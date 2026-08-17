ETV Bharat / bharat

देश में 26 फीसदी से ज्यादा बच्चियां कभी स्कूल नहीं गईं, तेलंगाना-बिहार में हालात सबसे खराब

करीब एक चौथाई लड़कियां कभी स्कूल नहीं गईं.(Photo Credit-Etv Bharat) ( Etv Bharat )