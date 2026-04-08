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जहां गरजती थी नक्सलियों की बंदूकें, वहां तैयार हो रही MBBS की पौध, बेटियां धड़ाधड़ बन रही डॉक्टर

जहां नक्सलवाद के कारण कभी अशिक्षा का अंधेरा छाया रहता था, वहां अब बेटियां एमबीबीएस डॉक्टर बन रही हैं. गया से रत्नेश की खास रिपोर्ट..

Gaya daughters becoming doctors
गया में एमबीबीएस की तैयारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 8, 2026 at 8:14 PM IST

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गया: बिहार के ऐसे इलाके से एमबीबीएस की पौध तैयार हो रही है, जहां नक्सलियों की बंदूकें गरजा करती थी. जिसकी पहचान यह थी कि नक्सलियों के भय से शाम होते ही लोग घरों में दुबक जाया करते थे. घर की देहरी पार करना बेटियों के लिए मना था. हालिया कुछ वर्षों में यहां की तस्वीर बदल गई है. अब यहां की बेटियां इसी नक्सली क्षेत्र से पढ़कर धड़ाधड़ एमबीबीएस डॉक्टर बन रही हैं.

इमामगंज प्रखंड की पहचान नक्सलग्रस्त इलाके के रूप में रही है. इस नक्सली इलाके की बेटियां अब इतिहास गढ़ रही है. खास बात ये है कि ये सभी बेटियां डॉक्टर बनने के लिए कोटा या अन्य बड़े संस्थानों में पढ़ने नहीं जातीं, बल्कि नीट की तैयारी इसी नक्सल गांव में रहकर करती हैं और सफल भी होती हैं. ये सब संभव हो पाया है रानीगंज के रहने वाले देव प्रकाश के कारण.

देव प्रकाश ने अपनी तीन-तीन नौकरियों को छोड़कर टीचिंग के क्षेत्र को ही चुना और नक्सल इलाके की लड़कियों को डॉक्टर बनने की ठानी है. हालांकि लड़कियों के अलावे लड़के भी यहां पढ़कर डॉक्टर बन रहे हैं. यहां पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे गरीब परिवार से ताल्लकु रखते हैं. किसी के पिता किसान हैं तो किसी के पिता मजदूर या फिर छोटे कारोबारी हैं. अब इस नक्सली इलाके में डॉक्टर बनने की जैसे होड़ लग गई है.

इन लोगों ने गढ़ी सफलता की कहानी: देव प्रकाश से पढ़कर सफलता की कहानी गढ़ने वालों में इमामगंज प्रखंड क्षेत्र की खुशी गुप्ता, रोशनी कुमारी, संजना शर्मा, अंजली कुमारी और मोनिका कुमारी शामिल हैं. इसके अलावे अमरनाथ और सचिन कुमार भी कामयाब रहे हैं.

नीट क्वालीफाई कर यह सभी डॉक्टर बने. पांच लड़कियों और दो लड़कों ने इमामगंज में ही पढ़कर नीट क्वालीफाई किया और आज देश के अलग-अलग राज्यों में पोस्टेड हैं. रोशनी गुप्ता रानीगंज की रहने वाली है. उसने इमामगंज के रानीगंज में ही पढ़कर नीट की तैयारी की और एम्स नर्सिंग में सातवीं रैंक ऑल इंडिया में लाया.

वहीं, मोनिका कुमारी यूपी के रायबरेली में एमबीबीएस डॉक्टर हैं. सजना शर्मा छत्तीसगढ़ के रायपुर एम्स में पोस्टेड हैं. अंजली कुमारी यूपी के नोएडा में एमबीबीएस डॉक्टर हैं. खुशी कुमारी पीएमसीएच में ओटी असिस्टेंट हैं.

इसके साथ ही सचिन कुमार पटना पीएमसीएच में डॉक्टर हैं, जबकि अमरनाथ भी नीट क्वालीफाई कर पीएमसीएच में एमबीबीएस डॉक्टर है. इस तरह नक्सल इलाके में रहकर ही सफलता की बड़ी कहानी इन बच्चों ने लिख दी है.

डॉक्टर बनने के बाद इन बच्चों ने अपने शिक्षक देव प्रकाश के लिए लिखा, 'जिन बच्चों को पूरी दुनिया अंधेरे के समान दिखता था. अंधेरे में दबा हुआ था, उसे आपने रोशनी देने का काम किया. आपका यह एहसान कभी नहीं भूल सकते.'

आज भी इमामगंज क्षेत्र की दर्जनों में बेटियां नीट की तैयारी कर रही हैं. जो जुनून और उत्साह उनमें दिख रहा, उससे यह तय दिख रहा कि आने वाले दिनों में डॉक्टरों की लिस्ट में इस इलाके की बेटियों की संख्या उम्मीद से कहीं ज्यादा होगी. इन बच्चों की सफलता के पीछे दिन-रात लगे रहने वाले देव प्रकाश की मेहनत और खुद का संघर्ष भी शामिल है.

