक्सली कमांडर रूपेश ने कहा, बारसे देवा और माड़वी हिड़मा के पास माओवादी संगठन में कोई पद नहीं.

BIGGEST SURRENDER OF NAXALITES
150 माओवादी छोड़ रहे हथियार (ETV Bharat)
Published : October 16, 2025 at 6:34 PM IST

बस्तर: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का बहुत बड़ा आत्मसमर्पण होने जा रहा है. 150 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण करने वाले हैं. आत्मसमर्पण करने वालों में सबसे बड़ा नाम केंद्रीय कमेटी मेंबर रूपेश का है. इसके साथ ही कुल 150 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं. इसकी तैयारी अबूझमाड़ और इंद्रावती नदी के तराई क्षेत्र में चल रहा है. वहां की जो भी गतिविधि चल रही है उसे समझने के लिए ईटीवी भारत ग्राउंड जीरो पर मौजूद है. जो लोग सरेंडर कर रहे उनसे ईटीवी भारत ने बातचीत भी की है. केंद्रीय कमेटी मेंबर रूपेश ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि ''हम आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं, हम हथियार छोड़ रहे हैं. आदिवासियों के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा''.

150 नक्सली करेंगे सरेंडर: ईटीवी भारत से बात करते हुए केंद्रीय कमेटी मेंबर रूपेश ने बताया कि ''हमने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से बात की है. हमनें 10 मांगों को उनके सामने रखा है''. ईटीवी संवाददाता सुनील कश्यप से बात करते हुए केंद्रीय कमेटी मेंबर रूपेश ने बताया कि ''हमने सरकार के सामने बस्तर में पांचवी और छठी अनुसूची लागू करने की मांग की है. इसमें मुख्य रूप से इस बात को उन्हें जानकारी दी गई है कि ग्रामीणों की जमीन जोर जबरदस्ती से नहीं ली जा सकती. यदि कोई जमीन माइनिंग या दूसरी चीजों के लिए चयनित होती है तो उसके लिए ग्राम सभा की बैठक होगी. ग्रामीणों की राय ली जाएगी ग्रामीणों की अनुमति और ग्राम सभा के अनुमोदन के बगैर किसी भी ग्रामीण की जमीन नहीं ली जाएगी. प्रशासन और पुलिसिया जोर जबरदस्ती ग्रामीण पर नहीं किया जाएगा. उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पांचवी और छठी अनुसूची लागू करने का विश्वास दिलाया है.

सरकार ने मूल वासी बचाओ मंच को बंद कर दिया है. इस मंच को फिर से चालू किया जाए. इस मंच के बैनर के नीचे जो भी कार्य किया जा रहे थे उसे संवैधानिक तरीके के अनुसार चालू करवाया जाए. मूलवासी बचाओ मंच को सरकार ने जबरन बंद कर दिया था. हम चाहते हैं कि माओवादी कैडर जो जेल में बंद है उनकी रिहाई हो: रूपेश, केंद्रीय कमेटी मेंबर

''बसवराजू की बात मानते तो नहीं होता इतना नुकसान'': नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के मेंबर रूपेश ने ईटीवी भारत को बताया कि ''जून महीने में ही बसवराजू ने हथियार छोड़ने की बात कही थी. बसवराजू ने सभी कमेटी के मेंबरों को इस बात के लिए कहा था. हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो जाना चाहिए''. रूपेश ने कहा कि ''इस बाबत केंद्रीय कमेटी मेंबर के साथ ही दूसरे नेताओं से भी बात हुई लेकिन वह लोग हथियार छोड़ने को तैयार नहीं थे. बसवराजू ने उन लोगों को कहा था कि इससे संगठन को बड़ा नुकसान होगा इसलिए आत्मसमर्पण का निर्णय लेना चाहिए और हथियार छोड़ने की बात पर एक मत होना चाहिए''. रूपेश ने कहा कि कि ''संगठन में कोई इस पर तैयार नहीं हुआ यदि बसवराजू की बात को मान लिया गया होता तो संगठन को इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता''. रूपेश ने बताया कि ''दक्षिण सबजनल कमेटी के देव और हिड़मा से भी बसवराजू ने सरेंडर की बात कही थी लेकिन उनकी बात को मना कर दिया गया''.

