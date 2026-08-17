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देश में 26 फीसदी से ज्यादा बच्चियां कभी स्कूल नहीं गईं, तेलंगाना-बिहार में हालात सबसे खराब

लड़कियों-महिलाओं को स्कूल तक पहुंचाने में केरल का रिकाॅर्ड सबसे अच्छा, राजस्थान-झारखंड-आंध्र प्रदेश काफी पीछे

करीब एक चौथाई लड़कियां कभी स्कूल नहीं गईं.
करीब एक चौथाई लड़कियां कभी स्कूल नहीं गईं.(Photo Credit-Etv Bharat) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 17, 2026 at 5:09 PM IST

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Updated : August 17, 2026 at 5:19 PM IST

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हैदराबाद. देश में 6 साल या उससे अधिक उम्र की तकरीबन 26.3 प्रतिशत बच्चियां-महिलाएं अपनी लाइफ में कभी स्कूल नहीं गईं. भारत ने कल ही जोशो-खरोश के साथ अपना 80वां स्वत्रंतता दिवस मनाया है. देश ने बीते 79 सालों में शिक्षा सहित हर क्षेत्र में कई मुकाम हासिल किए हैं, लेकिन लगभग एक चौथाई लड़कियों का स्कूल तक न पहुंच पाना चिंताजनक है, वो भी तब जब दुनिया AI की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रही है.

हाल में आई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-6(NFHS-6) की रिपोर्ट बताती है कि देश की महिलाओं ने करीब-करीब हर फील्ड में आशातीत गति से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कई आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि उन्हें पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभी कई कदम उठाने जरूरी हैं. विकसित भारत का सपना सिर्फ 73.7 प्रतिशत महिलाओं के स्कूल अटेंड करने भर से पूरा होता मुमकिन नहीं लगता है.

देश के ऐसे राज्य-यूटी, जहां हालात बेहतर

राज्य स्कूल मिस करने वाली बच्चियां(% में)
केरल3.4
लक्ष्यद्वीप3.8
मिजोरम4.7
पुडुचेरी12.0
चंडीगढ़12.2
गोवा12.8
नालालैंड14.4
अंडमान-निकोबार15.0
दिल्ली15.9
त्रिपुरा16.4

इन राज्यों//यूटी में स्थिति बेहद चिंताजनक

राज्यस्कूल मिस करने वाली लड़कियां(% में)
तेलंगाना39.8
बिहार35.9
राजस्थान35.7
झारखंड32.0
अरुणाचल प्रदेश31.4
आंध्र प्रदेश30.9
लद्दाख30.7
मध्य प्रदेश30.0
उत्तर प्रदेश29.9

10 साल या ज्यादा वर्षों तक स्कूलिंग करने वाली महिलाओं का संख्या बढ़ी

सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल या उससे अधिक समय तक स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है. यह आंकड़ा 46.4 फीसदी पहुच गया है. एनएफएचएस-5 में यह संख्या 41% रही थी. वहीं पुरुषों की बात करें तो करीब 54.6 प्रतिशत ने 10 साल या अधिक वर्षों तक स्कूलिंग की. इसी तरह से 2 से 4 साल तक के बच्चे जिन्होंने प्री-स्कूल अटेंड किया, उनकी संख्या 47% के आसपास रही है.

जानिए- क्या है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे

दरअसल, केंद्रीय स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय National Family Health Survey(NFHS) कराता है. इसका कोई टाइम पीरियड तो फिक्स नहीं है, लेकिन 3 साल या उससे अधिक समय में एक बार यह सर्वे कराया जाता है. प्रेस इनफाॅर्मेशन(PIB) के मुताबिक एनएफएचएस के जरिए स्वास्थ्य इंडिकेटर्स, पाॅपुलेशन डायनाॅमिक्स, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से जुड़े इश्यूज, पोषण व परिवारों-महिलाओं की लाइफस्टाइल के बारे में तुलनात्मक और विश्वसनीय डाटा मिलता है. इससे सरकारों और सरकारी एजेंसिय़ों को पाॅलिसी बनाने में मदद मिलती है और साथ जारी नीतियां कितना असरकारी हैं, इसकी भी समीक्षा करने का अवसर मिलता है.

यह पूरी खबर NFHS-6 के आंकड़ों पर आधारित है, जिसकी प्रोविजनल रिपोर्ट मई, 2026 में जारी की गई है. एनएफएचएस-6 के तहत 2023-24 के दौरान देश में 715 जिलों के करीब 6.79 लाख घरों-परिवारों को कवर किया गया. इस सर्वे में मणिपुर का डाटा शामिल नहीं है.

पहली बार शामिल किए गए कई नए फील्ड्स

सर्वे में पहली बार डीबी़टी. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, डिजिटल लिटरेसी और बैंकिंग लेन-देन जैसी नई जानकारियों को भी शामिल किया गया. इससे पहले के पांच एनएफएचएस सर्वेक्षणों में इनके इनपुट नहीं जुटाए जाते थे. मुंबई की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फाॅर पाॅपुलेशन साइंसेज(IIPS) NFHS सर्वे के लिए सरकार की ओर से अधिकृत एजेंसी है. सर्वे में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से अलग-अलग इनपुट इकट्ठा किए गए हैं.

कुल आबादी में महिलाएं 48.6%

भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय(MoSPI) के पाॅपुलेशन ट्रेंड-2026 का डाटा बताता है कि देश की 142.59 करोड़ की कुल आबादी में महिलाओं की भागीदारी करीब 48.65 फीसदी है. साल 2036 तक इसमें और सुधार होने की उम्मीद है.

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Last Updated : August 17, 2026 at 5:19 PM IST

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