क्या है देव प्रकाश की कहानी?: देव प्रकाश ने तीन-तीन सरकारी नौकरियों ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उन्हें टीचिंग से ही लगाव था. देव प्रकाश बताते हैं कि उन्होंने पटना विज्ञान भवन में साइंटिफिक ट्रेनर की नौकरी ज्वाइन नहीं की. नीट के थ्रू पटना बीएमएस में सरकारी मेडिकल कॉलेज में नौकरी हुई थी, वह भी ज्वाइन नहीं किया. डीआरडीओ की नौकरी में भी चयनित हुए लेकिन गंभीरता से ट्राई नहीं किया.

क्यों छोड़ दी तीनों नौकरी?: इस बारे में देव प्रकाश कहते हैं कि उन्हें टीचिंग से लगाव था. यही वजह थी कि उन्होंने सरकारी नौकरियों का त्याग करते हुए पटना में ही बच्चों को इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की तैयारी करवानी शुरू की. कई वर्षों तक वहां बच्चों को पढ़ाकर उन्हें मुकाम तक पहुंचाते रहे. इस बीच लॉकडाउन हुआ तो 2020 में वे अपने गांव इमामगंज के रानीगंज को लौट गए.

देव प्रकाश ने बताया कि 2021-22 में उन्होंने अपने इमामगंज के बच्चों को डॉक्टर बनने की ठानी और फिर यही से बच्चों को पढ़ाने का सफर शुरू कर दिया. यहां इमामगंज क्षेत्र के बच्चों को इस पढ़ाई के लिए तैयार करना बेहद ही कठिन था. वह खुद बच्चों के पास जाते थे. उनके अभिभावक से बात करते थे और फिर कड़ी लगन कड़ी मेहनत के साथ बच्चों को शिक्षा देते थे.

हालांकि ये काम इतना आसान नहीं था. मुख्य समस्या ये थी कि बच्चे हिंदी मीडियम के थे. ऐसे में उन्होंने इसे चुनौती के रूप में लिया और बच्चों को एकाग्रचित किया. फिर हिंदी- इंग्लिश की कोई मुश्किल सामने नहीं आई. बच्चे आराम से पढ़ने लगे. धीरे-धीरे पिछले दो-तीन सालों में ही देव प्रकाश से पढ़कर बच्चे डॉक्टर बनने लगे. एक-दो नहीं बल्कि 7 बच्चे अब तक डॉक्टर बन चुके हैं, जिसमें पांच बेटियां और दो लड़के हैं.

क्या है लक्ष्य?: देव प्रकाश बताते हैं कि उनकी सोच है कि इस नक्सली इलाके की पहचान डॉक्टर के गांव के रूप में हो. वह इस इलाके के हर गांव- घरों से बच्चों को डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते हैं. उनका लक्ष्य है कि इस क्षेत्र के सैकड़ों बेटियां-बेटे डॉक्टर बने, यही उनका लक्ष्य है.

क्या है कोचिंग की फीस?: इस बारे में वह कहते हैं कि हमारे यहां पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे गरीब परिवार से आते हैं. ऐसे में इन बच्चों के लिए फीस को लेकर कोई पाबंदी नहीं है. जो बच्चे अपनी स्वेच्छा से जितने भी पैसे देते हैं, रख लेते हैं. वे कहते हैं कि ज्यादातर बच्चों को वे निशुल्क ही पढ़ाते हैं. वहीं अपना घर-परिवार चलाने के लिए देव प्रकाश दूसरे स्कूल में पढ़ाते हैं. वहां से जो भी सैलेरी मिलती है, उसी से अपना गुजारा करते हैं.

"लॉकडाउन लगा तो 2020 में अपने गांव गया के इमामगंज के रानीगंज को वापस लौटा. जब गांव आया तो देखा कि यहां के बच्चों बच्चों में शिक्षा का अभाव है. मां-बाप किसी तरह से मैट्रिक-इंटर करवाकर बच्चों को काम करने के लिए दिल्ली-पंजाब भेज देते थे. हमने इस इलाके की तस्वीर बदलने की ठानी और कुछ बच्चों के अभिभावक से मिलकर उनके बच्चों को नीट की पढ़ाई कराने की बात कही. कुछ अभिभावक तैयार हुए और फिर उन्होंने अपने बच्चों को भेजना शुरू किया. हमने नीट की तैयारी करवाई और बच्चे सफल होने शुरू हो गए."- देव प्रकाश, कोचिंग संचालक

देव प्रकाश कहते हैं कि नीट में सफल होने के लिए लोग बच्चों को पढ़ने के लिए कोटा जैसी जगहों पर भेजते हैं. जहां लाखों रुपये खर्च करते हैं, जबकि यहां भी रहकर तैयारी की जा सकती है. वे कहते हैं कि मुझे पता था कि गांव में प्रतिभा काफी होती है लेकिन गांव के लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं. इस कारण भी अपने बच्चों को उनके लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं कर पाते या फिर उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा कुछ या बच्चों के कैरियर के बारे में जानकारी नहीं होती है. आज भले ही ऑनलाइन की व्यवस्था है लेकिन ऑफलाइन शिक्षा को सपोर्ट करना चाहिए.