''गढ़चिरौली से नही आये 6 करोड़'': माओवादियों की सेंट्रल कमेटी के मेंबर रूपेश ने ईटीवी भारत को बताया कि ''2 दिन पहले महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुए सोनू दादा के आत्मसमर्पण के बाद संगठन में यह बात उभर कर सामने आई है की सोनू ने संगठन के लिए केंद्रीय कमेटी के मेंबर रूपेश कुमार को 6 करोड़ देने के लिए पैसे भिजवाए थे. लेकिन मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरे पास कोई पैसा नहीं आया न ही में कोई पैसा लेकर जा रहा हूं.जो पैसा भेजने की बात कही जा रही है वह संगठन के पास है. जिन लोगों को पैसा भेजने के लिए कहा गया था वह लोग ही पैसा रखे हुए हैं. मेरे पास कोई पैसा नहीं पहुंचा. ईटीवी भारत से बात करते हैं उन्होंने कहा इस तरह की जानकारी आई थी लेकिन मैं फिर से कह देना चाहता हूं कि मेरे पास कोई पैसा पहुंचा ही नहीं है''.

''नक्सलियों के सभी विभाग खत्म'': नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के मेंबर रूपेश ने कहा कि ''नक्सलियों के जितने भी तंत्र थे सब बिखर गए हैं. नक्सलियों द्वारा जितने विभाग चलाए जाते थे सभी विभाग बंद हो गए हैं क्योंकि इन विभागों को चलाने के लिए अब लोग नहीं बचे. नक्सलियों के पास इन विभागों को चलाने के लिए जो संसाधन चाहिए वह भी नहीं बचा. हमने संगठन के विस्तार के लिए एक तंत्र विकसित किया था जो अलग-अलग काम करते थे, लेकिन अब न तो तंत्र बचा है और ना ही उसे चलाने के लिए कोई विभाग बचा''.

''संगठन में नहीं कोई महासचिव'': केंद्रीय कमेटी मेंबर रूपेश ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि ''वर्तमान समय में माओवादी कैडर में कोई भी महासचिव नहीं है''. पहले इस बात की जानकारी सामने आई थी कि देवा और हिड़मा को अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई है. देवा को महासचिव बनाया गया है जबकि हिड़मा को दंडकारण्य की जिम्मेदारी दी गई है. इस बाबत जानकारी देते हुए रूपेश ने कहा कि ''यह सिर्फ उड़ाई गई खबर है. वर्तमान समय में केंद्रीय कमेटी में कोई महासचिव नहीं है. केंद्रीय कमेटी में महासचिव का चयन केंद्रीय कमेटी के सभी सदस्यों के साथ बैठक करके होती है. वर्तमान समय में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसमें कोई बैठक हुई ही नहीं हुई है. ऐसे में यह निर्णय हुआ ही नहीं है कि महासचिव कौन होगा इसलिए जो बातें सामने आई थी उनका कोई मतलब नहीं है''.

''समर्पण के लिए यह चल रही है कार्रवाई'': इंद्रावती नदी के तराई क्षेत्र पर मौजूद ईटीवी भारत संवाददाता सुनील कश्यप ने बताया कि अभी तक आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की जो सूची सामने आई है. उसमें एक केंद्रीय कमेटी मेंबर रूपेश शामिल है. इसके अलावा दो स्पेशल जनरल कमेटी मेंबर के सदस्यों का नाम भी सरेंडर करने वालों की लिस्ट में शामिल है. इसके साथ ही 15 डिविजनल कमेटी मेंबर के सदस्य सरेंडर करेंगे. सरेंडर करने वालों में 25 एरिया कमेटी मेंबरों का भी नाम शामिल है. इसके अलावा जो नक्सली सरेंडर करेंगे उसमें ब्लॉक और गांव स्तर पर काम करने वाले नक्सली शामिल हैं.

बड़ी तैयारी, बड़ी जिम्मेदारी: जो नक्सली समर्पण करने आ रहे हैं उनके लिए प्रशासन की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है. ईटीवी संवाददाता सुनील कश्यप ने बताया कि ''कुल 150 नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं जिनको इंद्रावती नदी पार करने के लिए पुलिस ने 5 मोटर बोट का इंतजाम किया गया है. जहां पर यह नक्सली मौजूद हैं वहां से मुख्य सड़क मार्ग की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है और वहां से दंतेवाड़ा की दूरी 60 किमी है. मुख्य सड़क पर आने के बाद इन सभी नक्सलियों को लाने के लिए प्रशासन के तरफ से कुल 5 बसों का इंतजाम किया गया है. सुरक्षित सरेंडर कराने के लिए फोर्स और पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर है.

