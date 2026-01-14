ETV Bharat / bharat

'उत्तर भारत में महिलाएं सिर्फ घर संभालने और बच्चे पैदा करने के लिए.. DMK सांसद मारन का बयान

दयानिधि मारन ने दावा किया कि उत्तरी राज्यों में कई जगहों पर लड़कियों को अक्सर शिक्षा प्राप्त करने से हतोत्साहित किया जाता है.

DMK MP Dayanidhi Maran
द्रमुक सांसद दयानिधि मारन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 14, 2026 at 3:32 PM IST

चेन्नई : द्रमुक (DMK) सांसद दयानिधि मारन ने उत्तर भारत और तमिलनाडु की महिलाओं की तुलना करते हुए एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है. उन्होंने बुधवार को कहा कि तमिलनाडु में लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए कहा जाता है, जबकि उत्तर भारत में लड़कियों को घर पर रहने, किचन में काम करने और बच्चे पैदा करने के लिए कहा जाता है.

यहां उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन की अध्यक्षता में हुए एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए मारन ने कहा, एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में काम कर रही सरकार एक 'द्रविड़ियन मॉडल' सरकार है जो "सबके लिए सब कुछ" के आइडिया के साथ काम करती है.

सांसद मारन ने क्या कहा
डीएमके सांसद ने कहा कि खास तौर पर, तमिलनाडु में लड़के और लड़कियों से उम्मीद की जाती है कि वे सरकार द्वारा बांटे गए लैपटॉप को उठाएं और या तो इंटरव्यू दें या आत्मविश्वास के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन में शामिल हों. तमिलनाडु में हम महिलाओं से पढ़ाई करने को कहते हैं. लेकिन उत्तर भारत में क्या कहा जाता है? वे कहते हैं कि लड़कियों को काम पर नहीं जाना चाहिए, घर पर रहना चाहिए, रसोई में रहना चाहिए. बच्चे पैदा करने चाहिए. यह आपका काम है."

मारन ने यहां एक कार्यक्रम में कहा, "वे ऐसा कहते हैं. ...यह तमिलनाडु है. यह द्रविड़ नाडु है. यह (दिवंगत डीएमके प्रमुख) एम करुणानिधि, (पूर्व मुख्यमंत्री) अन्ना और (मुख्यमंत्री) एम के स्टालिन की भूमि है."

उन्होंने कहा, "इस मिट्टी में आपकी (महिलाओं की) तरक्की ही तमिलनाडु की तरक्की है. ग्लोबल कंपनियां चेन्नई क्यों आती हैं? क्योंकि यहां हर कोई न सिर्फ तमिल में बल्कि इंग्लिश में भी पढ़ा-लिखा है."

बीजेपी ने की निंदा
तमिलनाडु में भाजपा के प्रवक्ता नारायणन तिरुपति ने कहा, एक बार फिर, दयानिधि मारन ने उत्तर भारतीय लोगों को गाली दी है. मुझे बहुत बुरा लगता है कि इन लोगों को ऐसा करने की इजाजत कैसे दी जाती है, हालांकि डीएमके की तरफ से यह होता रहता है. मुझे नहीं लगता कि दयानिधि मारन में कॉमन सेंस है.

भाजपा नेता अनिला सिंह ने मारन के बयान को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ करार दिया है. उन्होंने कहा, “मारन भूल रहे हैं कि वो भारत में रहते हैं और भारत शक्ति की पूजा करता है. अगर उन्हें लगता है कि वो शक्ति को उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में बांट सकते हैं, तो वो इस देश की संस्कृति को नहीं समझ पाए हैं.

क्या कहते हैं आंकड़े
गौरतलब है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक तमिलनाडु में 7 साल से ऊपर की उम्र वालों में महिला साक्षरता दर करीब 73.44 फीसदी है. यह उत्तर भारतीय राज्यों से ज्यादा हैं. उत्तर भारत में यूपी में यह दर 57.18 फीसदी, हरियाणा में 65.94 फीसदी, राजस्थान में 52.12 फीसदी और हिमाचल प्रदेश में 75.93 फीसदी है.

