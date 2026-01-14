ETV Bharat / bharat

'उत्तर भारत में महिलाएं सिर्फ घर संभालने और बच्चे पैदा करने के लिए.. DMK सांसद मारन का बयान

द्रमुक सांसद दयानिधि मारन ( ETV Bharat )

चेन्नई : द्रमुक (DMK) सांसद दयानिधि मारन ने उत्तर भारत और तमिलनाडु की महिलाओं की तुलना करते हुए एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है. उन्होंने बुधवार को कहा कि तमिलनाडु में लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए कहा जाता है, जबकि उत्तर भारत में लड़कियों को घर पर रहने, किचन में काम करने और बच्चे पैदा करने के लिए कहा जाता है. यहां उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन की अध्यक्षता में हुए एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए मारन ने कहा, एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में काम कर रही सरकार एक 'द्रविड़ियन मॉडल' सरकार है जो "सबके लिए सब कुछ" के आइडिया के साथ काम करती है. सांसद मारन ने क्या कहा

डीएमके सांसद ने कहा कि खास तौर पर, तमिलनाडु में लड़के और लड़कियों से उम्मीद की जाती है कि वे सरकार द्वारा बांटे गए लैपटॉप को उठाएं और या तो इंटरव्यू दें या आत्मविश्वास के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन में शामिल हों. तमिलनाडु में हम महिलाओं से पढ़ाई करने को कहते हैं. लेकिन उत्तर भारत में क्या कहा जाता है? वे कहते हैं कि लड़कियों को काम पर नहीं जाना चाहिए, घर पर रहना चाहिए, रसोई में रहना चाहिए. बच्चे पैदा करने चाहिए. यह आपका काम है." मारन ने यहां एक कार्यक्रम में कहा, "वे ऐसा कहते हैं. ...यह तमिलनाडु है. यह द्रविड़ नाडु है. यह (दिवंगत डीएमके प्रमुख) एम करुणानिधि, (पूर्व मुख्यमंत्री) अन्ना और (मुख्यमंत्री) एम के स्टालिन की भूमि है."