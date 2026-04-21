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कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में तीसरी भाषाओं के लिए अंक दें, ग्रेड नहीं, कर्नाटक सरकार को हाई कोर्ट का आदेश

कर्नाटक हाई कोर्ट ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को 2025-26 सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SSLC), यानी की 10वीं बोर्ड एग्जाम में हिंदी समेत तीसरी भाषाओं के लिए ग्रेड के बजाय मार्क्स (अंक) देने का आदेश दिया. राज्य सरकार की समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए, जिसमें हाई कोर्ट से ग्रेड के बजाय मार्क्स देने के अपने पहले के निर्देश पर फिर से विचार करने की मांग की गई थी, जस्टिस ई एस इंदिरेश ने कहा कि ग्रेड देने का फैसला SSLC एग्जाम के लिए अधिसूचना जारी करने के बाद किया गया था. जज ने कहा, "इसलिए, इस आग्रह पर विचार नहीं किया जा सकता." उन्होंने कहा, "सरकार को एसएसएलसी अधिसूचना में ही यह साफ कर देना चाहिए था कि तीसरी भाषाओं के लिए ग्रेड दिए जाएंगे. लेकिन उसने नोटिफिकेशन जारी करने के बाद ऐसा किया, और यह सही नहीं है." राज्य सरकार की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल शशिकिरण शेट्टी ने कहा कि सरकार ने ग्रेड देने के अपने फैसले को लागू करने के लिए पहले ही एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और जल्द ही एक अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी. इस पर, जस्टिस ने कहा कि सरकार नियमों में बदलाव करने के बाद इस बारे में कोई भी फैसला ले सकती है जो उसे सही लगे. इससे पहले, शेट्टी ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए डिवीजनल बेंच के सामने एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी. लेकिन डिवीजनल बेंच ने न सिर्फ जनहित याचिका खारिज कर दी, बल्कि याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया. उन्होंने आगे कहा, "इसके अलावा, हर साल एक लाख से ज्यादा छात्र हिंदी में फेल हो जाते हैं. छात्रों पर बोझ कम करने के लिए, राज्य सरकार ने तीसरी भाषाओं के लिए ग्रेड देने का फ़ैसला किया है."