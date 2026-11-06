लड़कों से कम एक्टिव रहतीं लड़कियां; दुनिया के 24 करोड़ किशोर नहीं करते एक्सरसाइज
Adolescent Health India: शारीरिक निष्क्रियता किशोरों को समय से पहले बूढ़ा बना रही है. विशेषज्ञ इसे केवल सुस्ती नहीं मेडिकल रिस्क मानते हैं.
Published : November 6, 2026 at 3:59 PM IST
हैदराबाद, (EB Prime Team): Teens Physical Inactivity: रील स्क्रॉल करने में घंटों बिताने वाली युवा ब्रिगेड अपनी सेहत के लिए सप्ताह में 60 मिनट भी नहीं निकाल पा रही है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सहयोग से द लैंसेट में प्रकाशित ग्लोबल हेल्थ की अध्ययन रिपोर्ट ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है. इसके अनुसार, दुनिया के करीब 25% किशोर यानी 24 करोड़ शारीरिक रूप से इनएक्टिव हो चुके हैं.
स्मार्टफोन पर अंगुलियां तो तेजी से चल रही हैं, लेकिन कदम थमे हुए हैं. इनएक्टिव रहने में लड़कियां, लड़कों के मुकाबले काफी आगे हैं. 28% लड़कियां सप्ताह में एक भी दिन एक्टिव नहीं रहतीं. जबकि, लड़कों में यह आंकड़ा 22% रहा. औसतन सप्ताह में सिर्फ 2.7 दिन ही किशोर वर्ग एक्टिव रहता है. केवल 14% ही ऐसे हैं जो पूरे सप्ताह शारीरिक रूप से एक्टिव रहते हैं.
ये शारीरिक शिथिलता, हृदय रोग, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा पैदा कर रही हैं. UNICEF के अनुसार, भारत में 10 से 19 वर्ष के किशोरों की आबादी दुनिया में सबसे अधिक है. यह लगभग 21% है. इसलिए, शारीरिक निष्क्रियता का यह संकट भारत के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है. आइए जानते हैं कि क्यों आज के युवा मैदानों से दूर और स्क्रीन के करीब होते जा रहे हैं? इसका उनकी सेहत पर क्या असर पड़ रहा है?
हर चार में से एक किशोर एक्टिव नहीं: द लैंसेट में प्रकाशित ग्लोबल हेल्थ की अध्ययन रिपोर्ट 140 देशों के किशोरों से बातचीत पर आधारित है. रिपोर्ट के डेटा एनालिसिस के अनुसार दुनिया भर में 11 से 17 वर्ष की आयु के लगभग 25% यानी करीब 24 करोड़ किशोर सप्ताह में किसी भी दिन कम से कम 60 मिनट की फिजीकल एक्टिविटी नहीं करते.
यानी ये लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नाममात्र की भी शारीरिक मेहनत नहीं कर रहे हैं. जबकि, WHO का मानक है कि किशोरों को स्वस्थ रहने के लिए हर दिन कम से कम 60 मिनट यानी 1 घंटा दौड़ना, साइकिल चलाना, तैरना या कोई खेल खेलना जैसी फिजीकल एक्टिविटी करना जरूरी है.
क्या कमरे में सिमटते बचपन से कम एक्टिव हो रहे किशोर: आज के समय में किशोर अपना खाली समय खेल के मैदानों के बजाय स्मार्टफोन, टैबलेट, गेमिंग कंसोल और सोशल मीडिया पर व्यतीत कर रहे हैं. रील्स, यूट्यूब, वीडियो गेम्स में उनका समय ज्यादा बीत रहा.
इसके साथ ही बड़े शहरों में बच्चों के लिए सुरक्षित साइकिल ट्रैक, खुले पार्क या मुफ्त खेल के मैदानों की भारी कमी हो गई है. इसके चलते चाहकर भी किशोर बाहर नहीं निकल पाते. दरअसल, स्कूल में घंटों बैठना, फिर कोचिंग या ट्यूशन के लिए बैठना और घर आकर स्क्रीन के सामने बैठना, इस चक्र ने किशोरों को 'गतिहीन' बना दिया है.
लड़कियों में शारीरिक निष्क्रियता अधिक: रिपोर्ट के अनुसार, लड़कों की तुलना में लड़कियां कम सक्रिय हैं. लड़कों की तुलना में लड़कियों में शारीरिक निष्क्रियता का स्तर काफी अधिक है. वैश्विक स्तर पर जहां 28% लड़कियां सप्ताह में एक भी दिन सक्रिय नहीं रहतीं, वहीं लड़कों में यह आंकड़ा 22% है. दरअसल, बचपन से ही लड़कियों को गुड्डा- गुड़िया या इनडोर गेम्स जैसे खेल या खिलौने दिए जाते हैं जिनमें शारीरिक श्रम कम होता है.
फिर, जैसे ही लड़कियां किशोरावस्था में प्रवेश करती हैं, उन पर सामाजिक पाबंदियां और लोक-लाज का दबाव बढ़ने लगता है. उन्हें शालीनता से रहने या घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है. इससे उनका बाहर निकलना और खेलना कम हो जाता है.
लड़कियों के स्वास्थ्य पर खतरनाक असर: लड़कियों में शारीरिक निष्क्रियता भविष्य में उनके स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक साबित होती है. लड़कियों में किशोरावस्था 'बोन मास' बनाने का सबसे मुख्य समय होता है. इस उम्र में निष्क्रिय रहने से भविष्य में उनमें ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बहुत बढ़ जाता है. इसके अलावा शारीरिक सक्रियता की कमी से किशोरियों में PCOS/PCOD (पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम) और थायराइड जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं.
शारीरिक निष्क्रियता से कैंसर तक का खतरा: रिपोर्ट में जिस 25% आबादी की बात की जा रही है वह भविष्य के लिए एक "हेल्थ टाइम बम" की तरह है. दरअसल, किशोरावस्था वह उम्र होती है जब शरीर की हड्डियों का घनत्व (Bone Density), मांसपेशियां और दिल मजबूत हो रहे होते हैं. इस उम्र में निष्क्रिय रहने का मतलब है, टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापा जैसी बीमारियों को दावत देना.
साथ ही शारीरिक गतिविधि न करने से 'हैप्पी हार्मोन्स' कम बनते हैं, जिससे किशोरों में चिंता, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन तेजी से बढ़ रहा है. WHO के अनुसार, शारीरिक निष्क्रियता आगे चलकर आंत और स्तन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे को बढ़ा देती है.
भारत के लिए WHO की रिपोर्ट क्यों चिंताजनक: UNICEF के अनुसार, भारत में 10 से 19 वर्ष के किशोरों की आबादी दुनिया में सबसे अधिक है. लगभग 21% भारतीय आबादी किशोरावस्था में है. इसलिए, शारीरिक निष्क्रियता का यह संकट भारत के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है. यदि हम WHO इंडिया फैक्टशीट-2024 के आंकड़ों को देखें, तो भारत में किशोरों की स्थिति चिंताजनक रही है. लगभग 74% किशोर पर्याप्त रूप से सक्रिय नहीं पाए गए. यानी वे दैनिक आवश्यक शारीरिक गतिविधि नहीं कर रहे थे. इसमें 76% लड़कियां निष्क्रिय थीं, जबकि लड़कों में यह आंकड़ा 72% था.
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