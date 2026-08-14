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तमिलनाडु : यूनिफॉर्म में लड़कियों ने स्कूल में शराब पी, हेडमास्टर का तबादला

यूनिफॉर्म में लड़कियों ने स्कूल में शराब पी, ( प्रतीकात्मक फोटो- ETV Bharat )

कन्याकुमारी (तमिलनाडु) : तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के एक स्कूल में यूनिफॉर्म में लड़कियों के शराब पीने का मामला सामने आया है. घटना के बाद स्कूल के हेडमास्टर का तबादला कर दिया गया है.

घटना कन्याकुमारी जिले के थक्कलाई में एक सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल की है. यह स्कूल नीट, सीयूईटी, जेईई जैसे एग्जाम के लिए एक स्पेशल कोचिंग सेंटर के तौर पर काम कर रहा है. इसी क्रम में एक अगस्त को इस स्कूल में इन एग्जाम के लिए स्पेशल कोचिंग क्लास लगाई गई थीं.

इस ट्रेनिंग क्लास में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया. वहीं ट्रेनिंग क्लास के बाद, कुछ स्टूडेंट्स एक ग्रुप में इकट्ठा हुए और क्लासरूम में बैठकर शराब पी. साथ ही उन्होंने बाहर से खाने के पैकेट भी खरीदे और खाए.

इसी दौरान उनके साथ मौजूद एक साथी स्टूडेंट ने अपने सेल फोन से वीडियो बना लिया. वहीं इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हंगामा मच गया. घटना के बारे में पता चलने पर, जिला कलेक्टर प्रताप ने तुरंत जिला प्रधान शिक्षा अधिकारी और जिला पुलिस को जांच करने का आदेश दिया.

इसके बाद, प्रधान शिक्षा अधिकारी प्रिंस आरोग्यराज ने जांच की. वहीं पुलिस भी जांच कर रही है. वीडियो में स्टूडेंट्स के बीच बातचीत भी रिकॉर्ड है, जिसमें वे कह रही हैं कि उनके बॉयफ्रेंड ने टीएएसएमएसी स्टोर से शराब की बोतलें खरीदीं और उन्हें दीं.