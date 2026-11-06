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लड़कों से कम एक्टिव रहतीं लड़कियां; दुनिया के 24 करोड़ किशोर नहीं करते एक्सरसाइज

लड़कों से कम एक्टिव रहतीं लड़कियां. ( Photo Credit; Getty Images )

स्मार्टफोन पर अंगुलियां तो तेजी से चल रही हैं, लेकिन कदम थमे हुए हैं. इनएक्टिव रहने में लड़कियां, लड़कों के मुकाबले काफी आगे हैं. 28% लड़कियां सप्ताह में एक भी दिन एक्टिव नहीं रहतीं. जबकि, लड़कों में यह आंकड़ा 22% रहा. औसतन सप्ताह में सिर्फ 2.7 दिन ही किशोर वर्ग एक्टिव रहता है. केवल 14% ही ऐसे हैं जो पूरे सप्ताह शारीरिक रूप से एक्टिव रहते हैं.