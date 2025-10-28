ETV Bharat / bharat

तालाब में डूबने से चार लड़कियों की मौत, छठ पूजा के बाद गई थीं कपड़ा धोने

हजारीबाग: झारखंड के हजारीबाग में चार बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई. यह घटना कटकमसांडी के शाहपुर पंचायत अंतर्गत झारदाग गांव की है. गांव में शोक की लहर है. चारों मासूम बच्चियां एक ही परिवार की हैं. यह घटना दोपहर में छठ पूजा के बाद हुई. पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है. परिवार के सदस्य गमगीन हैं. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. शवों को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, छठ पूजा के बाद बच्चियां अपने घर से कपड़े धोने तालाब पर गई थीं. कपड़े धोते समय उनमें से एक बच्ची तालाब में गिर गई. उसे बचाने की कोशिश में, एक-एक करके चारों लड़कियां गहरी खाई में गिर गईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में रिंकी कुमारी (16 वर्ष), पूजा कुमारी (20), साक्षी कुमार (16) और रिया कुमारी (14) शामिल हैं.

जानकारी देते संवाददाता गौरव प्रकाश (Etv Bharat)

हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने घटना पर दुख व्यक्त किया और मृतक लड़कियों के परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया. उन्होंने घटना के संबंध में जिला उपायुक्त से बात की है. उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से प्रत्येक मृतक के परिवारों को ₹4 लाख की तत्काल सहायता प्रदान करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है. वह यह सुनिश्चित करते रहेंगे कि प्रभावित परिवारों को समय पर सभी आवश्यक सहायता मिले.