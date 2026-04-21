कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में तीसरी भाषाओं के लिए अंक दें, ग्रेड नहीं, कर्नाटक सरकार को हाई कोर्ट का आदेश
अदालत ने 2025-26 10वीं बोर्ड एग्जाम में हिंदी समेत तीसरी भाषाओं के लिए ग्रेड के बजाय अंक देने का आदेश दिया.
Published : April 21, 2026 at 7:56 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को 2025-26 सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SSLC), यानी की 10वीं बोर्ड एग्जाम में हिंदी समेत तीसरी भाषाओं के लिए ग्रेड के बजाय मार्क्स (अंक) देने का आदेश दिया.
राज्य सरकार की समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए, जिसमें हाई कोर्ट से ग्रेड के बजाय मार्क्स देने के अपने पहले के निर्देश पर फिर से विचार करने की मांग की गई थी, जस्टिस ई एस इंदिरेश ने कहा कि ग्रेड देने का फैसला SSLC एग्जाम के लिए अधिसूचना जारी करने के बाद किया गया था. जज ने कहा, "इसलिए, इस आग्रह पर विचार नहीं किया जा सकता."
उन्होंने कहा, "सरकार को एसएसएलसी अधिसूचना में ही यह साफ कर देना चाहिए था कि तीसरी भाषाओं के लिए ग्रेड दिए जाएंगे. लेकिन उसने नोटिफिकेशन जारी करने के बाद ऐसा किया, और यह सही नहीं है."
राज्य सरकार की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल शशिकिरण शेट्टी ने कहा कि सरकार ने ग्रेड देने के अपने फैसले को लागू करने के लिए पहले ही एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और जल्द ही एक अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी.
इस पर, जस्टिस ने कहा कि सरकार नियमों में बदलाव करने के बाद इस बारे में कोई भी फैसला ले सकती है जो उसे सही लगे. इससे पहले, शेट्टी ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए डिवीजनल बेंच के सामने एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी. लेकिन डिवीजनल बेंच ने न सिर्फ जनहित याचिका खारिज कर दी, बल्कि याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया.
उन्होंने आगे कहा, "इसके अलावा, हर साल एक लाख से ज्यादा छात्र हिंदी में फेल हो जाते हैं. छात्रों पर बोझ कम करने के लिए, राज्य सरकार ने तीसरी भाषाओं के लिए ग्रेड देने का फ़ैसला किया है."
प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगरप्पा ने तीसरी भाषा की परीक्षा से दो दिन पहले 28 मार्च को भाषाओं के लिए ग्रेडिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि समग्र परिणाम की घोषणा करते समय तीसरी भाषा में मिले मार्क्स को नहीं माना जाएगा.
10वीं के छात्र चिक्कमगलुरु से सहाना आर नाइक और उडुपी से अनुषा और सुधीक्षा ने पिछले हफ्ते इसी बेंच में इस फैसले पर सवाल उठाया था. उन्होंने तर्क दिया कि ग्रेडिंग सिस्टम छात्र के भविष्य पर नाकारात्मक असर डाल सकता है क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), बैंकिंग और दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं में ग्रेड्स को नहीं माना जाएगा.
छात्र की अपील पर विचार करते हुए, बेंच ने 15 अप्रैल को राज्य सरकार को मौजूदा एकेडमिक ईयर के लिए ग्रेड्स नहीं बल्कि मार्क्स देने का निर्देश दिया. राज्य सरकार ने बेंच के निर्देश पर फिर से विचार करने के लिए एक रिव्यू पिटीशन फाइल की थी.
इसने तर्क दिया कि कर्नाटक स्कूल एजुकेशन एंड असेसमेंट बोर्ड (KSEAB) ने 10 अप्रैल को एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन याचिकाकर्ता ने इसे कोर्ट के नोटिस में नहीं लाया और एक अनुकूल आदेश हासिल कर लिया. "इसके अलावा, सरकार को मूल याचिका पर अपनी आपत्ति दर्ज करने का मौका नहीं मिला."
इसके अलावा, राज्य सरकार ने कहा कि मार्क्स के बजाय ग्रेड शुरू करना एक सुधारात्मक कदम है जिससे ज़्यादातर SSLC छात्र को फायदा होगा. सरकार ने कहा, "इससे ग्रामीण इलाकों और शहरी इलाकों के छात्रों को बराबर मौके देने में भी मदद मिलेगी."
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