देवप्रकाश बताते हैं, कि पहले इमामगंज नक्सली से फेमस था. पढ़ाई के नाम पर सुविधा नहीं थी. इसी इलाके के लोग डॉक्टरी की सुविधा का अभाव में अपनी जान गंवा दिया करते थे. हमने बदलाव की ठानी. फिर बच्चों को मेडिकल की तैयारी करवानी शुरू कर दी. अपने तरीके से पढ़ाना शुरू किया. बच्चे सफल हुए. आज ऐसे बच्चों की संख्या सात है.

वे कहते हैं, 'हमारा मानना है कि किसी भी एग्जाम को सफल करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है. निरंतरता, एकाग्रता होना जरूरी है. एमबीबीएस की पौध इस इलाके में तैयार हो रही है, क्योंकि मैं कोटा पढ़ने गया था तो देखा था कि बच्चे दूर-दूर से आते हैं. गांव के बच्चे ज्यादा सफल होते थे. आज नीट की पढ़ाई के लिए बड़े-बड़े विज्ञापन आते हैं. बड़े-बड़े संस्थानों के नाम आते हैं. ऐसा कोई जरूरी नहीं है. जिस तरह से गरीब परिवार के बच्चे सफल हुए हैं. उससे यह बात समझी जा सकती है.'

वैसे तो देव की कोचिंग में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं लेकिन सफलता के मामले में लड़कियां काफी आगे हैं. वे कहते हैं, 'लड़कों से काफी ज्यादा संख्या लड़कियों की है, जो डॉक्टर बनने की चाहत रखती है. सभी का लक्ष्य डॉक्टर बनना है. एक जज्बा इन बच्चों में तैयार हो गया है. मेरी कोशिश इस नक्सल प्रभावित इलाके के हर गांव से सैकड़ों एमबीबीएस डॉक्टर तैयार करने की है.'

'देव सर के कारण डॉक्टर बन पाया': यहां से सफल होने वाले छात्र अमरनाथ अपनी सफलता का श्रेय देव प्रकाश को देते हैं. वे कहते हैं कि हमारा क्षेत्र नक्सली इलाका रहा है. जिस वजह से पढ़ाई के क्षेत्र में भी काफी पिछड़ा रहा है. इमामगंज में ही पढ़कर नीट की तैयारी की और आज एमबीबीएस डॉक्टर हूं. मेरे ही तरह कई अन्य लड़के-लड़की भी एमबीबीएस कर रहे हैं.

"हम उस इलाके से हैं, जहां नीट के बारे में कोई नहीं जानता था. नीट क्या होता है, मुझे भी नहीं पता था. देव प्रकाश सर ने हमारी प्रतिभा को समझा, उसे निखारा और आज मैं निशुल्क पढ़कर डॉक्टर बना हूं. अभी मैं पीएमसीएच में पोस्टेड हूं."- डॉ. अमरनाथ कुमार, पीएमसीएच में तैनात

'मुझे भी बनना है डॉक्टर': देव प्रकाश के पास नीट की तैयारी करने वाली अंशु बताती है कि पहले भी कई बच्चे यहां से पढ़कर डॉक्टर बने हैं. वह भी इसी मकसद से पढ़ने आती है. सर के पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि हमलोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है.

"मैं इमामगंज के चुआवार से आती हूं. मुझे डॉक्टर बनना है. देव प्रकाश सर जिस तरह से पढ़ाते हैं, उससे लगता है कि कई तरह की प्रतियोगिताओं में सफल हो सकते हैं. यहां नीट की तैयारी करवाई जाती है. अब इमामगंज में पढकर बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं. नीट की तैयारी कर रहूं हूं. इसमें सफल हो जाऊंगी, यह विश्वास है. मुझे डॉक्टर बनना है."- अंशु कुमारी, छात्रा

'देव सर से पढ़कर हर विषय मजबूत हुआ': छात्रा श्वेत निशा बताती है कि वह पहले गया में पढ़ती थी. पढ़ाई में काफी कमजोर थी. बहुत चीजें समझ में नहीं आती थी लेकिन जब से यहां पढ़ाई कर रही है, तब से सभी विषय पर पकड़ बनी है. अब उसे उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम में कामयाबी मिलेगी और एक दिन डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो जाएगा.

"जब से देव प्रकाश सर से पढ़ रही हूं तो हर विषय मजबूत हो गया है. अब मुझे विश्वास है कि मैं डॉक्टर बन ही जाऊंगी. जिस तरह से यहां के कई छात्र-छात्रा पढ़कर डॉक्टर बने हैं, उसी तरह हमारे सपने निश्चित तौर पर पूरे होंगे. पहले कोई नीट के बारे में नहीं जानता था. अब इस इलाके में हर कोई नीट की चर्चा करता है."- श्वेत निशा, छात्रा

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