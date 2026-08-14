तमिलनाडु : यूनिफॉर्म में लड़कियों ने स्कूल में शराब पी, हेडमास्टर का तबादला
स्टूडेंट्स के शराब पीने का वीडियो आने के बाद हड़कंप मच गया है. वहीं जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
Published : August 14, 2026 at 7:19 PM IST
कन्याकुमारी (तमिलनाडु) : तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के एक स्कूल में यूनिफॉर्म में लड़कियों के शराब पीने का मामला सामने आया है. घटना के बाद स्कूल के हेडमास्टर का तबादला कर दिया गया है.
घटना कन्याकुमारी जिले के थक्कलाई में एक सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल की है. यह स्कूल नीट, सीयूईटी, जेईई जैसे एग्जाम के लिए एक स्पेशल कोचिंग सेंटर के तौर पर काम कर रहा है. इसी क्रम में एक अगस्त को इस स्कूल में इन एग्जाम के लिए स्पेशल कोचिंग क्लास लगाई गई थीं.
इस ट्रेनिंग क्लास में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया. वहीं ट्रेनिंग क्लास के बाद, कुछ स्टूडेंट्स एक ग्रुप में इकट्ठा हुए और क्लासरूम में बैठकर शराब पी. साथ ही उन्होंने बाहर से खाने के पैकेट भी खरीदे और खाए.
इसी दौरान उनके साथ मौजूद एक साथी स्टूडेंट ने अपने सेल फोन से वीडियो बना लिया. वहीं इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हंगामा मच गया. घटना के बारे में पता चलने पर, जिला कलेक्टर प्रताप ने तुरंत जिला प्रधान शिक्षा अधिकारी और जिला पुलिस को जांच करने का आदेश दिया.
इसके बाद, प्रधान शिक्षा अधिकारी प्रिंस आरोग्यराज ने जांच की. वहीं पुलिस भी जांच कर रही है. वीडियो में स्टूडेंट्स के बीच बातचीत भी रिकॉर्ड है, जिसमें वे कह रही हैं कि उनके बॉयफ्रेंड ने टीएएसएमएसी स्टोर से शराब की बोतलें खरीदीं और उन्हें दीं.
इसके अलावा, अधिकारियों ने खुद जाकर थक्कलाई सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया है और इस मामले में शामिल स्टूडेंट्स और टीचर्स से पूछताछ कर रहे हैं. पुलिस यह पता लगाने के लिए भी गहन जांच कर रही है कि स्कूल की लड़कियों के लिए शराब की बोतलें किसने खरीदीं और क्या इस घटना में कोई और भी शामिल है.
इस बीच, थक्कलाई सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल की हेडमास्टर प्रमिला इवेंजेलिन का ट्रांसफर नागरकोइल के वडासेरी सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में कर दिया गया है. इसी तरह, वडासेरी स्कूल के हेडमास्टर स्टालिन का ट्रांसफर थक्कलाई सरकारी स्कूल में कर दिया गया है.
सरकारी स्कूल की लड़कियों के शराब पीने की घटना से शिक्षा क्षेत्र में हलचल मच गई है. सोशल एक्टिविस्ट और शिक्षकों ने मांग की है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी तुरंत कदम उठाएं और स्कूलों और कॉलेजों में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए स्टूडेंट्स को काउंसलिंग दें.
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